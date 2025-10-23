M i l a n o , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P r e s e n t a t e l e n u o v e s t i m e r e l a t i v e a l l e m u t i l a z i o n i g e n i t a l i f e m m i n i l i ( M g d ) i n I t a l i a . S e c o n d o u n o s t u d i o c o n d o t t o d a l l ' U n i v e r s i t à d i M i l a n o B i c o c c a e U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , i n I t a l i a s o n o p r e s e n t i c i r c a 8 8 . 5 0 0 d o n n e c h e h a n n o s u b i t o l e M g f . U n a u m e n t o d e l l ' 1 % r i s p e t t o a l l e s t i m e p u b b l i c a t e n e l 2 0 1 9 , s e m p r e d a u n o s t u d i o c o n d o t t o d a l l ' U n i v e r s i t à B i c o c c a . L e n u o v e s t i m e s o n o s t a t e p r e s e n t a t e i l 2 3 o t t o b r e , n e l l a S a l a C o n s i g l i o d e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o , a P a l a z z o I s i m b a r d i . L ' e v e n t o è s t a t o p r o m o s s o d a i d u e a t e n e i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A m r e f H e a l t h A f r i c a . L e M g f s o n o u n a v i o l a z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i c h e c o l p i s c e a l m e n o 2 3 0 m i l i o n i d i d o n n e , n e l m o n d o : " I n d i v e r s i P a e s i s i r e g i s t r a n o r i d u z i o n i s i g n i f i c a t i v e : l e g i o v a n i s u b i s c o n o l e M G F m e n o f r e q u e n t e m e n t e r i s p e t t o a l l e a d u l t e " , a f f e r m a n o P a t r i z i a F a r i n a , d e l l ' U n i v e r s i t à M i l a n o - B i c o c c a e L i v i a O r t e n s i , d e l l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , c h e h a n n o c u r a t o l a r i c e r c a , i n s i e m e a d A l e s s i o M e n o n n a d i F o n d a z i o n e I s m u , a l l ' i n t e r n o d e l P r o g e t t o D o r a . " G u a r d a n d o a l l ’ I t a l i a a l p r i m o g e n n a i o 2 0 2 3 - c o n t i n u a F a r i n a - s i s t i m a c h e s i a n o p r e s e n t i c i r c a 8 8 . 5 0 0 d o n n e d i e t à s u p e r i o r e a i 1 5 a n n i c h e h a n n o s u b i t o l e M g f , l a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e l l e q u a l i n a t e a l l ’ e s t e r o ( 9 8 % ) " . " L a p r e v a l e n z a p i ù e l e v a t a s i r e g i s t r a t r a l e d o n n e o v e r 5 0 - c o n t i n u a n o F a r i n a e O r t e n s i - e s i r i d u c e a l d i m i n u i r e d e l l ’ e t à " . L e c o m u n i t à c o n n u m e r i a s s o l u t i p i ù a l t i s o n o e g i z i a n e , n i g e r i a n e e d e t i o p i . L ’ i n c i d e n z a p i ù a l t a s i r e g i s t r a t r a l e d o n n e s o m a l e ( 9 7 , 8 % ) , s u d a n e s i ( 9 0 , 8 % ) e g u i n e a n e ( 9 1 , 5 % ) , s e c o n d o l ’ i n d a g i n e . L e b a m b i n e s o t t o i 1 5 a n n i p o t e n z i a l m e n t e a r i s c h i o d i M g f i n I t a l i a s o n o 1 6 . 0 0 0 . " S e m p r e p i ù p e r s o n e n e l l a m i a c o m u n i t à s i c o n f r o n t a n o s u l l e M g f e p r o m u o v o n o i l c a m b i a m e n t o - a f f e r m a P a o l a C r e s t a n i , p r e s i d e n t e d i A m r e f I t a l i a - . Q u e l l e p a r o l e n o n s o n o m i e - c o n t i n u a - s o n o d i u n a d e l l e t a n t e r a g a z z e e r a g a z z i c o n b a c k g r o u n d m i g r a t o r i o c h e , i n I t a l i a , i n q u e s t i a n n i c i h a n n o r a c c o n t a t o q u a n t o h a n n o m e s s o i n m o t o c o n i l p r o g e t t o Y - A c t g r a z i e a d i n c o n t r i o r g a n i z z a t i i n b a r , u n i v e r s i t à , l u o g h i d i r i t r o v o d