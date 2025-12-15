R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - M u n d y s m e t t e i n c a m p o u n a n u o v a s o c i e t à B e n e f i t d e d i c a t a a l l a l o t t a a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o . N e y a , q u e s t o i l n o m e d e l n u o v o a s s e t c o n t r o l l a t o a l 1 0 0 % , s a r à f o c a l i z z a t a s u l l a s e l e z i o n e e a d o z i o n e d i i n i z i a t i v e p r e v a l e n t e m e n t e “ n a t u r e b a s e d ” p e r l a r i m o z i o n e d e l c a r b o n i o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o d u r r e c r e d i t i C O 2 u t i l i p e r l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i t r a s p o r t o n e l l e q u a l i o p e r a M u n d y s , a l i v e l l o g l o b a l e . S o n o l i m i t a t e , a d o g g i , l e s o c i e t à n a t e i n E u r o p a c o n l ’ o b i e t t i v o d e l l a r i m o z i o n e d i C O 2 ; c i ò h a m o t i v a t o l a s c e l t a d i M u n d y s d i a v v i a r e q u e s t a i n i z i a t i v a s p e r i m e n t a l e , a l l o s c o p o d i v e r i f i c a r e l a s o l i d i t à d i q u e s t a i n n o v a t i v a b r a n c a d i b u s i n e s s . I l v a l o r e d e l m e r c a t o i n t e r n a z i o n a l e d e i c r e d i t i d i c a r b o n i o n e l 2 0 2 4 è s t a t o d i c i r c a 1 1 5 m i l i a r d i d i d o l l a r i , p e r i l 2 0 3 0 l e s t i m e p r e v e d o n o c i r c a 3 0 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i , c o n p o s s i b i l i t à d i c r e s c i t a f i n o a o l t r e 5 0 0 m i l i a r d i . E ’ i n q u e s t o c o n t e s t o c h e N e y a s i i n s e r i s c e c o n l a p r o p r i a m i s s i o n e p e r l a r i m o z i o n e p e r m a n e n t e d i C O 2 d a l l ’ a t m o s f e r a , a t t r a v e r s o s o l u z i o n i c o m e i l r i m b o s c h i m e n t o e l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d i f o r e s t e e t e r r e n i a g r i c o l i , p r o m u o v e n d o l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e s o c i a l e . N e y a d i v e n t a i m m e d i a t a m e n t e o p e r a t i v a i n M a d a g a s c a r c o n l a p r o m o z i o n e d i u n p r o g e t t o d i r i f o r e s t a z i o n e p e r 5 0 0 e t t a r i l u n g o l e c o s t e a N o r d d e l l ’ i s o l a ( n e l l e z o n e d i S o f i a e M e l a k y ) . I l r i p r i s t i n o d e l l e p i a n t a g i o n i i n a r e e d e f o r e s t a t e l o c a l m e n t e n e g l i u l t i m i d e c e n n i c o n t r i b u i r à a l l a r i m o z i o n e d i C O 2 , g r a z i e a l l a p a r t i c o l a r e t i p o l o g i a d i p i a n t e p r e s c e l t e . L e m a n g r o v i e , i n f a t t i , s o n o f o r e s t e c o s t i e r e t r o p i c a l i f o r m a t e d a a l b e r i e a r b u s t i c a p a c i d i v i v e r e i n a c q u e s a l m a s t r e t i p i c a m e n t e l u n g o l e c o s t e , l e f o c i d e i f i u m i e l e l a g u n e . H a n n o r a d i c i a e r e e c h e s p u n t a n o d a l f a n g o o d a l l ’ a c q u a e s o n o f o n d a m e n t a l i p e r c h é p r o t e g g o n o l e c o s t e d a l l ’ e r o s i o n e e d a l l e t e m p e s t e , o s p i t a n o m o l t e s p e c i e d i p e s c i , u c c e l l i e c r o s t a c e i , e i m m a g a z z i n a n o g r a n d i q u a n t i t à d i c a r b o n i o . I l p r o g e t t o , d e n o m i n a t o “ M a H o n k o ” , s i a v v a l e d i u n ’ a z i e n d a l o c a l e c h e g e n e r e r à o c c u p a z i o n e s u l t e r r i t o r i o n e l l o s p i r i t o d i p r o d u z i o n e d i v a l o r e l u n g o l a f i l i e r a , a l c e n t r o d e l l a s t r a t e g i a d i b u s i n e s s s o s t e n i b i l e d e l l a v i s i o n e d i M u n d y s . L ’ a t t i v i t à d e t i e n e i r e q u i s i t i p e r o t t e n e r e l a c e r t i f i c a z i o n e G o l d S t a n d a r d , e n t e i n t e r n a z i o n a l e c h e a t t e s t a l a q u a l i t à e l a c r e d i b i l i t à d e i p r o g e t t i c h e r i d u c o n o l e e m i s s i o n i d i g a s s e r r a , a s s i c u r a n d o a l c o n t e m p o b e n e f i c i s o c i a l i e a m b i e n t a l i m i s u r a b i l i . I c r e d i t i d i c a r b o n i o g e n e r a t i , n e l t e m p o , p o t r a n n o c o s ì c o n t r i b u i r e a c o m p e n s a r e l e e m i s s i o n i d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i M u n d y s , a l o r o v o l t a i n c o r s o d i p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e g r a z i e a l l ’ e s e c u z i o n e d e l f r a m e w o r k d i s o s t e n i b i l i t à m e s s o i n c a m p o d a l l a C a p o g r u p p o . U n a s t r a t e g i a , q u e l l a E S G d i M u n d y s , t r a s p a r e n t e e r e s p o n s a b i l e e c h e l e h a a p p e n a n u o v a m e n t e f a t t o c o n s e g u i r e – p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o – i l l i v e l l o A - l i s t , m a s s i m o s c o r e r i l a s c i a t o d a C D P ( e x C a r b o n D i s c l o s u r e P r o j e c t ) , r a t i n g i n t e r n a z i o n a l e d i r i f e r i m e n t o p e r l a v a l u t a z i o n e d e l l e p e r f o r m a n c e c l i m a t i c h e e a m b i e n t a l i s u o l t r e 2 5 . 0 0 0 a z i e n d e . L u n g o l a r o a d m a p d i s o s t e n i b i l i t à d e l l a C a p o g r u p p o s o n o m o l t i i t r a g u a r d i s e g n a t i f i n q u i , a n c h e i n t e r m i n i d i l e a d e r s h i p i n n o v a t i v a , s o l c o n e l q u a l e N e y a s e m b r a s e g n a r e i l p r o s s i m o p a s s o . M u n d y s è s t a t a , i n f a t t i , t r a l e p r i m e s o c i e t à i n I t a l i a a d o t a r s i d i u n C l i m a t e A c t i o n P l a n p e r p r o m u o v e r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e l u n g o t u t t a l a c a t e n a d e l v a l o r e i n a m b i t o a e r o p o r t u a l e , a u t o s t r a d a l e e d e i s e r v i z i d i m o b i l i t à , p o n e n d o s i o b i e t t i v i c h i a r i e c o n c r e t i , t r a i q u a l i l ’ a z z e r a m e n t o d e l l e e m i s s i o n i n e t t e d i r e t t e ( S c o p e 1 & 2 ) e n t r o i l 2 0 4 0 .