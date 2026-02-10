Palermo, 10 feb. (Adnkronos) - Sono trascorsi più di 150 anni dallaprile del 1874 quando 31 artisti rifiutati dal mondo dellarte accademico decisero di organizzare una mostra 'rivoluzionaria' per lepoca, nella galleria del fotografo Nadar a Parigi. La mostra 'Tesori Impressionisti: Monet e la Normandia', presentata questa mattina a Palazzo Reale di Palermo dalla Fondazione Federico II con il patrocinio del Ministero della Cultura, dellAmbasciata di Francia in Italia e dellIstituto Francese, esplora il movimento impressionista sin dalla sua nascita, presentando alcuni capolavori del patrimonio della Collezione Peindre en Normandie, inedita in Sicilia e tra le più rappresentative del periodo, insieme ad opere provenienti dal MuMa di Le Havre e di collezionisti privati, che dialogheranno con il luogo simbolo della storia normanna nel Mediterraneo. Lesposizione che si tiene nel centenario della morte di Claude Monet - aprirà al pubblico l11 febbraio e si concluderà il 28 settembre. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dellOttocento che hanno contribuito alla fama della provincia normanna. Le 97 opere rivelano al mondo la potenza estetica di una terra che ha ispirato i più grandi artisti del XIX secolo. Monet, Boudin, Bonnard, Dufy e tanti altri hanno catturato le luci mutevoli, le coste e le campagne della Normandia, trasformandole in tele universali, oggi riunite in una grande collezione. Nelle Sale Duca di Montalto i dipinti di 45 artisti incantano i visitatori: i quadri di Claude Monet e del suo maestro e amico Eugène Boudin, di Thèdore Gericault, di Jean-Baptiste Camille Corot, di Adolphe-Félix Cals, sempre poco noto ma reputato da parte della critica come il vero antesignano dellImpressionismo, di Gustave Courbet, di Eugène Delacroix, di Jacques Villon, di Pierre-Auguste Renoir e Berthe Morisot, unica donna in mostra. A curare lesposizione è Alain Tapié, conservatore capo onorario dei musei di Francia e direttore della Collezione Peindre en Normandie. Insieme a lui Antonella Razete, direttore generale ad interim della Fondazione Federico II e il co-curatore e project manager Gabriele Accornero. La Fondazione Federico II questanno compie trentanni e la mostra 'Tesori impressionisti: Monet e la Normandia' dà lavvio a un anno celebrativo che sarà contraddistinto, ancora una volta, da eventi e iniziative articolate tra la storia, la memoria, la ricerca e la sperimentazione di nuovi linguaggi dellarte. Lesposizione si articola e si sviluppa su cinque sezioni che riflettono dei punti focali come la nascita del gruppo, le tecniche, la raffigurazione della Normandia e della natura, il ruolo degli artisti, il loro influsso sullarte contemporanea: Fattoria Saint-Simeon (luogo dincontro e di confronto degli artisti sulla costa normanna); In riva al mare, villeggiatura (spiagge e litorali, porti e falesie, barche e bagni al mare); In riva al mare, lavoro (la rappresentazione di un mondo immerso nella realtà della fatica quotidiana); Terra normanna (terra pittoresca, segnata da molteplici microcosmi naturali che gli artisti colgono dando vita ad una poetica del frammento); Lungo la Senna (lungo le rive della Senna, laria e lacqua sono le protagoniste, ritratte nella loro atmosfera mutevole e piena di fascino, la Senna che guarda a Parigi). La Fondazione Federico II prosegue con determinazione, anche in questo 2026 - ha detto Gaetano Galvagno, presidente della Fondazione Federico II - il proprio impegno nel rendere il Palazzo Reale di Palermo un centro culturale di respiro internazionale. Con questa mostra dedicata allImpressionismo offriamo al pubblico un percorso di alto valore scientifico. Un progetto capace di raccontare, secondo canoni classici e innovativi, la storia di uno tra i più importanti movimenti artistici di sempre. Scelta che unisce tutela, innovazione e apertura al mondo, rafforzando la vocazione della sede del Palazzo Reale come luogo vivo di cultura. Alla fine dell800 - illustra Alain Tapié curatore della mostra - la terra, il cielo e il mare della Normandia si impongono come soggetti in cui la fisica della natura risponde alla fisica della pittura, in una mescolanza spesso inaspettata di attività di fatica e di villeggiatura. Sul palcoscenico di questa terra normanna, pittori come Monet, Renoir, Delacroix e Courbet colgono limmediatezza e la vitalità del paesaggio imprimendo sulla tela gli umori del cielo, lo scintillio dellacqua e le valli verdeggianti della Normandia, culla dellImpressionismo. Nel percorso espositivo troviamo tre installazioni immersive - Pittura en Plein Air, Paesaggi Normanni, Cieli Impressionisti e omaggio al post Impressionismo di Vincent Van Gogh - che trasformano la mostra in un viaggio multisensoriale nell'impressionismo. Un ulteriore tratto distintivo è poi quello di una sezione didattica e divulgativa con particolare riferimento alla pittura en plein air e al legame tra la Sicilia e la Normandia rivolta ai più giovani sul filo di una narrazione semplice con lobiettivo delleduntainment, educare intrattenendo. Infine una videointervista al curatore Alain Tapié. Lensemble di questa mostra - spiega Gabriele Accornero, co-curatore della mostra - racconta la fascinazione del connubio tra la luce, il vento, la natura, le falesie e il mare che attirò gli Impressionisti verso la Normandia. I diversi piani di lettura della mostra, quello storico artistico con quasi 100 dipinti, quello emozionale e immersivo su spazi molto ampi e spettacolari ed infine quello didattico e divulgativo dialogano in modo coerente, offrendo al visitatore unesperienza unica, avvolgente ed integrata. Desidero esprimere il mio apprezzamento per uniniziativa che rende omaggio a una delle stagioni più luminose dellarte francese, - sottolinea Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia - presentandola al pubblico siciliano e italiano in un contesto di eccezionale prestigio quale il Palazzo dei Normanni di Palermo. La mostra, che riunisce circa cento opere provenienti da importanti istituzioni francesi e collezioni private, offre unoccasione unica per riscoprire la Normandia come culla dellImpressionismo e per celebrare quel dialogo fecondo tra natura, luce e pittura che ha segnato in profondità la storia dellarte moderna. La presenza di opere di Monet, insieme a quelle di Renoir, Boudin, Courbet, Corot, Bonnard e di altri maestri che hanno contribuito alla nascita e allevoluzione di questo movimento, testimonia la qualità scientifica e la rilevanza internazionale del progetto. Questa mostra non è solo un evento artistico dichiara Hervé Morin, presidente della Regione Normandia - Sinscrive in una storia comune dei popoli europei. Dalla luce impressionista alle pietre medievali, dalla pittura alle epopee, la Normandia racconta sé stessa, orgogliosa del suo passato e proiettata verso il futuro. A Palermo come altrove, invita a un viaggio sensibile e intellettuale tra arte, memoria e diplomazia, per continuare a brillare in Europa e nel mondo.