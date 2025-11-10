R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L o s c a l o d i N i z z a h a o t t e n u t o i l L i v e l l o 5 d e l l ’ A i r p o r t C a r b o n A c c r e d i t a t i o n ( A c a ) , i l p i ù a l t o r i c o n o s c i m e n t o - c o n f e r i t o d a A c i E u r o p e ( A i r p o r t s C o u n c i l I n t e r n a t i o n a l ) a l i v e l l o g l o b a l e - p e r l a g e s t i o n e d e l l e e m i s s i o n i d i g a s s e r r a n e l s e t t o r e e d e n t r a c o s ì n e l r i s t r e t t o 4 % d e g l i s c a l i m o n d i a l i c h e h a n n o c o n s e g u i t o t a l e r i s u l t a t o . C o n c i r c a 1 5 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i g e s t i t i i n u n a n n o , è i l p i ù r i l e v a n t e a e r o p o r t o i n F r a n c i a a r a g g i u n g e r e q u e s t o t r a g u a r d o . L a c e r t i f i c a z i o n e a r r i v a a c i n q u e a n n i d a l 2 0 3 0 – d a t a t a r g e t p e r l e a m b i z i o n i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l a s o c i e t à - e r i c o n o s c e i n o l t r e l ’ i m p e g n o m e s s o i n c a m p o p e r i l p e r c o r s o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l ’ i n t e r a c a t e n a d e l v a l o r e ( S c o p e 3 ) e n t r o i l 2 0 5 0 , c h e i n c l u d e a n c h e l e e m i s s i o n i d e g l i a e r o m o b i l i e d e l l e a t t i v i t à a t e r r a . O g g i , l ’ a e r o p o r t o d i N i z z a è g i à r i u s c i t o a d a b b a t t e r e o l t r e i l 9 0 % d e l l e e m i s s i o n i d i r e t t e ( S c o p e 1 e 2 ) r i s p e t t o a l 2 0 1 0 . U n r i s u l t a t o r e s o p o s s i b i l e g r a z i e a i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i e t e c n o l o g i c i , p r e v i s t i n e l f r a m e w o r k d e l l a c a p o g r u p p o M u n d y s c h e d e l i n e a l a r o a d m a p d i s o s t e n i b i l i t à p e r l e s o c i e t à d e l g r u p p o c o n a l c u n e a z i o n i t a n g i b i l i : l ’ u t i l i z z o d i e n e r g i a e l e t t r i c a d a f o n t i r i n n o v a b i l i ; l ’ i n t r o d u z i o n e d i v e i c o l i e l e t t r i c i ; l ’ i m p i e g o d i b i o d i e s e l H v o 1 0 0 i n s o s t i t u z i o n e d e l d i e s e l o v e n o n p o s s i b i l e e l e t t r i f i c a r e i m e z z i ; l ’ i n s t a l l a z i o n e d i s i s t e m i t e r m i c i i n t e g r a t i a d a l t a e f f i c i e n z a ; l a s o s t i t u z i o n e d e l g a s c o n b i o m e t a n o o s i s t e m i g e o t e r m i c i . M u n d y s s t a p o r t a n d o a v a n t i i l p e r c o r s o p e r i n t e g r a r e l a s o s t e n i b i l i t à n e l l e s u e a t t i v i t à l u n g o l ’ i n t e r a c a t e n a d e l v a l o r e g r a z i e a u n a c h i a r a s t r a t e g i a v o l t a a l t r a s p o r t o s o s t e n i b i l e , a t t r a v e r s o i l C l i m a t e A c t i o n P l a n . T r a l e p r i m e C a p o g r u p p o i n I t a l i a a d o t a r s i d i u n p i a n o p e r i l c l i m a , i l d o c u m e n t o s i p r o p o n e d i a z z e r a r