e l l e c o m u n i t à , p e r r o m p e r e u n t a b ù e d a r e v o c e a l s i l e n z i o . Q u e s t a è l a s o l a s t r a d a c h e c o n o s c i a m o , i n s e g n a t a c i d a l l ' A f r i c a : i l d i a l o g o c o n l e c o m u n i t à e c o n t u t t i g l i o p e r a t o r i c o i n v o l t i . U n a s f i d a c h e , d a t e l e s t i m e d e l l a r i c e r c a , d e v e e s s e r e r a f f o r z a t a , a t u t t i i l i v e l l i , m a c h e c i d à s p e r a n z a , g u a r d a n d o a l l a d i m i n u z i o n e d e l l a p r a t i c a t r a l e n u o v e g e n e r a z i o n i " . L ' i n c o n t r o ' M g f n u o v e s t i m e e n u o v e g e n e r a z i o n i . E v e n t o i n t e r r e g i o n a l e d i f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l e m u t i l a z i o n i g e n i t a l i f e m m i n i l i ( M g f ) ' è s t a t o i n t r o d o t t o d a l l e a u t o r i t à . D i a n a D e M a r c h i , c o n s i g l i e r a d e l e g a t a a l l e P o l i t i c h e s o c i a l i , d e l L a v o r o e P a r i o p p o r t u n i t à d e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o , h a a f f e r m a t o : " I l c o n t r a s t o a l l e M g f è u n p e r c o r s o c h e v a g e s t i t o c o r a l m e n t e , i n u n a s t r a t e g i a c o o r d i n a t a t r a i s t i t u z i o n i , r e a l t à a s s o c i a t i v e e s a n i t a r i e . N o n b a s t a s e n s i b i l i z z a r e , q u i n d i , m a s e r v e m e t t e r e i n a t t o s t r a t e g i e c o n c r e t e p e r f e r m a r e q u e l l a c h e è u n a p r a t i c a l e s i v a d e i d i r i t t i d e l l e d o n n e , u n a f o r m a d i v i o l e n z a d i g e n e r e e d i v i o l a z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i , s o s t e n e n d o l e r e a l t à a t t i v e s u q u e s t o f r o n t e , c h e o g g i s o n o q u i e c h e r i n g r a z i o p e r l ’ i n s t a n c a b i l e i m p e g n o " . " S i t r a t t a d i f e n o m e n i d i c u i s i p a r l a a n c o r a t r o p p o p o c o - a f f e r m a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c o m u n a l e , E l e n a B u s c e m i - r i t e n e n d o l i l o n t a n i d a n o i , m a n o n è c o s ì . Q u e s t e p r a t i c h e l e s i v e d e l l a d i g n i t à u m a n a e d e l l a s a l u t e d e l l e d o n n e i n t e r e s s a n o e s o n o p r e s e n t i a n c o r a i n t a n t i s s i m e f a m i g l i e , a l l ' i n t e r n o d e l l e q u a l i s i a f f r o n t a n o s o l o c o n i l s i l e n z i o e l a s o t t o m i s s i o n e . E ' u n d o v e r e d e l l e n o s t r e i s t i t u z i o n i a c c o m p a g n a r e l e o r g a n i z z a z i o n i e l e p e r s o n e c h e a f f r o n t a n o i l c o n t r a s t o a l l e m u t i l a z i o n i g e n i t a l i f e m m i n i l i n e l p e r c o r s o d i d i a l o g o , s e n s i b i l i z z a z i o n e e a c c o m p a g n a m e n t o s a n i t a r i o d e l l e d o n n e c h e h a n n o s u b i t o q u e s t e v i o l a z i o n i e d e l l e f a m i g l i e n e l l e q u a l i s o n o c o n s i d e r a t e a n c o r a u s a n z e c u l t u r a l i l e g i t t i m e " . M e n t r e M a r i a C a r m e l a R o z z a , c o n s i g l i e r a r e g i o n a l e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , a f f e r m a : " L e i s t i t u z i o n i s o n o g r a t e a l l e a s s o c i a z i o n i , c h e f a n n o u n l a v o r o p r e z i o s o s u q u e s t e b a t t a g l i e i m p o r t a n t i . A b b i a m o i l d o v e r e d i s o s t e n e r l e . I d a t i d i o g g i c i i n d i c a n o q u a n t o i l l a v o r o d a l b a s s o , i l d i a l o g o , s i a n o f o n d a m