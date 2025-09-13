N a y p y i d a w , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o a e r e o d e l l a g i u n t a m i l i t a r e b i r m a n a h a u c c i s o a l m e n o 1 9 s t u d e n t i , t r a c u i m i n o r e n n i , n e l l o s t a t o d i R a k h i n e , n e l l ' o v e s t d e l M y a n m a r . L o r i f e r i s c e s u T e l e g r a m l ' e s e r c i t o d i A r a k a n , u n g r u p p o a r m a t o r i b e l l e c h e c o m b a t t e c o n t r o l ' e s e r c i t o p e r i l c o n t r o l l o d e l R a k h i n e , d o v e h a c o n q u i s t a t o a m p i e p o r z i o n i d i t e r r i t o r i o n e l l ' u l t i m o a n n o , a g g i u n g e n d o c h e l ' a t t a c c o a d u e s c u o l e s u p e r i o r i p r i v a t e n e l l a c i t t à d i K y a u k t a w è a v v e n u t o p o c o d o p o l a m e z z a n o t t e d i i e r i , u c c i d e n d o 1 9 s t u d e n t i d i e t à c o m p r e s a t r a i 1 5 e i 2 1 a n n i e f e r e n d o n e a l t r i 2 2 . I l q u o t i d i a n o l o c a l e M y a n m a r N o w h a r i f e r i t o c h e u n a e r e o d a g u e r r a d e l l a g i u n t a h a s g a n c i a t o d u e b o m b e d a 2 3 0 c h i l o g r a m m i s u u n a s c u o l a s u p e r i o r e m e n t r e g l i s t u d e n t i d o r m i v a n o . I n u n a d i c h i a r a z i o n e , l ' U n i c e f h a c o n d a n n a t o i l " b r u t a l e a t t a c c o " , c h e , " s i a g g i u n g e a u n m o d e l l o d i v i o l e n z a s e m p r e p i ù d e v a s t a n t e n e l l o S t a t o d i R a k h i n e , c o n b a m b i n i e f a m i g l i e c h e p a g a n o i l p r e z z o p i ù a l t o " .