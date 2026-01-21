M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s a l ' u d i e n z a d a v a n t i a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i M i l a n o d e l r i c o r s o d i L u x o t t i c a , n o n i n d a g a t a , c o n t r o i l s e q u e s t r o d i d i s p o s i t i v i i n f o r m a t i c i n e l l ' i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a m e n e g h i n a s u l l a s c a l a t a a M e d i o b a n c a d a p a r t e d i M o n t e d e i P a s c h i . N e l l ' i n d a g i n e s u l p r e s u n t o c o n c e r t o o c c u l t o s o n o i n d a g a t i p e r a g g i o t a g g i o e o s t a c o l o a l l ' a t t i v i t à d e g l i o r g a n i s m i d i v i g i l a n z a C o n s o b , B c e e I v a s s , l ' a d d i M p s L u i g i L o v a g l i o , i l p r e s i d e n t e d i D e l f i n - L u x o t t i c a F r a n c e s c o M i l l e r i e l ' i m p r e n d i t o r e F r a n c e s c o G a e t a n o C a l t a g i r o n e . N e s s u n o d e i t r e m a n a g e r h a f a t t o r i c o r s o a l R i e s a m e c o n t r o l e p e r q u i s i z i o n i e i s e q u e s t r i d e l l o s c o r s o 2 8 n o v e m b r e , a l c o n t r a r i o d i L u x o t t i c a c h e , a n c h e s e n o n i n d a g a t a , l a m e n t a l ' e v e n t u a l i t à c h e c o n l ' a n a l i s i d e i d i s p o s i t i v i i n f o r m a t i c i p r e s i d a l l a G u a r d i a d i f i n a n z a a M i l l e r i p o s s a n o s v e l a r e s e g r e t i i n d u s t r i a l i e s t r a n e i a l l e i n d a g i n i . I g i u d i c i s i s o n o r i s e r v a t i e d e c i d e r a n n o n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e .