Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Saremo lunico Stato membro che si sarà dato una legge tanto per lo spazio quanto per la dimensione subacquea. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, intervenendo al Forum Space&Blue in corso oggi a Palazzo Piacentini a Roma. Poiché lUe ancora non è avanti sulla regolamentazione dello spazio e della dimensione subacquea, inesorabilmente le nostre normative diventeranno il primo riferimento per la Commissione Europea. LItalia qui arriva per prima in Europa, ha concluso il ministro.