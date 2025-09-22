P a l e r m o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n m i t o c h e s i c o n f r o n t a c o n u n a l t r o m i t o , c h e q u e s t o c o n c e t t o l o p o r t a n e l n o m e . L o s c u l t o r e p o l a c c o I g o r M i t o r a j , p r o t a g o n i s t a c o n l e s u e s c u l t u r e d i u n a m o s t r a s t r a o r d i n a r i a a l l e s t i t a a S i r a c u s a t r a l a N e a p o l i s e O r t i g i a , e s u l l ' E t n a , a f f a s c i n a e f a r i f l e t t e r e s u l l ' u o m o e l a s u a r i c e r c a d e l l a l i b e r t à . " M i t o r a j c o n i m i t i s i d o v e v a c o n f r o n t a r e - c o m m e n t a L u c a P i z z i , d i r e t t o r e d e l l ’ A t e l i e r M i t o r a j e c u r a t o r e d e l l a m o s t r a - , c r e d o c h e M i t o r a j a b b i a a c c o m p a g n a t o i l m i t o d e l l a S i c i l i a . D a d i e c i a n n i , f o r s e a n c h e d i p i ù , r e a l i z z i a m o m o s t r e , e s p o s i z i o n i i n l u o g h i s p e t t a c o l a r i , m a m a i e r a v a m o r i u s c i t i a f a r e u n a c o s a c o m e q u e s t a . U n a m o s t r a c h e s i d i f f e r e n z i a m o l t o d a t u t t e l e a l t r e , s o p r a t t u t t o p e r i l u o g h i . C i s o n o i q u a t t r o e l e m e n t i c h e h o v o l u t o r i c h i a m a r e p a r t e n d o d a l l ' E t n a , t r e l u o g h i s i m b o l i d e l l a S i c i l i a . E t n a , O r t i g i a e i l p a r c o a r c h e o l o g i c o d e l l a N e a p o l i s , n o n s o n e m m e n o i o c o m e s i a s u c c e s s o " . " C r e d e v o c h e s i f o s s e c h i u s o u n c a p i t o l o c o n q u e s t a r e g i o n e - a g g i u n g e - e , i n v e c e , d o p o c h e m i h a n n o f a t t o q u e s t a p r o p o s t a e d o p o a v e r e f f e t t u a t o u n s o p r a l l u o g o n e l p a r c o , h o c a p i t o c h e s i p o t e v a f a r e q u a l c o s a d i v e r a m e n t e d i f f e r e n t e . C r e d o d i e s s e r c i r i u s c i t o . L a d i f f e r e n z a l ' h a n n o f a t t a i l u o g h i . H o c o s t r u i t o l a m o s t r a s u i q u a t t r o e l e m e n t i , F u o c o , A r i a , A c q u a e T e r r a : l i h o m e s s i n e l l ' o r d i n e p i ù i d o n e o p e r i l p e r c o r s o c u l t u r a l e e n a r r a t i v o c h e h o v o l u t o c r e a r e . Q u e s t o p a r c o è d i f f e r e n t e d a g l i a l t r i . C ' è l a n a t u r a , c ' è l a P h y s i s , c ' è l ' h u m a n i t a s , c i s o n o t a n t e c o s e . E p o i c i s o n o l e L a t o m i e , c h e è l ' a s p e t t o c h e m i h a c o l p i t o m o l t o : q u e s t e g r o t t e , q u e s t e c a v e d a l l e q u a l i s o n o s t a t i e s t r a t t i i m a t e r i a l i c o n c u i h a n n o r e a l i z z a t o i v a r i t e m p l i e m o n u m e n t i . M a c h i è c h e h a r e a l i z z a t o t u t t o q u e s t o ? L ' h a f a t t o l ' u o m o : q u i n d i i p r i g i o n i e r i , g l i s c h i a v i , c h e l a v o r a v a n o a l l ' i n t e r n o e c h e v i v e v a n o q u e s t i p o s t i . E t u t t o q u e s t o p a t h o s m i h a c o n v i n t o " . P e r s e i m e s i P i z z i h a e f f e t t u a t o s o p r a l l u o g h i p e r i n d i v i d u a r e q u e l l i p i ù a d a t t i a c i a s c u n a d e l l e 2 9 o p e r e m o n u m e n t a l i d e l m a e s t r o M i t o r a j , c h e c o l l o c a t e t r a i l P a r c o A r c h e o l o g i c o N e a p o l i s , i l C a s t e l l o M a n i a c e a O r t i g i a e n e l t e r r i t o r i o d i R a g a l n a , s u l l ' E t n a , h a n n o d a t o v i t a a l l a m o s t r a ' L o s g u a r d o – H u m a n i t a s P h y s i s ' , c h e s i c h i u d e r à i l 3 1 o t t o b r e p r o s s i m o .