R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P e r l ’ I t a l i a , l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l a n u o v a ' t a s s a R a e e ' p r o p o s t a a l i v e l l o e u r o p e o r i s c h i a d i t r a d u r s i i n u n ' c o s t o d e l n o n f a r e ' s t i m a t o i n 2 , 6 m i l i a r d i d i e u r o a l l ’ a n n o , l e g a t o a l l ’ i n s u f f i c i e n t e c a p a c i t à d i r a c c o l t a e t r a t t a m e n t o d e i r i f i u t i d a a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r i c h e e d e l e t t r o n i c h e ( R a e e ) . I n v e s t i r e l o s t e s s o i m p o r t o l u n g o l a f i l i e r a n a z i o n a l e d e l r i c i c l o - p o t e n z i a n d o r a c c o l t a , i m p i a n t i e d o m a n d a d i m a t e r i e p r i m e s e c o n d e - p e r m e t t e r e b b e d i c o p r i r e , a r e g i m e , f i n o a l 6 6 % d e l f a b b i s o g n o i t a l i a n o d i M a t e r i e P r i m e C r i t i c h e ( M p c ) e v a l o r i z z a r e c i r c a 1 , 7 m i l i a r d i d i e u r o a l l ’ a n n o d i M p c c o n t e n u t e n e i R a e e . I n o l t r e i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e i n N o r d A f r i c a , a t t r a v e r s o i l P i a n o M a t t e i , c o n s e n t i r e b b e l ’ e s t r a z i o n e e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e M p c c o n t e n u t e a l l ’ i n t e r n o d e i R a e e , c o n u n v a l o r e s t i m a b i l e f i n o a 2 , 5 m i l i a r d i d i e u r o . Q u e s t e l e p r i n c i p a l i e v i d e n z e c h e e m e r g o n o d a l R a p p o r t o S t r a t e g i c o ' L a g e o p o l i t i c a d e l l e M a t e r i e P r i m e C r i t i c h e : l e o p p o r t u n i t à d e l P i a n o M a t t e i e d e l l ' u r b a n m i n i n g p e r l a c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e i n I t a l i a ' , p r e s e n t a t o o g g i d a I r e n p r e s s o l a f i e r a E c o m o n d o d i R i m i n i e r e a l i z z a t o d a T e h a G r o u p . I l R a p p o r t o f o t o g r a f a u n q u a d r o i n t e r n a z i o n a l e c a r a t t e r i z z a t o d a u n a d o m a n d a i n c r e s c i t a e d a c a t e n e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o s e m p r e p i ù c o n c e n t r a t e n e l l e m a n i d i p o c h i a t t o r i . T r a i l 2 0 2 1 e i l 2 0 2 4 l a d o m a n d a g l o b a l e d i M p c è a u m e n t a t a d e l l ’ 1 1 % e l e p r o i e z i o n i i n d i c a n o i n m e d i a u n u l t e r i o r e + 3 4 % e n t r o i l 2 0 3 0 . A q u e s t o s i a g g i u n g e l o s v i l u p p o d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e d e i d a t a c e n t e r , c h e p o s s o n o g e n e r a r e u n a c r e s c i t a p o t e n z i a l e d i u n u l t e r i o r e 1 0 % d e l l a d o m a n d a d i m i n e r a l i c h i a v e g i à e n t r o l a f i n e d e l d e c e n n i o . I n p a r a l l e l o , l e c a t e n e d i f o r n i t u r a m o s t r a n o u n a c r e s c e n t e c o n c e n t r a z i o n e g e o g r a f i c a : l a q u o t a d e t e n u t a d a i t r e p r i n c i p a l i P a e s i r a f f i n a t o r i p e r l e p r i n c i p a l i M p c ( l i t i o , r a m e , n i c k e l , t e r r e r a r e , c o b a l t o e g r a f i t e ) h a r a g g i u n t o l ’ 8 6 % n e l 2 0 2 4 , c o n u n i n c r e m e n t o d i 4 p u n t i p e r c e n t u a l i r i s p e t t o a l 2 0 2 0 , a c c e n t u a n d o l a d i p e n d e n z a e u r o p e a d a l l ’ e s t e r o e i l r i s c h i o d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o l u n g o l e f i l i e r e i n d u s t r i a l i . L a r i l e v a n z a d e l l e M a t e r i e P r i m e C r i t i c h e p e r l ’ e c o n o m i a