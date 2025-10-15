R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t a g i o r n a t a l ' i n d u s t r i a d i m a r c a s i è f a t t a p r o m o t r i c e d i u n d i a l o g o d i f i l i e r a p e r c h é o g g i è i m p o r t a n t e r i u s c i r e a r e c u p e r a r e q u e g l i s p a z i d i e f f i c i e n z a c h e e s i s t o n o a l l ' i n t e r n o d i t u t t a l a f i l i e r a . Q u i n d i , p a r l a n d o d i a g r i c o l t u r a , d i i n d u s t r i a , d i l o g i s t i c a e d i d i s t r i b u z i o n e . E ’ f o n d a m e n t a l e c h e i n u n m o m e n t o d i d i f f i c o l t à , d o p o l a c r i s i i n f l a t t i v a p a r t i t a n e l 2 0 2 2 a c a u s a d e l l ' i n c r e m e n t o d e l l e f o n t i e n e r g e t i c h e , s i c e r c h i n o d i r e c u p e r a r e t u t t i q u e g l i s p a z i p o s s i b i l i a f f i n c h é i n o s t r i c i t t a d i n i e c l i e n t i p o s s a n o t r o v a r e l ' e c c e l l e n z a d e l p r o d o t t o d i m a r c a , p e r ò c o n u n ' o t t i m i z z a z i o n e c o s t a n t e d e l l a f i l i e r a c h e l o c o m p o n e " . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i F r a n c e s c o M u t t i , p r e s i d e n t e d i C e n t r o m a r c a , i n o c c a s i o n e d e l F o r u m d e l L a r g o C o n s u m o d a l t i t o l o ‘ I l c a r r e l l o d e l l a s p e s a t r a s c e l t e d i p o l i t i c a e c o n o m i c a e s o l u z i o n i p e r l a f i l i e r a ’ , o r g a n i z z a t o a R o m a e p r o m o s s o d a C e n t r o m a r c a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l ’ I n d u s t r i a d i M a r c a - e I b c - A s s o c i a z i o n e I n d u s t r i e B e n i d i C o n s u m o - c o n i l p a t r o c i n i o d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . “ S o n o t r e i g r a n d i f i l o n i s u c u i a b b i a m o l a v o r a t o : l a c o m p e t i t i v i t à , l ’ i n n o v a z i o n e e l a l e g a l i t à . T r e f i l o n i s u c u i s t i a m o s v i l u p p a n d o d e l l e p r o p o s t e l e g i s l a t i v e , s a p e n d o c h e q u e s t e d o v r a n n o e s s e r e s o s t a n z i a l m e n t e a c o s t o z e r o p e r i l g o v e r n o - s p i e g a - o c o m u n q u e e s t r e m a m e n t e l i m i t a t e , p e r c h é l e r i s o r s e s o n o e v i d e n t e m e n t e e d e c i s a m e n t e p o c h e ” . “ Q u a n d o l e a z i e n d e d i m a r c a o p e r a n o , l o f a n n o r i g o r o s a m e n t e n e l l a l e g a l i t à . Q u e s t o p e r u n m o t i v o i n p r i m i s o d i e s p o s i z i o n e p r e s s o i l p u b b l i c o . B i s o g n a s t a r e m o l t o a t t e n t i c h e a v o l t e e s i s t o n o , p e r ò , a z i e n d e c h e n o n h a n n o l o s t e s s o a p p r o c c i o . A p p a r e n t e m e n t e , q u e s t o p u ò e s s e r e u n f i n t o v a n t a g g i o p e r i l c i t t a d i n o , p e r c o l u i c h e v a a f a r e a c q u i s t i , p e r c h é s i p u ò t r o v a r e u n p r o d o t t o c h e c o s t a m e n o , m a i l c o s t o a m e n o - s o t t o l i n e a M u t t i - h a d e l l e i n e f f i c i e n z e s o t t o s t a n t i : s t i p e n d i p i ù b a s s i o i l n o n r i s p e t t o d e l l e l e g g i , m a g a r i q u e l l e r e l a t i v e a l l a s o s t e n i b i l i t à e s i t r a t t a d i c o n c o r r e n z a s l e a l e a t u t t i g l i e f f e t t i ” . “ L e a z i e n d e d e v o n o r i s p e t t a r e p i e n a m e n t e e c o m p l e t a m e n t e l e n o r m e e s o l a m e n t e q u e s t o , p o i , p u ò d a r a d i t o e f f e t t i v a m e n t e a u n a c o r r e t t a c o m p e t i z i o n e d o v e , a l l a f i n e , c o l u i c h e v a a f a r e a c q u i s t i s a r à c o l u i c h e s c e g l i e t r a q u a l i t à e p r e z z o ” , c o n c l u d e .