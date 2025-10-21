M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S a l e i l s i p a r i o s u E i c m a 2 0 2 5 . L ' 8 2 e s i m a e d i z i o n e d e l l ’ E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e , i n p r o g r a m m a d a l 4 a l 9 n o v e m b r e p r o s s i m i n e i p a d i g l i o n i d i F i e r a M i l a n o a R h o ( l e g i o r n a t e d i m a r t e d ì 4 e m e r c o l e d ì 5 s a r a n n o r i s e r v a t e a s t a m p a e o p e r a t o r i ) , è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i a M i l a n o a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d i E i c m a P i e t r o M e d a e d e l l ' a d P a o l o M a g r i , d e l p r e s i d e n t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a A t t i l i o F o n t a n a , d e l s i n d a c o d i M i l a n o G i u s e p p e S a l a , d i G i o v a n n i B o z z e t t i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , d i A n d r e a S e v e r i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i T r e n o r d , A n d r e a G i b e l l i , p r e s i d e n t e F e r r o v i e N o r d e c o n i l c o n t r i b u t o v i d e o d i M a t t e o Z o p p a s , p r e s i d e n t e I c e . L ' e v e n t o e s p o s i t i v o , a n c o r a u n a v o l t a , s i c o n f e r m a p u n t o d i r i f e r i m e n t o m o n d i a l e p e r l ’ i n d u s t r i a d e l l a m o b i l i t à s u d u e r u o t e e s i m o s t r a q u e s t ’ a n n o c o m e u n t r i b u t o d i c h i a r a t o a l l a p a s s i o n e , m o t o r e a u t e n t i c o d i u n i n t e r o u n i v e r s o . P r i m a d i t u t t o i n u m e r i : s o n o o l t r e 7 3 0 g l i e s p o s i t o r i c h e s a l i r a n n o s u q u e s t o i m p o r t a n t e i m p o n e n t e p a l c o s c e n i c o c o n p i ù d i 1 1 0 a n n i d i s t o r i a , 2 . 0 0 0 i m a r c h i r a p p r e s e n t a t i e 5 0 i d i f f e r e n t i P a e s i d i p r o v e n i e n z a . T r a q u e s t i , i n p a r t i c o l a r e , b e n d i e c i n a z i o n i e s p o r r a n n o p e r l a p r i m a v o l t a , s e g n a n d o l ’ i n g r e s s o s t r a o r d i n a r i o i n E i c m a d i i m p r e s e d a n a z i o n i c o m e E s t o n i a , G e o r g i a , I r l a n d a , M e s s i c o , P a n a m a , P e r ù e d E m i r a t i A r a b i , a c c a n t o a l l e p i ù c o n s o l i d a t e p r e s e n z e e u r o p e e e a s i a t i c h e . A n c o r a c o n s i s t e n t e e q u a l i f i c a t a l a c o m p a g i n e d e l M a d e i n I t a l y , l e c u i a z i e n d e r a p p r e s e n t a n o i l 3 0 % d e g l i e s p o s i t o r i 2 0 2 5 , s c e g l i e n d o E i c m a c o m e e f f i c a c e s t r u m e n t o d i c o m u n i c a z i o n e e d i p r o i e z i o n e s u i m e r c a t i e s t e r i . L ’ I t a l i a r e s t a p u r s e m p r e i n E u r o p a i l p r i m o P a e s e p e r m e r c a t o e p r o d u z i o n e . " E i c m a è m o l t o p i ù d i u n a m a n i f e s t a z i o n e - a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i E i c m a , P i e t r o M e d a - : è o r m a i u n l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e f a t t o d i e m o z i o n i , i d e n t i t à e a p p a r t e n e n z a . L ' e d i z i o n e 2 0 2 5 è u n t r i b u t o a l l a p a s s i o n e c h e u n i s c e c h i c o s t r u i s c e e c h i a m a l e d u e r