e u r o p e a è o r m a i s i s t e m i c a . S e c o n d o i l R a p p o r t o S t r a t e g i c o , q u e s t e m a t e r i e a b i l i t a n o i n E u r o p a c i r c a 3 , 9 t r i l i o n i d i e u r o d i p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e , e q u i v a l e n t i a l 2 2 % d e l P i l d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a . L ’ I t a l i a e m e r g e c o m e i l P a e s e p i ù e s p o s t o t r a l e 5 p r i n c i p a l i e c o n o m i e e u r o p e e : c o n i l 3 1 % d e l P i l i t a l i a n o , p a r i a 6 7 5 m i l i a r d i d i e u r o , d i p e n d e d a t e c n o l o g i e , c o m p o n e n t i e p r o c e s s i p r o d u t t i v i c h e i n c o r p o r a n o M p c . " Q u e s t o d a t o c o n f e r m a c o m e l a c o n t i n u i t à d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i t a l i m a t e r i a l i n o n s i a p i ù s o l o u n t e m a i n d u s t r i a l e , m a u n f a t t o r e d e t e r m i n a n t e d i c o m p e t i t i v i t à e s i c u r e z z a e c o n o m i c a p e r i l s i s t e m a - P a e s e " , s o t t o l i n e a l ' a n a l i s i . L o S t u d i o e v i d e n z i a i n o l t r e l ’ e l e v a t a v u l n e r a b i l i t à d e l l e c a t e n e d e l v a l o r e e u r o p e e i n a l c u n i s e g m e n t i c h i a v e a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o . D u e c a s i e m b l e m a t i c i s o n o i l t i t a n i o e l e t e r r e r a r e , m a t e r i a l i e s s e n z i a l i p e r a e r o s p a z i o , d i s p o s i t i v i e l e t t r o m e d i c a l i , c o m p o n e n t i s t i c a a u t o m o t i v e e m a g n e t i p e r m a n e n t i . O g g i l ’ U n i o n e E u r o p e a i m p o r t a 4 , 7 m i l i a r d i d i e u r o d i t i t a n i o e 1 , 4 m i l i a r d i d i e u r o d i t e r r e r a r e e d i p e n d e i n m i s u r a s i g n i f i c a t i v a d a u n n u m e r o r i s t r e t t o d i P a e s i f o r n i t o r i : n e l c a s o d e l l e t e r r e r a r e , l a C i n a c o n t r o l l a o l t r e i l 9 0 % d e l l a c a p a c i t à m o n d i a l e d i r a f f i n a z i o n e . U n a i n t e r r u z i o n e d e l l e f o r n i t u r e m e t t e r e b b e a r i s c h i o f i n o a 7 0 0 m i l i a r d i d i e u r o d i p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e e u r o p e a . P e r l ’ I t a l i a , l ’ e s p o s i z i o n e p o t e n z i a l e a s s o c i a t a a l b l o c c o d i q u e s t e M p c è s t i m a t a f i n o a 8 8 m i l i a r d i d i e u r o . S u l f r o n t e d e l l e p o l i t i c h e e u r o p e e , i l C r i t i c a l R a w M a t e r i a l s A c t h a f i s s a t o o b i e t t i v i a m b i z i o s i p e r i l 2 0 3 0 : e s t r a r r e a l m e n o i l 1 0 % d e l f a b b i s o g n o e u r o p e o , r a f f i n a r n e i l 4 0 % , c o p r i r e i l 2 5 % t r a m i t e r i c i c l o e r i d u r r e l a d i p e n d e n z a d a s i n g o l i P a e s i s o t t o l a s o g l i a d e l 6 5 % . A m a r z o 2 0 2 5 l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a h a r i c o n o s c i u t o 4 7 P r o g e t t i S t r a t e g i c i i n U E , m a l a l o r o c a p a c i t à c o m p l e s s i v a , o s s e r v a l o S t u d i o , n o n è s u f f i c i e n t e a r a g g i u n g e r e i t a r g e t p r e v i s t i d a l C r m A c t : n e l l ’ o r i z z o n t e 2 0 3 0 t a l i p r o g e t t i c o p r o n o i n m e d i a s o l o i l 3 5 % d e g l i o b i e t t i v i d i e s t r a z i o n e , i l 1 2 % d e l p r o c e s s i n g e i l 2 4 % d e l r i c i c l o . Q u e s t o g a p - a v v e r t e l o s t u d i o - c o n f e r m a c h e l ’ E u r o p a d e v e a c c e l e r a r e s u t r e d i r e t t r i c i s i m u l t a n e e : c o s t r u z