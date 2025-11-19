R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S a r e m o l ’ u n i c o S t a t o m e m b r o c h e s i s a r à d a t o u n a l e g g e t a n t o p e r l o s p a z i o q u a n t o p e r l a d i m e n s i o n e s u b a c q u e a ” . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e C i v i l e e l e P o l i t i c h e d e l m a r e N e l l o M u s u m e c i , i n t e r v e n e n d o a l F o r u m S p a c e & B l u e i n c o r s o o g g i a P a l a z z o P i a c e n t i n i a R o m a . “ P o i c h é l ’ U e a n c o r a n o n è a v a n t i s u l l a r e g o l a m e n t a z i o n e d e l l o s p a z i o e d e l l a d i m e n s i o n e s u b a c q u e a , i n e s o r a b i l m e n t e l e n o s t r e n o r m a t i v e d i v e n t e r a n n o i l p r i m o r i f e r i m e n t o p e r l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a . L ’ I t a l i a q u i a r r i v a p e r p r i m a i n E u r o p a ” , h a c o n c l u s o i l m i n i s t r o .