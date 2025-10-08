R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " ' A r t f r o m I n s i d e ’ s u s c i t a g r a n d e i n t e r e s s e e c u r i o s i t à . A b b i a m o o l t r e 1 5 0 0 s t u d e n t i p r e n o t a t i a n c o r p r i m a d e l l ' a p e r t u r a " . C o s ì T o m m a s o S a c c h i , a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a d e l C o m u n e d i M i l a n o , a l l a v i s i t a i n a n t e p r i m a d i ' A r t f r o m I n s i d e . C a p o l a v o r i s v e l a t i t r a a r t e e s c i e n z a ' , l ' e s p o s i z i o n e m u l t i m e d i a l e c h e u n i s c e a r t e e s c i e n z a s v e l a n d o , g r a z i e a t e c n o l o g i e a v a n z a t e , i s e g r e t i n a s c o s t i d i e t r o a i c a p o l a v o r i r i s a l e n t i a l p e r i o d o t r a i l ‘ 4 0 0 e d i l ‘ 7 0 0 . A p e r t a a l p u b b l i c o d a l 9 o t t o b r e a l 6 g e n n a i o a P a l a z z o R e a l e , l a m o s t r a è p r o m o s s a d a l C o m u n e d i M i l a n o e d è p r o d o t t a d a P a l a z z o R e a l e e F o n d a z i o n e B r a c c o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n 2 4 O r e C u l t u r a - G r u p p o 2 4 O r e . " È u n a m o s t r a c h e d à s e g u i t o a l l a s t o r i c a c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e B r a c c o - a g g i u n g e - I l v i s i t a t o r e p o t r à v e d e r e c o s a s t a d i e t r o l ' o p e r a d ' a r t e g r a z i e a l l a t e c n o l o g i a d i a g n o s t i c a , c h e s o l i t a m e n t e v i e n e a p p l i c a t a a l l ' u o m o , a t t r a v e r s o s t r a t i g r a f i e , r a d i o g r a f i e , t a c " . " S i p u ò r i s a l i r e n o n s o l o a l l e d a t a z i o n i m a s o p r a t t u t t o a l l e t e c n i c h e e a l l e s o v r a p p o s i z i o n i d i s t r a t i d i p i t t u r a c h e , p o i , h a n n o p o r t a t o a l l ’ o p e r a d ' a r t e c o m p l e t a c o m e l a c o n o s c i a m o - s p i e g a S a c c h i - S c o p r i r e i l p r o c e s s o c h e h a p o r t a t o a l c o m p l e t a m e n t o d e l l ' o p e r a i n t e r e s s a t a n t o q u a n t o l ' o p e r a s t e s s a . Q u e s t a e s p o s i z i o n e c i p e r m e t t e d i a n d a r e a d i n d a g a r e s u c o m e e s u c o s a è s t a t o f a t t o p e r a r r i v a r e a d o t t e n e r e i c a p o l a v o r i d e l p a s s a t o " .