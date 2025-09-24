P a l e r m o , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P e r I g o r M i t o r a j l a S i c i l i a e r a u n ' l u o g o d e l c u o r e ' , c a p a c e d i d a r e a l l e s u e o p e r e u n s i g n i f i c a t o p i ù p r o f o n d o e a r m o n i o s o . I l d i a l o g o s i l e n z i o s o c o n l ’ I s o l a , i s u o i m i t i e l a M a g n a G r e c i a , i n i z i a t o d a l l o s c u l t o r e p o l a c c o n e l 2 0 0 7 c o n l a c o l l o c a z i o n e d e l l a s c u l t u r a ' E r o e E l i m o ' a P a l e r m o e p r o s e g u i t o n e l 2 0 1 1 n e l l a v a l l e d e i T e m p l i d i A g r i g e n t o , d o v e a i p i e d i d e l T e m p i o d e l l a C o n c o r d i a c o n t i n u a a m o s t r a r s i ' I c a r o c a d u t o ' , n o n s i è f e r m a t o n e p p u r e d o p o l a s u a p r e m a t u r a s c o m p a r s a , n e l 2 0 1 4 . M i t o r a j a m a v a l a S i c i l i a , d i u n a m o r e t o t a l m e n t e r i c a m b i a t o : n e l 2 0 2 1 l ’ A t e l i e r M i t o r a j h a o r g a n i z z a t o ' L ’ a b b r a c c i o ' , r i l a n c i a n d o , a N o t o e P i a z z a A r m e r i n a , l a m o s t r a 1 5 c a p o l a v o r i d e l l ’ a r t i s t a . " C r e d e v o c h e c o n ' L ’ a b b r a c c i o ' s i f o s s e c h i u s o i l c a p i t o l o c o n l a S i c i l i a , c h e l e s c u l t u r e d e l m a e s t r o s i f o s s e r o f u s e p e r l ’ u l t i m a v o l t a c o n l a s t o r i a e l a n a t u r a d i q u e s t a r e g i o n e - d i c e L u c a P i z z i , d i r e t t o r e d e l l ’ A t e l i e r M i t o r a j e c u r a t o r e d e l l a m o s t r a ' M i t o r a j : L o s g u a r d o – H u m a n i t a s P h y s i s ' t r a S i r a c u s a e l ’ E t n a - . E , i n v e c e , l a T r i n a c r i a n o n v u o l e l a s c i a r a n d a r e M i t o r a j , l o v u o l e t e n e r e c o n s é : c o n l a m o s t r a c h e c h i u d e r à i l 3 1 o t t o b r e n o n f i n i s c e q u e s t o r a p p o r t o d ’ a m o r e , c o r r i s p o s t o o l t r e l o s p a z i o e o l t r e i l t e m p o " . " C o n t i n u a a r e a l i z z a r s i i l d e s i d e r i o d e l m a e s t r o d i f o n d e r e i s u o i m a r m i e i s u o i b r o n z i c o n l a n a t u r a - p r o s e g u e - , c r e a n d o u n a c o n t i n u i t à e u n l e g a m e i n d i s s o l u b i l e t r a l e s u e o p e r e e l ’ I s o l a . I l p r i m o g i o r n o d e l f i n i s s a g e , s u l l ’ E t n a , d u r a n t e i l q u a l e a b b i a m o a n n u n c i a t o u n a p r o r o g a c o n i l C o m u n e d i R a g a l n a p e r i l ' T e s e o S c r e p o l a t o ' , n o n s o n o r i u s c i t o a i m m a g i n a r e u n l u o g o d i f f e r e n t e p e r q u e l m e r a v i g l i o s o c o l o s s o . D u r a n t e i l m e r a v i g l i o s o f i n i s s a g e n e l P a r c o A r c h e o l o g i c o d i S i r a c u s a s o n o s t a t i d a v v e r o i n t a n t i , t r a i p r e s e n t i – a u t o r i t à e c o l l e z i o n i s t