R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C o n t i n u a i l c i c l o d i i n c o n t r i e r i f l e s s i o n i p r o m o s s o n e l l ' a m b i t o d e l p r o g e t t o “ R o m a c o m e s t a i ? ” , p r o m o s s o d a l M u n i c i p i o I c h e i n t e n d e s t i m o l a r e i l d i a l o g o s u l r a p p o r t o f o n d a m e n t a l e t r a l a c i t t à e t e r n a e i l s u o p a s s a t o . L ' i n i z i a t i v a s o t t o l i n e a c h e " i n n e s s u n a c i t t à i l r a p p o r t o c o n i l p a s s a t o è c o s ì i m p o r t a n t e c o m e l o è p e r R o m a , c h i a m a t a c o s t a n t e m e n t e a r i e l a b o r a r e l a s u a i m p o n e n t e s t o r i a p e r g u a r d a r e a v a n t i e c o s t r u i r e u n a n u o v a v i s i o n e d e l p r o p r i o f u t u r o " . I l p r o s s i m o a p p u n t a m e n t o i n p r o g r a m m a s i c o n c e n t r e r à s u u n a t e m a t i c a c r u c i a l e p e r l ' i d e n t i t à e l o s v i l u p p o u r b a n i s t i c o d e l l a C a p i t a l e : R o m a c a p i t a l e d ' I t a l i a , l e t r a s f o r m a z i o n i e l a s c o m p a r s a d i v i l l e e g i a r d i n i . “ I l p r o g e t t o ‘ R o m a C o m e S t a i ? ’ E ' u n ’ o c c a s i o n e c r u c i a l e p e r i l I M u n i c i p i o p e r i n t e r r o g a r s i a t t i v a m e n t e s u l l a r e l a z i o n e t r a l a n o s t r a i d e n t i t à s t o r i c a e l e d i n a m i c h e u r b a n i s t i c h e c h e h a n n o p l a s m a t o i l c u o r e d e l l a C a p i t a l e ” , h a d i c h i a r a t o l ' a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a d e l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o , G i u l i a S i l v i a G h i a . “ L ’ a p p u n t a m e n t o c o n A l b e r t a C a m p i t e l l i s u l l e v i l l e e i g i a r d i n i p e r d u t i m e t t e i n l u c e c o m e i l p a s s a t o n o n s i a s o l o a r c h i t e t t u r a , m a a n c h e p a e s a g g i o e n a t u r a , e l e m e n t i c h e d o b b i a m o d i f e n d e r e e v a l o r i z z a r e p e r a s s i c u r a r e u n f u t u r o s o s t e n i b i l e a l l a n o s t r a c i t t à ” , h a c o n t i n u a t o . L ' i n c o n t r o v e d r à c o m e p r o t a g o n i s t a A l b e r t a C a m p i t e l l i , c h e g u i d e r à l a r i f l e s s i o n e s u l l e p r o f o n d e t r a s f o r m a z i o n i c h e l a c i t t à h a s u b i t o , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ' i m p a t t o s u l l a c o n s e r v a z i o n e e s u l l a p e r d i t a d i v i l l e e g i a r d i n i . L ' e v e n t o s i t e r r à i l 2 5 o t t o b r e , p r e s s o l ' O r t o B o t a n i c o , c o n i n i z i o a l l e o r e 1 8 . 3 0 . L ' i n c o n t r o s a r à i n t r o d o t t o d a u n p r e l u d i o m u s i c a l e o f f e r t o d a M u S a - M u s i c a S a p i e n z a e d i r e t t o d a G i o r g i o M o n a r i , c o n l e v o c i d i V a l e r i o L o m b a r d i , E r m a n n o P i c c o n e , R e b e c c a P u n z o e Y u l i a V e r g a r a Q u i z p e h . S a r a n n o e s e g u i t e m u s i c h e d i B o w i e , D y l a n , M k u t u k a n a & M b u l i e W a t e r s . L ' e v e n t o è a c u r a d i O r a z i o C a r p e n z a n o , G i u l i a S i l v i a G h i a , A l e s s a n d r a S e r m o n e t a , S t e f a n o C a t u c c i , F a b r i z i o T o p p e t t i , M a s s i m o Z a m m e r i n i , F a b i o B a l d u c c i , M a r i a C l a r a G h i a e L u c a P o r q u e d d u . L ' i n i z i a t i v a è p r o m o s s a d a l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a . L ' i n g r e s s o è l i b e r o f i n o a e s a u r i m e n t o p o s t i .