u o t e . A b b i a m o v o l u t o a v v i c i n a r e a n c o r a d i p i ù i l n o s t r o p u b b l i c o , s e n z a i n t a c c a r e i l v a l o r e i s t i t u z i o n a l e d i E i c m a , p a r l a n d o l a l i n g u a d e l l a n o s t r a c o m m u n i t y , m i g l i o r a n d o l ’ e s p e r i e n z a d i v i s i t a e a r r i c c h e n d o l a m a n i f e s t a z i o n e c o n n u o v i c o n t e n u t i a u t e n t i c i e c o i n v o l g e n t i . R i e m p i r e E i c m a d i s e n s o , s t o r i e e i n n o v a z i o n e , a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i n o s t r i p a r t n e r i s t i t u z i o n a l i e c o m m e r c i a l i c h e r i n g r a z i o , è c i ò c h e c i p e r m e t t e d i r e s t a r e a t t u a l i e d i c o n t i n u a r e a p a r l a r e a l c u o r e d e g l i a p p a s s i o n a t i e d e l l e i m p r e s e c h e d a n n o v i t a a q u e s t o s t r a o r d i n a r i o e v e n t o " . " M a i f e r m i : l a m a n i f e s t a z i o n e c r e s c e e c o n v i n c e - s o t t o l i n e a l ' a d d i E i c m a , P a o l o M a g r i - . I n u m e r i d i q u e s t a e d i z i o n e c o n f e r m a n o i l s u c c e s s o , l ’ a t t r a t t i v i t à e l a c e n t r a l i t à d i E i c m a , c h e s i d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r i l s e t t o r e a l i v e l l o m o n d i a l e . L e o l t r e c e n t o a z i e n d e a n c o r a o g g i i n l i s t a d ’ a t t e s a n e s o n o p o i l a p r o v a . Q u e s t o r i s u l t a t o n o n è f r u t t o d e l c a s o , m a d i u n i n t e n s o l a v o r o s t r a t e g i c o : p r o m o z i o n e , i n v e s t i m e n t i , d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i , c o n l e i m p r e s e d e l s e t t o r e e g l i a s s o c i a t i A n c m a , e i m p l e m e n t a z i o n e d i n u o v i s e r v i z i p e n s a t i p e r p u b b l i c o e g l i e s p o s i t o r i . I l m e r i t o v a p o i a n c h e a i c o s t r u t t o r i e a l l ’ i n t e r a f i l i e r a , c h e r i n g r a z i o , c h e c o n t i n u a n o a i n n o v a r e , a o f f r i r e s o l u z i o n i d i m o b i l i t à a c c e s s i b i l i e , s o p r a t t u t t o , a s c e g l i e r e E i c m a c o m e v e t r i n a p r i v i l e g i a t a p e r c o m u n i c a r e e a p p a s s i o n a r e i l m e r c a t o " . M i l a n o t o r n a c o s ì c a p i t a l e m o n d i a l e d e l l e d u e r u o t e c o n u n a n u o v a e d i z i o n e d i E i c m a , c h e c o n s a c r a e c o m p l e t a a n c h e l ’ e v o l u z i o n e d e l l a k e r m e s s e d a f i e r a a d e v e n t o e s p o s i t i v o a t u t t o t o n d o , i m p r e s c i n d i b i l e p e r i p r o f e s s i o n i s t i e a t t e s o d a c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i a p p a s s i o n a t i . D a l l a s c o p e r t a d e l l e n o v i t à d e l m e r c a t o a l l e a n t e p r i m e m o n d i a l i c o n t e n u t e n e i n o v e p a d i g l i o n i o c c u p a t i d i F i e r a M i l a n o , d a i c o n t e n u t i s p e c i a l i p r o m o s s i d a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i E i c m a a l l a p r e s e n z a d i t a l e n t e p i l o t i , f i n o a l r i c c o p a l i n s e s t o d i g a r e , s p e t t a c o l i e d e s i b i z i o n i p r o p o s t o n e l l ’ a r e a e s t e r n a M o t o L i v e , t u t t o è i n f a t t i p r o n t o p e r e