i o n e d i p a r t n e r s h i p i n t e r n a z i o n a l i s t a b i l i , s v i l u p p o d i c a p a c i t à i n d u s t r i a l i a m o n t e e a v a l l e d e l l a s u p p l y c h a i n e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e a t t r a v e r s o l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . I n q u e s t o q u a d r o , i l P i a n o M a t t e i e m e r g e c o m e u n p o s s i b i l e a s s e s t r a t e g i c o p e r r a f f o r z a r e e d i v e r s i f i c a r e l e c a t e n e d i f o r n i t u r a a t t r a v e r s o c o l l a b o r a z i o n i s i n e r g i c h e c o n i P a e s i a f r i c a n i . I l P i a n o , a v v i a t o d a l g o v e r n o i t a l i a n o n e l 2 0 2 3 c o n u n a d o t a z i o n e i n i z i a l e d i 5 , 5 m i l i a r d i d i e u r o , n o n p r e v e d e a n c o r a p r o g e t t u a l i t à s u l l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e e s u l r i c i c l o d e i R a e e . I l p o t e n z i a l e è p a r t i c o l a r m e n t e e v i d e n t e n e l N o r d A f r i c a , c h e d a s o l o g e n e r a c i r c a i l 4 2 % d e i R a e e d e l l ’ i n t e r o c o n t i n e n t e a f r i c a n o , p a r i a c i r c a 1 , 5 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e a l l ’ a n n o : u n v o l u m e p a r i a l l ’ 8 3 % d e i R a e e g e n e r a t i i n I t a l i a . I l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e i n N o r d A f r i c a c o n s e n t i r e b b e l ’ e s t r a z i o n e e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e M p c c o n t e n u t e a l l ’ i n t e r n o d e i R a e e , c o n u n v a l o r e s t i m a b i l e f i n o a 2 , 5 m i l i a r d i d i e u r o . I n p a r a l l e l o , i l r e c u p e r o d e l l e M p c d a i R a e e r i d u r r e b b e l a n e c e s s i t à d i r i c o r r e r e a m a t e r i e p r i m e v e r g i n i , e v i t a n d o l ’ e s t r a z i o n e d i o l t r e 8 8 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i m i n e r a l i g r e z z i c o n u n r i s p a r m i o a n n u o d i e m i s s i o n i f i n o a 5 , 1 M t o n d i C O 2 - e q . ( p a r i a l l e e m i s s i o n i a n n u e d i 2 , 5 m i l i o n i d i a u t o m o b i l i i n I t a l i a ) . L ’ u l t i m a s e z i o n e d e l R a p p o r t o a n a l i z z a i n v e c e i l p o t e n z i a l e d e l l ’ u r b a n m i n i n g d e i R a e e i n I t a l i a , a l l a l u c e d e l l a n u o v a ' t a s s a R a e e ' p r o p o s t a d a l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a a l u g l i o 2 0 2 5 c h e p r e v e d e l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n c o n t r i b u t o p a r i a 2 E u r o / k g d a a p p l i c a r e a l l a d i f f e r e n z a t r a i l t a s s o d i r a c c o l t a n a z i o n a l e e i l t a r g e t e u r o p e o d e l 6 5 % . C o n s i d e r a t o c h e i n I t a l i a s o l o i l 2 9 , 6 % d e i R a e e è s t a t o r a c c o l t o c o r r e t t a m e n t e n e l 2 0 2 4 , u n d a t o i n f e r i o r e d i 7 p u n t i p e r c e n t u a l i r i s p e t t o a l l a m e d i a e u r o p e a e d i b e n 3 5 p u n t i p e r c e n t u a l i a l d i s o t t o d e l t a r g e t U e d e l 6 5 % , l a ' t a s s a R a e e ' s i t r a d u r r e b b e i n u n c o s t o d i c i r c a 2 , 6 m i l i a r d i d i e u r o a l l ’ a n n o . " Q u e s t o r a p p r e s e n t a , a t u t t i g l i e f f e t t i , u n ' c o s t o d e l n o n f a r e ' p e r i l P a e s e : u n a t a s s a c h e n o n g e n e r a v a l o r e a g g i u n t o i n t e r n o e c h e s o t t r a e r i s o r s e p o t e n z i a l m e n t e s t r a t e g i c h e p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a f i l i e r a n a z i o n a l e d e l r i c