e l e e m i s s i o n i n e t t e d i r e t t e e n t r o i l 2 0 4 0 ; u t i l i z z a r e e n e r g i a e l e t t r i c a 1 0 0 % r i n n o v a b i l e ; r i d u r r e d e l 5 0 % l e e m i s s i o n i g e n e r a t e d a g l i i n v e s t i m e n t i ; a b b a t t e r e d e l 2 2 % l e e m i s s i o n i i n d i r e t t e l e g a t e a l l ’ a c c e s s o a g l i a e r o p o r t i e a l l a m a n u t e n z i o n e s t r a d a l e . A s u p p o r t o d i q u e s t i i m p e g n i , i l G r u p p o h a r a f f o r z a t o l ’ i n t e g r a z i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à n e l l a p r o p r i a s t r a t e g i a f i n a n z i a r i a c o n s o l i d a n d o u n p o r t a f o g l i o d i s t r u m e n t i d i f i n a n z a g r e e n d i c i r c a 5 , 3 m i l i a r d i d i e u r o , t r a c u i S u s t a i n a b i l i t y - L i n k e d L o a n s e B o n d . R e s t a n d o i n I t a l i a e s e m p r e s u l f r o n t e a e r o p o r t u a l e , v a i n f i n e r i c o r d a t o c o m e l o s c a l o d i F i u m i c i n o , p r i n c i p a l e a e r o p o r t o i t a l i a n o s o t t o i l c o n t r o l l o d i A e r o p o r t i d i R o m a – t r a l e s o c i e t à d e l G r u p p o M u n d y s - a b b i a n e g l i u l t i m i a n n i r e a l i z z a t o a l c u n i t a n g i b i l i e i m p o r t a n t i p r o g e t t i : d a l l a S o l a r F a r m , 5 5 . 0 0 0 p a n n e l l i i n s i l i c i o p e r u n t o t a l e d i 2 2 M w p e r i l p i ù g r a n d e i m p i a n t o f o t o v o l t a i c o a e r o p o r t u a l e i n E u r o p a e t r a i p i ù e s t e s i a l m o n d o , a " P i o n e e r " , u n s i s t e m a d i s t o c c a g g i o c h e u t i l i z z a b a t t e r i e d i s m e s s e d a a u t o m o b i l i e l e t t r i c h e p e r i m m a g a z z i n a r e e u t i l i z z a r e e n e r g i a r i n n o v a b i l e . “ S i a m o m o l t o o r g o g l i o s i d e l r i s u l t a t o r a g g i u n t o d a A é r o p o r t s d e l a C ô t e d ’ A z u r , u n i m p e g n o c h e g l i c o n s e n t e d i e s s e r e o g g i t r a i p o c h i s s i m i a e r o p o r t i a l m o n d o c h e h a n n o r a g g i u n t o i l m a s s i m o r i c o n o s c i m e n t o c o n i l L i v e l l o 5 e s p r e s s o d a A C I E u r o p e . P e r M u n d y s – c o m e C a p o g r u p p o - q u e s t o r i s u l t a t o è u n a c o n f e r m a i m p o r t a n t e d e l l a v o r o m e s s o i n c a m p o p e r u n a g e s t i o n e m a s s i m a m e n t e s o s t e n i b i l e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . C o n A e r o p o r t i d i R o m a i n I t a l i a e A é r o p o r t s d e l a C ô t e d ’ A z u r i n F r a n c i a c o n t i n u e r e m o a o p e r a r e p e r c o n f e r m a r e g l i i m p e g n i a s s u n t i , r a p p r e s e n t a n d o c o m e i l c o m p a r t o a e r o p o r t u a l e p u ò f a r e d a v o l a n o a l l ' i n t e r o s e t t o r e a e r o n a u t i c o s u l f r o n t e d e l l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i ” h a a f f e r m a t o E l i s a b e t t a D e B e r n a r d i , C h i e f A s s e t M a n a g e m e n t O f f i c e r d i M u n d y s .