n t u s i a s m a r e i l g r a n d e p u b b l i c o e r i n n o v a r e l a s t o r i a d ’ a m o r e c o n m a n i f e s t a z i o n e . L a s t r a t e g i a d i c o m u n i c a z i o n e 2 0 2 5 p u n t a a r a f f o r z a r e l a p r e s e n z a v i v a e c o s t a n t e d i E i c m a n e i l u o g h i d o v e b a t t e i l c u o r e d e l m o t o c i c l i s m o , d a g l i e v e n t i a i c a m p i g a r a , p e r r a c c o n t a r e e v a l o r i z z a r e l ’ i n d u s t r i a , l a c u l t u r a d e l l e d u e r u o t e e i l s u o l i n g u a g g i o p i ù v e r o : q u e l l o d e l l e e m o z i o n i . ' T h a t ’ s A m o r e ' , c l a i m s c e l t o a p p u n t o p e r q u e s t a e d i z i o n e , n o n è s o l o i l t i t o l o d e l l a o r m a i p r o s s i m a E i c m a , m a d i v e n t a m a n i f e s t o , u n m o d o p e r d i r e c h e l a p a s s i o n e p e r l e d u e r u o t e è i d e n t i t à e c o n d i v i s i o n e . U n ’ i n t e n z i o n e c o n f e r m a t a a n c h e d a l v i s u a l d e l l a c a m p a g n a , c h e r i p o r t a u n c u o r e t a t u a t o s u l l a p e l l e c o n l a t r a m a d i u n b a t t i s t r a d a c o m e f o r m a d ’ a m o r e i n d e l e b i l e , a l p u n t o c h e a n c h e a i v i s i t a t o r i s a r à o f f e r t a l a p o s s i b i l i t à d i i m p r i m e r s i g r a t u i t a m e n t e l o s t e s s o t a t u a g g i o d e l m a n i f e s t o 2 0 2 5 i n f o r m a t e m p o r a n e a , r e c a n d o s i d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e i n u n ’ a p p o s i t a ' T a t t o o S t a t i o n ' a l l e s t i t a p e r l ’ o c c a s i o n e . G l i o l t r e 6 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r i d e l l ' a r e a e s t e r n a d i E i c m a s a r a n n o i l l u o g o p i ù g i u s t o p e r f e s t e g g i a r e i v e n t i a n n i M o t o L i v e , l ’ a r e n a r a c i n g d i E i c m a . Q u e s t ’ a r e a è d a s e m p r e s i n o n i m o d i e m o z i o n e , s p e t t a c o l o e a d r e n a l i n a . Q u i i l p u b b l i c o p o t r à a n c o r a a s s i s t e r e g r a t u i t a m e n t e a l l e c o m p e t i z i o n i i n c a l e n d a r i o , m a a n c h e l a s c i a r s i t r a s c i n a r e d a s h o w , m u s i c a , t e s t r i d e g r a t u i t i , f o o d , s p e t t a c o l i d i i n t r a t t e n i m e n t o , d a i p r e s t i g i o s i t a l e n t c h e a n i m e r a n n o l ’ i m p o n e n t e p a l c o c e n t r a l e e d a l l a m u s i c a d i R a d i o D e e j a y . A n c h e g l i a p p a s s i o n a t i p i ù e s i g e n t i n o n r i m a r r a n n o d e l u s i : f e n o m e n a l i r u n d i f r e e s t y l e m o t o c r o s s , t r i a l a c r o b a t i c o e p o i l ’ o p p o r t u n i t à d i v e d e r e d a v i c i n o i p i l o t i d e l l e p i ù i m p o r t a n t i d i s c i p l i n e o f f r o a d o l ’ i s t a l l a z i o n e d e l l a A f r i c a E c o R a c e e t a n t o a l t r o a n c o r a . I l p r o g r a m m a p r e v e d e , t r a l e a l t r e c o s e , a n c h e l e d i r e t t e S k y d e l l a t a p p a d i P o r t i m a o d e l l a M o t o G p . S u l t r a c c i a t o d i M o t o L i v e t o r n a n o p o i l e g a r e c o n l e b i c i l i n d r i c h e c o n o l t r e 1 5 c a s e c o s t r u t t r i c i a l v i a c o n l e r e g i n e d e l m e r c a t o . D o p o l o s t r a o r d i n a r i o s u c c e s s o d a l l ’ a