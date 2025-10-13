R o m a , 1 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s o i l p r i m o t r a t t o d e i l a v o r i d i r i f a c i m e n t o e r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l a p i s t a c i c l a b i l e e d e l m a r c i a p i e d e n e l I M u n i c i p i o d i R o m a , n e l l a s e z i o n e c o m p r e s a t r a L a r g o T r i o n f a l e e V i a B a r l e t t a . G l i i n t e r v e n t i h a n n o i n t e r e s s a t o n o n s o l o i l m a n t o d e l l a p i s t a c i c l a b i l e , s i l e g g e i n u n a n o t a , m a h a n n o p r e v i s t o i l c o m p l e t o r i f a c i m e n t o d e l m a r c i a p i e d e a d i a c e n t e , l a s i s t e m a z i o n e d e l l e a n g o l a t u r e d e g l i a l b e r i e d e i c o r d o l i s t r a d a l i . I l a v o r i p r o s e g u i r a n n o o r a n e l t r a t t o s u c c e s s i v o , d a V i a B a r l e t t a a V i a D e l l a C h i e s a , p e r p o i e s t e n d e r s i f i n o a L u n g o t e v e r e . S u c c e s s i v a m e n t e , s i d a r à i l v i a a l l a m a n u t e n z i o n e s u V i a A n d r e a D o r i a . I l I M u n i c i p i o d e s i d e r a e s p r i m e r e u n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o p e r l ' i m p e g n o e l a p r o f e s s i o n a l i t à d i m o s t r a t i d a g l i u f f i c i d e l S i m u ( D i p a r t i m e n t o S v i l u p p o I n f r a s t r u t t u r e e M a n u t e n z i o n e U r b a n a ) e a l l ' A s s . a i L a v o r i P u b b l i c i O r n e l l a S e g n a l i n i . " L a r i q u a l i f i c a z i o n e d i q u e s t a i m p o r t a n t e a r t e r i a c i c l a b i l e e p e d o n a l e è u n p a s s o f o n d a m e n t a l e p e r r e s t i t u i r e d i g n i t à e s i c u r e z z a a u n o d e i q u a r t i e r i c e n t r a l i d i R o m a " , d i c h i a r a L o r e n z a B o n a c c o r s i , p r e s i d e n t e d e l I M u n i c i p i o . " I l n o s t r o i m p e g n o p e r u n a m o b i l i t à p i ù s o s t e n i b i l e e u n m a g g i o r e d e c o r o u r b a n o è c o s t a n t e . Q u e s t i l a v o r i , c h e r i g u a r d a n o l ' i n t e r a a r e a c i r c o s t a n t e e s i s t e n t e , d i m o s t r a n o l ' a t t e n z i o n e d e l M u n i c i p i o p e r l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i r e s i d e n t i e d i c h i v i v e i l c e n t r o s t o r i c o . R i n g r a z i a m o - c o n c l u d e B o n a c c o r s i - t u t t i g l i u f f i c i e l ' A s s e s s o r a t o p e r l a c o l l a b o r a z i o n e p r o f i c u a " . " Q u e s t i i n t e r v e n t i d i m a n u t e n z i o n e e r i f a c i m e n t o s o n o u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e l a s i n e r g i a t r a M u n i c i p i o e A s s e s s o r a t i c e n t r a l i p o s s a p r o d u r r e r i s u l t a t i c o n c r e t i e t a n g i b i l i p e r l a c o m u n i t à - a g g i u n g e J a c o p o S c a t à , a s s e s s o r e a l C o m m e r c i o e A t t i v i t à P r o d u t t i v e d e l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o - C o n t i n u a r e a d i n v e s t i r e n e l l a m a n u t e n z i o n e d e l l e n o s t r e i n f r a s t r u t t u r e , d a l l e p i s t e c i c l a b i l i a i m a r c i a p i e d i , è e s s e n z i a l e p e r i l b e n e s s e r e e i l f u t u r o d e l n o s t r o t e r r i t o r i o ” .