e n t a l i , p e r d e i c a m b i a m e n t i s o c i a l i e c u l t u r a l i n e l l e s o c i e t à , l a n o s t r a e d i q u a l s i a s i a l t r a p a r t e d e l m o n d o " . I n u n p a s s a g g i o d e l l a r i c e r c a , c h e v e r r à u f f i c i a l m e n t e p u b b l i c a t a f r a q u a l c h e s e t t i m a n a , s i r i c h i a m a n o i f a t t o r i p r o t e t t i v i d a l l e M g f : i l l i v e l l o d i i s t r u z i o n e , l ' a n z i a n i t à m i g r a t o r i a , i l P a e s e d i n a s c i t a , n o n a v e r s u b i t o l a p r a t i c a , e s s e r e d i s e c o n d a g e n e r a z i o n e . P r o p r i o l e n u o v e g e n e r a z i o n i s o n o s t a t e p r o t a g o n i s t e d e l l ’ e v e n t o . P r e s e n t i , i n f a t t i , a l c u n e r a g a z z e d e l p r o g e t t o Y - A c t , c o f i n a n z i a t o p r i m a d a l l ' U e e o r a s o s t e n u t o d a M s d , c h e h a l ’ o b i e t t i v o d i p r e v e n i r e e c o n t r a s t a r e l e M g f i n I t a l i a , a t t r a v e r s o i l c o i n v o l g i m e n t o d e i g i o v a n i . D e i 3 0 g i o v a n i d e l l a r e t e e r a n o p r e s e n t i R o w i d a I b r a h i m K h a l a f A l l a G h a l e b A b d e l a z i z , S h a h d N e w i r , S a r a E l N a g a r , J a s m i n a E l S h o u r a k y , E s r a a N e w i r . P r o p r i o E s r a a N e w i r h a a f f e r m a t o : " E ' i m p o r t a n t e r i b a d i r e c o n f o r z a c h e l e M g f n o n s o n o u n p r o b l e m a c h e r i g u a r d a s o l o i P a e s i l o n t a n i . C h i l e h a s u b i t e v i v e q u i , a n c h e n e l l e n o s t r e c o m u n i t à , n e i n o s t r i q u a r t i e r i . M o l t e d i c o l o r o c h e a b b i a n o i n c o n t r a t o a t t r a v e r s o i l p r o g e t t o Y - A c t n o n a v e v a n o m a i r a c c o n t a t o l a p r o p r i a e s p e r i e n z a , n e a n c h e a l l a p r o p r i a f a m i g l i a . Q u a n d o l o h a n n o f a t t o è s t a t o f o r t i s s i m o . I l n o s t r o r u o l o n o n e r a q u e l l o d i g i u d i c a r e c h i a v e v a s u b i t o M g f , e t i c h e t t a r e , m a a p r i r e p o r t e . A s c o l t a r e e a c c o g l i e r e . P e r c h é s o l o q u a n d o u n a d o n n a t r o v a l a l i b e r t à d i r a c c o n t a r s i c o n l a p r o p r i a v o c e , l a s u a s t o r i a s m e t t e d i e s s e r e d o l o r e e d i v e n t a p o t e r e " . P r e s e n t e a l l ' e v e n t o a n c h e i l d i r e t t o r e d e l c e n t r o S a M i F o d e l l a A s l R o m a 1 , G i a n c a r l o S a n t o n e c h e h a r a c c o n t a t o l e b u o n e p r a t i c h e e i p e r c o r s i d e l s e r v i z i o t e r r i t o r i a l e p u b b l i c o d e l l a R e g i o n e L a z i o : " I l S a M i F o ( S a l u t e m i g r a n t i f o r z a t i ) è u n a s t r u t t u r a s a n i t a r i a a v a l e n z a r e g i o n a l e p e r l ’ a s s i s t e n z a e l a c u r a d e l l e e d e i r i c h i e d e n t i a s i l o e t i t o l a r i d i p r o t e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " . T r a l e a t t i v i t à r i c h i a m a t e d a l d o t t o r S a n t o n e c ' è a n c h e " i l p a s s a p o r t o d e l l a s a l u t e , u n d o c u m e n t o t r a d o t t o i n m o l t e l i n g u e , v o l t o a p r e v e n i r e l e m u t i l a z i o n i g e n i t a l i f e m m i n i l i , a t t r a v e r s o l e n u o v e g e n e r a z i o n i " . P r o p r i o n e l L a z i o , s i t e r r à u n p r o s s i m o a p p u n t a m e n t o d i r i l i e v o s u l t e m a d e l l e m u t i l a z i o n i g e n i t a l i f e m m i n i l i , a R o m a , l ' 8 n o v e m b r e .