n n o s c o r s o t o r n a a n c h e l a f e n o m e n a l e C h a m p i o n s c h a r i t y r a c e , c h e n e l l e g i o r n a t e d i s a b a t o e d o m e n i c a m e t t e r à i n s e l l a v e r e e p r o p r i e l e g g e n d e d e l m o t o r s p o r t , a t t r a v e r s o i l c o n s o l i d a t o e d e n t u s i a s m a n t e f o r m a t c h e p r e v e d e d u e l l i a d i n s e g u i m e n t o . G i à c o n f e r m a t o l ’ a t t e s o r i t o r n o d e l c a m p i o n e a u s t r a l i a n o T r o y B a y l i s s , t r e v o l t e i r i d a t o i n S b k , e l a p r e s e n z a d i t a n t i a l t r i c a m p i o n i i m p e r d i b i l i c h e s a r a n n o a n n u n c i a t i n e i p r o s s i m i g i o r n i ( s i p a r l a d i o l t r e 2 0 t i t o l i m o n d i a l i ) . S e m p r e n e l l ’ a r e a M o t o L i v e , n e l l a s u a p o r z i o n e a E s t , E i c m a o s p i t e r à l a m o s t r a ' D e s e r t Q u e e n s ' , u n p e r c o r s o e s p o s i t i v o i n t e r a m e n t e d e d i c a t o a l l e m o t o e a l l e p e r s o n e c h e h a n n o s c r i t t o l a s t o r i a d e l l a l e g g e n d a r i a c o m p e t i z i o n e r a l l i s t i c a . L a m o s t r a ' D e s e r t Q u e e n s ' , s v i l u p p a t a d a E i c m a c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i A s o - A m a u r y s p o r t o r g a n i s a t i o n , o r g a n i z z a t o r e d e l l a D a k a r , s a r à u n t r i b u t o a g l i o l t r e q u a r a n t ’ a n n i d i s t o r i a d e l l a D a k a r a t t r a v e r s o p i ù d i t r e n t a m o t o , m a a n c h e m e m o r a b i l i a , f o t o e v i d e o . I l n u o v i s s i m o c o n t e n u t o , p e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a , n o n s i l i m i t e r à a l l ’ e s p o s i z i o n e d e i v e i c o l i p i ù i c o n i c i , m a o f f r i r à a l p u b b l i c o a n c h e e x p e r i e n c e i n t e r a t t i v e , c o m e l ’ i n c o n t r o d i r e t t o c o n i p i l o t i d a k a r i a n i e g l i a p p r o f o n d i m e n t i d i v u l g a t i v i s u n a v i g a z i o n e , s i c u r e z z a e l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ e q u i p a g g i a m e n t o t e c n i c o . D o p o l a s p e r i m e n t a z i o n e d e l 2 0 2 3 , l ' a r e a Y . u . m - Y o u r u r b a n m o b i l i t y t o r n a a d E i c m a 2 0 2 5 c o n u n a n u o v a v e s t e d i n a m i c a e c o i n v o l g e n t e . C o l l o c a t a a n c h ’ e s s a n e l l a p o r z i o n e E s t d e l l ’ A r e n a M o t o L i v e , a l l ’ e s t e r n o , l ’ a r e a Y . u . m . r i p r o d u r r à u n a m b i e n t e u r b a n o e o f f r i r à a l p u b b l i c o d i E i c m a l a p o s s i b i l i t à d i t e s t a r e a u t o n o m a m e n t e s c o o t e r e q u a d r i c i c l i e l e t t r i c i e e n d o t e r m i c i p e n s a t i p e r l a m o b i l i t à u r b a n a d e l l e C a s e p r e s e n t i . N e g l i o l t r e 4 . 