M i l a n o , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S u z u k i , f i n d a l l a s u a f o n d a z i o n e , h a n e l d n a l a v o l o n t à d i m i g l i o r a r e l a v i t a d e i p r o p r i C l i e n t i e a n c h e d e i p o t e n z i a l i C l i e n t i , a t t r a v e r s o d i v e r s i m e t o d i , u n o d e i q u a l i è i l p r o d o t t o c h e c o n o s c i a m o , q u i n d i l e a u t o , l e m o t o o i m o t o r i f u o r i b o r d o , t u t t i o r i e n t a t i a c e r c a r e d i i m p a t t a r e i l m e n o p o s s i b i l e s u l l e r i s o r s e d e l p i a n e t a . I n e f f e t t i , S u z u k i i n v e s t e m o l t o e i n v e s t i r à m o l t o s u l r i s p a r m i o d i m a s s a d e l p e s o d e l l e v e t t u r e : d o v e c ' è m e n o a c c i a i o , m e n o a l l u m i n i o e m e n o p l a s t i c a s i c u r a m e n t e s i è s f r u t t a t o m e n o i l n o s t r o p i a n e t a , c h e h a r i s o r s e l i m i t a t e ” . C o s ì M a s s i m o N a l l i , P r e s i d e n t e e C e o d i S u z u k i I t a l i a , h a c o m m e n t a t o l a s t r a t e g i a t e c n o l o g i c a c h e i l b r a n d g i a p p o n e s e h a a n n u n c i a t o a l i v e l l o g l o b a l e p e r i p r o s s i m i 1 0 a n n i . ( V i d e o ) T r a g l i o b i e t t i v i d i S u z u k i c ’ è a n c h e q u e l l o d i p o r s i c o m e l e a d e r d e l l a m o b i l i t à d e l f u t u r o : “ U s c e n d o d a i t r e p r o d o t t i c l a s s i c i – s p i e g a N a l l i - S u z u k i s t a s v i l u p p a n d o a n c h e u n a m i c r o m o b i l i t à , p e n s a t a , a d e s e m p i o , p e r l e p e r s o n e c h e s o n o a v a n t i c o n l ' e t à , c h e i n G i a p p o n e c o m e i n I t a l i a s o n o u n a f o r t e c o m p o n e n t e d e l l a p o p o l a z i o n e . I n o l t r e , r o b o t i n n o v a t i v i c h e p o s s o n o a g i r e a n c h e c o m e t r a s p o r t o d i e m e r g e n z a i n s c e n a r i o s t i l i c o m e q u e l l i d e l l e c a l a m i t à n a t u r a l i ” . L ’ i n c o n t r o c o n N a l l i h a o f f e r t o a n c h e l ’ o p p o r t u n i t à d i a n a l i z z a r e l ’ a n d a m e n t o d e l l ’ a n n o c h e s t a p e r c o n c l u d e r s i . “ I l m e r c a t o d e l 2 0 2 5 n o n è s t a t o p a r t i c o l a r m e n t e f r i z z a n t e . A l l a f i n e d i o t t o b r e p e r d e v a p o c o m e n o d e l 3 % e i l m e s e d i n o v e m b r e s t a f a c e n d o u n p a r e g g i o c o n l ' a n n o s c o r s o . S u z u k i s i s t a m u o v e n d o m o l t o b e n e , d i f e n d e n d o i l 2 % d i q u o t a d i m e r c a t o , t e n e n d o p r e s e n t e c h e , a c a u s a d i n o r m a t i v e s e m p r e p i ù s t r i n g e n t i s u i m o t o r i t e r m i c i , a b b i a m o p e r s o u n m o d e l l o i m p o r t a n t e c o m e I g n i s . P e r f o r t u n a , a b b i a m o S w i f t , c h e a p p a r t i e n e a l l o s t e s s o s e g m e n t o e h a t u t t e l e c a r a t t e r i s t i c h e c h e c i s i a s p e t t a d a u n a S u z u k i , c o m p r e s a l a t r a z i o n e i n t e g r a l e ” . E c c o p e r c h é , p e r i p r o s s i m i 1 0 a n n i S u z u k i h a p e n s a t o a u n a s t r a t e g i a t e c n o l o g i c a “ m u l t i - s t r a d a ” c h e n o n s c o m m e t t e r à s u u n a t e c n o l o g i a v i n c e n t e s u l l e a l t r e , m a t e r r à a p e r t e d i v e r s e v i e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' E u r o p a d i p e n d e r à d a l l a n o r m a t i v a . S u z u k i s t a g u a r d a n d o c o n m o l t a a t t e n z i o n e q u e s t a f a s e d e c i s i o n a l e e p o l i t i c a , d o v e s i p o t r e b b e r o a p r i r e s c e n a r i c h e f i n o a q u a l c h e a n n o f a s e m b r a v a n o e s s e r e c o m p l e t a m e n t e c h i u s i d a l l ' u n i c a s o l u z i o n e c h e l ' E u r o p a s e m b r a v a v o l e r e , q u e l l a d e l l ' e l e t t r i c o ” . N e l 2 0 2 6 S u z u k i p r e s e n t e r à p e r l a p r i m a v o l t a m o d e l l i e l e t t r i c i c o m e e V i t a r a c h e “ è g i à a c q u i s t a b i l e , a n c h e s e n o n a n c o r a f i s i c a m e n t e a r r i v a t a n e l l e c o n c e s s i o n a r i e S u z u k i i t a l i a n e , e d è i l p r i m o e s e m p i o d i v e r o f u o r i s t r a d a c o n t r a z i o n e e l e t t r i c a . È u n a v e t t u r a d o t a t a d i d u e m o t o r i , u n o s u l l ' a s s e a n t e r i o r e d a 1 7 4 c a v a l l i e u n o s u l l ' a s s e p o s t e r i o r e d a 6 5 c a v a l l i . U n a v e t t u r a p e r f o r m a n t e c h e , n e l l a t r a d i z i o n e S u z u k i , h a u n ' o t t i m a t r a z i o n e a n c h e i n f u o r i s t r a d a . S a r à l a p r i m a p r o p o s t a d i s o l u z i o n e e l e t t r i c a , m a n e l l a v i s i o n e d i S u z u k i n o n s a r à l ' u n i c a t e c n o l o g i a d e l f u t u r o – s o t t o l i n e a . C o n t i n u e r e m o a i n v e s t i r e s u l l ' i b r i d o , c h e è i l s e g m e n t o c h e i l m e r c a t o h a d i m o s t r a t o d i g r a d i r e m a g g i o r m e n t e . I n a l t e r n a t i v a a l l ' i b r i d o e a l l ' e l e t t r i c o , S u z u k i s t a i n v e s t e n d o m o l t o n e i b i o c a r b u r a n t i , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i d e r i v a t i d a g l i s c a r t i d e l l ' a g r i c o l t u r a , l ' e t a n o l o e q u e l l i c h e s o n o , i n v e c e , d e r i v a t i d a g l i s c a r t i d e g l i a l l e v a m e n t i , i l b i o m e t a n o ” c o n c l u d e .