i c l o " , r i m a r c a l o s t u d i o . M u o v e n d o s i l u n g o l e t r e l e v e d i s v i l u p p o p r i n c i p a l i p e r v a l o r i z z a r e l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e d e i R a e e ( c r e s c i t a d e i v o l u m i d i r a c c o l t a R a e e , i n c r e m e n t o d e l l a c a p a c i t à i m p i a n t i s t i c a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , e c r e a z i o n e d i u n m e r c a t o s t a b i l e d e l l e M a t e r i e P r i m e S e c o n d e ) , l ’ I t a l i a p o t r e b b e d u n q u e t r a s f o r m a r e u n c o s t o r i c o r r e n t e i n u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o d i l u n g o p e r i o d o . I n f a t t i , s e l ’ I t a l i a i n v e s t i s s e i l v a l o r e d e l l a p o t e n z i a l e t a s s a R a e e , p a r i a 2 , 6 m i l i a r d i d i e u r o a n n u i ( i n b a s e a l t a s s o d i r a c c o l t a d e l 2 0 2 4 ) , p e r i l p o t e n z i a m e n t o d e l l a f i l i e r a n a z i o n a l e , p o t r e b b e , a r e g i m e , c o p r i r e f i n o a l 6 6 % d e l f a b b i s o g n o d i M p c e v a l o r i z z a r e c i r c a 1 , 7 m i l i a r d i d i e u r o a n n u a l m e n t e , i n s o s t i t u z i o n e a l l ’ i m p o r t d i m a t e r i e p r i m e g r e z z e . “ I l p e r c o r s o v e r s o l ’ a u t o s u f f i c i e n z a r e s t a c o m p l e s s o : l ’ I t a l i a n o n d i s p o n e d i r i s e r v e m i n e r a r i e s i g n i f i c a t i v e p e r l ’ e s t r a z i o n e d i M a t e r i e p r i m e c r i t i c h e e l a f i l i e r a d e l p r o c e s s i n g e d e l l a r a f f i n a z i o n e r i c h i e d e e c o n o m i e d i s c a l a d i f f i c i l i d a s v i l u p p a r e i n u n c o n t e s t o n a z i o n a l e - h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e e s e c u t i v o I r e n L u c a D a l F a b b r o - L e m a g g i o r i o p p o r t u n i t à f u t u r e s i c o n c e n t r a n o s u d u e l e v e p r i o r i t a r i e e s i n e r g i c h e . L a p r i m a è i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e p a r t n e r s h i p i n t e r n a z i o n a l i , s e g u e n d o l ’ e s e m p i o d i C i n a e S t a t i U n i t i , p e r g a r a n t i r e l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i m a t e r i e p r i m e v e r g i n i e s v i l u p p a r e r e l a z i o n i s t r a t e g i c h e a t t r a v e r s o i l P i a n o M a t t e i , o r i e n t a t o a l l a c o o p e r a z i o n e i n d u s t r i a l e c o n i P a e s i a f r i c a n i . L a s e c o n d a l e v a è l ’ i n v e s t i m e n t o n e l l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e d e i R a e e , v o l t o a d a u m e n t a r e i v o l u m i r a c c o l t i , i n c r e m e n t a r e l a c a p a c i t à e l a d i f f u s i o n e d e g l i i m p i a n t i d i r i c i c l o e f a v o r i r e a n c h e l ’ i m p o r t d i m a t e r i e p r i m e s e c o n d e d a p a r t n e r e u r o p e i e m e d i t e r r a n e i ” . P e r V a l e r i o D e M o l l i , M a n a g i n g P a r t n e r & C e o d i T h e E u r o p e a n H o u s e - A m b r o s e t t i e T e h a G r o u p , " i n u n c o n t e s t o d i c r e s c e n t e c o n c e n t r a z i o n e d e l l e s u p p l y c h a i n g l o b a l i e d i d o m a n d a d i m i n e r a l i s t r a t e g i c i i n f o r t e a u m e n t o , l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e r a p p r e s e n t a p e r l ’ I t a l i a n o n s o l o u n a l e v a d i s o s t e n i b i l i t à , m a u n a s c e l t a i n d u s t r i a l e s t r a t e g i c a p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à e l a s i c u r e z z a e c o n o m i c a d e l P a e s e ” .