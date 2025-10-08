R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A l v i a ' F l y m e t o t h e M o o n – F u t u r i i n a r r i v o ' , l a n u o v a s e r i e d i p o d c a s t i n o t t o p u n t a t e ( a u d i o e v i d e o ) , i d e a t a e p r o m o s s a d a M u n d y s , p e r r a c c o n t a r e i d e e , p e r s o n e e v i s i o n i c h e s t a n n o t r a s f o r m a n d o i l n o s t r o t e m p o , s c e l t e e i n t e r v i s t a t e d a l g i o r n a l i s t a R i c c a r d o L u n a . I p o d c a s t - c u r a t i e p r o d o t t i d a M o S T - s p a z i a n o d a l f u t u r o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i t r a s p o r t o a l l a s m a r t m o b i l i t y , a l l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u l l a n o s t r a v i t a q u o t i d i a n a ; d a l l ' a l i m e n t a z i o n e a i p r o g r e s s i n e l c a m p o d e l l a g e n e t i c a , f i n o a g l i a v a n z a m e n t i i n c a m p o a e r o s p a z i a l e e n e l l a s c u o l a . S t o r i e n a r r a t e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ I n n o v a t i o n H u b d i F i u m i c i n o , l u o g o s i m b o l o d e l l ’ I n n o v a z i o n e p e r i l G r u p p o M u n d y s . ( V I D E O ) “ C o n q u e s t o p r o g e t t o – s p i e g a i l g i o r n a l i s t a R i c c a r d o L u n a – v o g l i a m o r a c c o n t a r e i l m o n d o d e l l ’ i n n o v a z i o n e a t t r a v e r s o u n v i a g g i o f a t t o d i s t o r i e , i d e e , p e r s o n e , t e c n o l o g i e p e r p r o v a r e a n o n a s p e t t a r e i l f u t u r o m a p e r c o s t r u i r l o t u t t i i n s i e m e ” . M u n d y s p u n t a c o n “ F l y m e t o t h e M o o n ” a c r e a r e u n a p i a t t a f o r m a d i r i f e r i m e n t o c o n t e m p o r a n e a , c a p a c e n o n s o l o d i p r o m u o v e r e s t o r i e d i v a l o r e m a a n c h e d i s t i m o l a r e r i f l e s s i o n i e i s p i r a r e i l p u b b l i c o s u l g r a n d e t e m a d e l p r o g r e s s o e d e l l ’ A i . I p o d c a s t , i n f a t t i , s i m u o v o n o s u u n d o p p i o b i n a r i o : d a u n l a t o , d a r e v o c e a f i g u r e s p e s s o l o n t a n e d a i r i f l e t t o r i , m a c a p a c i d i r a c c o n t a r e e s p e r i e n z e u n i c h e , c r e d i b i l i e d i f o r t e i m p a t t o . S t o r i e p e r s o n a l i e p r o f e s s i o n a l i c h e o f f r o n o s p u n t i d i i s p i r a z i o n e , t r a c c i a n d o p e r c o r s i d i s t i n t i v i e o r i g i n a l i . D a l l ’ a l t r o , p o s i z i o n a r e M u n d y s c o m e a t t o r e c e n t r a l e n e l d i b a t t i t o s u l l ’ i n n o v a z i o n e i n s e n s o a m p i o , a p r e n d o s i a u n p u b b l i c o t r a s v e r s a l e e p u n t a n d o i n p a r t i c o l a r e s u i p i ù g i o v a n i , g r a z i e a l i n g u a g g i e m o d a l i t à d i s t o r y t e l l i n g c o n t e m p o r a n e i e a c c e s s i b i l i . O g n i p u n t a t a , d e l l a d u r a t a c o m p r e s a t r a i 3 0 e i 5 0 m i n u t i , è s t a t a r e g i s t r a t a a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ I n n o v a t i o n H u b d e l l o s c a l o d i F i u m i c i n o . T u t t i i p o d c a s t c h e s i p r e s e n t a n o c o m e u n v i a g g i o i m m e r s i v o n e l c u o r e d e l f u t u r o e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s o n o d i s p o n i b i l i s u l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e d i a s c o l t o e s u i c a n a l i d i g i t a l i ( S p o t i f y , A p p l e M u s i c , S p r e a k e r , Y o u T u b e , A m a z o n M u s i c e A u d i b l e ) , s u l l a p a g i n a w e b d e l C o r r i e r e d e l l a S e r a ( c o r r i e r e . i t ) e s u l s i t o ( f l y m e t o t h e m o o n . m u n d y s . c o m ) e i s o c i a l d e l G r u p p o . T r a g l i o s p i t i c h e s i s u s s e g u o n o n e l l e 8 p u n t a t e , c ’ è P a d r e P a o l o B e n a n t i , f r a t e f r a n c e s c a n o , t e o l o g o e f i l o s o f o , u n a t r a l e v o c i p i ù a u t o r e v o l i n e l d i b a t t i t o i n t e r n a z i o n a l e s u l l ’ e t i c a n e l l ’ A i . A t t u a l m e n t e è p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e g o v e r n a t i v a i t a l i a n a s u l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e p e r l ’ I n f o r m a z i o n e , i s t i t u i t a p r e s s o l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , e m e m b r o d e l c o m i t a t o O n u p e r l a g o v e r n a n c e g l o b a l e d e l l ’ I a . N e l p o d c a s t , B e n a n t i r i f l e t t e s u c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n s i a s o l o u n a t e c n o l o g i a i n g e g n e r i s t i c a , m a a n c h e u n s i s t e m a c h e i n c i d e s u l l e r e l a z i o n i u m a n e . P a r t e n d o d a u n ’ a l t r a f o r m a d i i n t e l l i g e n z a – q u e l l a l i n g u i s t i c a – M a r c o T r o m b e t t i p o r t a n e l p o d c a s t l a s u a e s p e r i e n z a i m p r e n d i t o r i a l e c o n T r a n s l a t e d e P i C a m p u s . L a l i n g u a p e r l u i è l a c h i a v e p e r c o m p r e n d e r e l a r e a l t à e p i a n i f i c a r e i l f u t u r o . C o n “ L a r a ” , s i s t e m a e v o l u t o n a t o d a m i l i o n i d i t r a d u z i o n i , l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e h a i n i z i a t o a s u p e r a r e l e c a p a c i t à m e d i e d i u n t r a d u t t o r e u m a n o . Q u e s t i s o n o s o l o a l c u n i d e i r a c c o n t i c h e i s p i r a n o i l p u b b l i c o a u n a r i f l e s s i o n e s u l f u t u r o . T r a g l i a l t r i , M a d d a l e n a A d o r n o , s c i e n z i a t a e i m p r e n d i t r i c e b i o t e c h c h e r a c c o n t a c o m e l a r i c e r c a p o s s a d i v e n t a r e i m p r e s a e v i s i o n e e C h i a r a S c h e t t i n o , c h e p o r t a n e l p o d c a s t u n a s t o r i a d i r e s i l i e n z a e t r a s f o r m a z i o n e . D o p o u n l u n g o p e r c o r s o p e r s o n a l e , h a f o n d a t o R o s s o , u n a s t a r t u p c h e c o o r d i n a d o n a z i o n i d i s a n g u e , s v i l u p p a s o f t w a r e p e r o s p e d a l i e p r o m u o v e n u o v i d o n a t o r i .