0 0 0 m e t r i o c c u p a t i d a q u e s t ’ a r e a s a r a n n o b e n d o d i c i l e c a s e p r o d u t t r i c i p r e s e n t i c o n o l t r e 4 0 v e i c o l i i n d e m o r i d e . S e l e c i t t à s o n o c a u s a e d e f f e t t o d i u n a n u o v a d o m a n d a d i m o b i l i t à e c c o l a r i s p o s t a c o n c r e t a , f r u i b i l e e s o s t e n i b i l e d i E i c m a : l e d u e r u o t e . T r a g l i s p a z i e s p e r i e n z i a l i p i ù a t t e s i , a n c h e l ' a r e a G a m i n g : u n c o n c e n t r a t o d i e m o z i o n i e t e c n o l o g i a . O l t r e 3 0 0 m e t r i q u a d r i , a l P a d i g l i o n e 9 , s a r a n n o i n t e r a m e n t e d e d i c a t i a l m o n d o d e i v i d e o g i o c h i m o t o r s p o r t . Q u i s a r à p o s s i b i l e v i v e r e a n c o r a , d o p o i l s u c c e s s o d e l l e s c o r s e d u e e d i z i o n i , s e s s i o n i d i g i o c o e n t u s i a s m a n t i e i m m e r s i v e g r a z i e a l l a p r e s e n z a d i s e t t e s i m u l a t o r i d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , d o t a t i d i s e t t e m o t o r e a l i . I n q u e s t ’ a r e a , l ' i n c r e d i b i l e r e a l i s m o d e i s i m u l a t o r i m o t o p e r m e t t e r à a l p u b b l i c o d i s f i d a r s i s u l l e g g e n d a r i o c i r c u i t o d i M i s a n o A d r i a t i c o , t r a s f o r m a n d o l ' e s p e r i e n z a d i g i t a l e i n a d r e n a l i n a p u r a . N o n m a n c h e r a n n o s p e t t a c o l o , i n t r a t t e n i m e n t o e l a p r e s e n z a d i V i p , i n f l u e n c e r e p i l o t i d i c a r a t u r a i n t e r n a z i o n a l e . P r e s e n t e a n c h e u n ' a r e a ' S t a r t u p ' : q u e s t ’ a r e a è u n a d e l l e p r o p o s t e p i ù c u r i o s e d i E i c m a , u n o s p a z i o d a v i s i t a r e c o n c a l m a e c o n g l i o c c h i i n d i r e z i o n e d e l f u t u r o . A c c o g l i e i m p r e s e , i s t i t u z i o n i , f o r z e d e l l ’ o r d i n e e l e s t a r t u p d i s e t t o r e , a c u i E i c m a o f f r e i n p a r t i c o l a r e u n a v e t r i n a i n t e r n a z i o n a l e g r a z i e a l s o s t e g n o d e l l ' I c e , l ’ A g e n z i a p e r l a p r o m o z i o n e a l l ’ e s t e r o e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . Q u i è p o s s i b i l e v e d e r e e t o c c a r e c o n m a n o t e c n o l o g i a , i n n o v a z i o n e e i p r o d o t t i p r o p o s t i d e l l e g i o v a n i r e a l t à i m p r e n d i t o r i a l i o s p i t a t e , m a c o n o s c e r e d a v i c i n o l ’ i m p e g n o d e l l a f o r z a p u b b l i c a e d i t u t t e l e r e a l t à i s t i t u z i o n a l i c h e c o n c o r r o n o a l l a p r o m o z i o n e d e l l a s i c u r e z z a s u d u e r u o t e . P a d i g l i o n e 1 8 . I n f i n e , d e b u t t a l ' a r e a E i c m a a d v e n t o u r i n g , u n o s p a z i o d i 2 5 0 m e t r i q u a d r i a l l ’ i n t e r n o d e l P a d i g l i o n e 1 8 , a c c o g l i e r à g l i o r g a n i z z a t o r i d e g l i e v e n t i m o t o r i s t i c i d e l c a l e n d a r i o 2 0 2 5 d e l T r o f e o E i c m a a d v e n t u r e s e r i e s F m i , c r e a t o d a l l a d a E i c m a e F e d e r a z i o n e m o t o c i c l i s t i c a i t a l i a n a p e r c o n t r i b u i r e a s v i l u p p a r e u n m o t o t u r i s m o c h e v a l o r i z z i g l i a s p e t t i c u l t u r a l i , a m b i e n t a l i e s t o r i c i d e l l a n o s t r a p e n i s o l a . F a r a n n o p a r t e d i q u e s t ’ a r e a g l i o r g a n i z z a t o r i d i S t e r r a r e è U m a n o , V a l l i B r e s c i a n e A u d a x , S a r d e g n a T o u r , 1 . 0 0 0 S a s s i e 2 0 . 0 0 0 P i e g h e , U m b r i a R a i d E x p e r i e n c e , 1 . 0 0 0 C u r v e , T e r r e L u c a n e A d v e n t u r e e Q u e e n T r o p h y .