i , c u i e r a n o d e d i c a t i i d u e g i o r n i – a r i b a d i r e l a d i f f i c o l t à n e l l ’ i m m a g i n a r e N e a p o l i s s e n z a l e s c u l t u r e c h e s e m b r a n o r a c c o n t a r n e i l u o g h i p i ù i c o n i c i . I n q u e s t i g i o r n i - s p i e g a P i z z i - s t o f a c e n d o s o p r a l l u o g h i i n a l t r i l u o g h i d e l l a S i c i l i a c h e h a n n o c h i e s t o d i o s p i t a r e a l m e n o u n a d e l l e s c u l t u r e i n m o s t r a . V o r r e i p o t e r r i s p o n d e r e a f f e r m a t i v a m e n t e a c i a s c u n o d i l o r o , p e r p e r m e t t e r e a t u t t i d i v i v e r e l e e m o z i o n i i n f i n i t e c h e l e o p e r e d i M i t o r a j s u s c i t a n o , f a c e n d o r i f l e t t e r e s u l l ’ u o m o e l a s u a r i c e r c a d e l l a l i b e r t à . M a a n c h e p e r c h é , a n c o r a p i ù d i p r i m a , h o c a p i t o i n p r o f o n d i t à i l l e g a m e i n d i s s o l u b i l e t r a I g o r e q u e s t a t e r r a , c o s ì u n i c a e c o s ì r i c c a d i s t o r i a e d i c u l t u r a " . I l d i r e t t o r e d e l l ’ A t e l i e r M i t o r a j s t a v e r i f i c a n d o l a f a t t i b i l i t à ( l o g i s t i c a , t e c n i c a e d i p e r c o r s o e s p o s i t i v o ) d e l l e r i c h i e s t e r a c c o l t e p e r l a s c i a r e a l c u n e s c u l t u r e i n S i c i l i a . M a s o n o a n c o r a f o r t i l e s u g g e s t i o n i v i s s u t e n e l l e d u e s e r a t e o r g a n i z z a t e , c o n l e p e r f o r m a n c e d i t e a t r o i m m e r s i v o d e g l i a r t i s t i d i r e t t i d a G i s e l l a C a l ì , p e r c e l e b r a r e q u e l l a c h e è s t a t a l a p i ù g r a n d e m o s t r a d i M i t o r a j : 2 9 o p e r e m o n u m e n t a l i c h e h a n n o v a l o r i z z a t o u l t e r i o r m e n t e l a c u l t u r a e l a b e l l e z z a d e i l u o g h i i n c u i s o n o s t a t e c o l l o c a t e d a l c u r a t o r e . R a c c o n t a a n c o r a L u c a P i z z i . " O g n i v o l t a i n c u i s o n o t o r n a t o i n S i c i l i a , a m o s t r a a l l e s t i t a , m i s o n o a c c o r t o d i q u a n t o q u e s t i l u o g h i f o s s e r o i n p i e n a s i n t o n i a c o n l ’ a r t e e l a r i c e r c a d i M i t o r a j , t r a h u m a n i t a s e p h y s i s . M a s o l o c o n i l d o p p i o f i n i s s a g e h o p r e s o a t t o c h e i n q u e s t a t e r r a , e a n c o r a p i ù s u l l ’ E t n a e a N e a p o l i s , s i p u ò p e r c e p i r e i n m o d o c o n c r e t o c o m e a l l ’ h u m a n i t a s d i I g o r s i s i a a g g i u n t o , n e l l e s u e c r e a z i o n i , i l l e g a m e t r a l a p h y s i s , p r i n c i p i o i n t r i n s e c o d i o g n i e s s e r e n a t u r a l e e s u o m o d o d i e s s e r e , e t e c h n e , l ’ a r t e , l a t e c n i c a , l a p r o d u z i o n e g u i d a t a d a l l a r a g i o n e , b a s a t a s u u n s a p e r e c h e r i p r o d u c e l a p h y s i s p e r c r e a r e b e l l e z z a . E t r a s m e t t e r e a m o r e " .