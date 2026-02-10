P a l e r m o , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S o n o t r a s c o r s i p i ù d i 1 5 0 a n n i d a l l ’ a p r i l e d e l 1 8 7 4 q u a n d o 3 1 a r t i s t i r i f i u t a t i d a l m o n d o d e l l ’ a r t e a c c a d e m i c o d e c i s e r o d i o r g a n i z z a r e u n a m o s t r a ' r i v o l u z i o n a r i a ' p e r l ’ e p o c a , n e l l a g a l l e r i a d e l f o t o g r a f o N a d a r a P a r i g i . L a m o s t r a ' T e s o r i I m p r e s s i o n i s t i : M o n e t e l a N o r m a n d i a ' , p r e s e n t a t a q u e s t a m a t t i n a a P a l a z z o R e a l e d i P a l e r m o d a l l a F o n d a z i o n e F e d e r i c o I I c o n i l p a t r o c i n i o d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a , d e l l ’ A m b a s c i a t a d i F r a n c i a i n I t a l i a e d e l l ’ I s t i t u t o F r a n c e s e , e s p l o r a i l m o v i m e n t o i m p r e s s i o n i s t a s i n d a l l a s u a n a s c i t a , p r e s e n t a n d o a l c u n i c a p o l a v o r i d e l p a t r i m o n i o d e l l a C o l l e z i o n e P e i n d r e e n N o r m a n d i e , i n e d i t a i n S i c i l i a e t r a l e p i ù r a p p r e s e n t a t i v e d e l p e r i o d o , i n s i e m e a d o p e r e p r o v e n i e n t i d a l M u M a d i L e H a v r e e d i c o l l e z i o n i s t i p r i v a t i , c h e d i a l o g h e r a n n o c o n i l l u o g o s i m b o l o d e l l a s t o r i a n o r m a n n a n e l M e d i t e r r a n e o . L ’ e s p o s i z i o n e c h e s i t i e n e n e l c e n t e n a r i o d e l l a m o r t e d i C l a u d e M o n e t - a p r i r à a l p u b b l i c o l ’ 1 1 f e b b r a i o e s i c o n c l u d e r à i l 2 8 s e t t e m b r e . U n v i a g g i o c h e r a c c o n t a g l i s c a m b i , i c o n f r o n t i , l e i n f l u e n z e , l e a f f i n i t à e l e c o l l a b o r a z i o n i t r a i p i ù g r a n d i a r t i s t i d e l l ’ O t t o c e n t o c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a f a m a d e l l a p r o v i n c i a n o r m a n n a . L e 9 7 o p e r e r i v e l a n o a l m o n d o l a p o t e n z a e s t e t i c a d i u n a t e r r a c h e h a i s p i r a t o i p i ù g r a n d i a r t i s t i d e l X I X s e c o l o . M o n e t , B o u d i n , B o n n a r d , D u f y e t a n t i a l t r i h a n n o c a t t u r a t o l e l u c i m u t e v o l i , l e c o s t e e l e c a m p a g n e d e l l a N o r m a n d i a , t r a s f o r m a n d o l e i n t e l e u n i v e r s a l i , o g g i r i u n i t e i n u n a g r a n d e c o l l e z i o n e . N e l l e S a l e D u c a d i M o n t a l t o i d i p i n t i d i 4 5 a r t i s t i i n c a n t a n o i v i s i t a t o r i : i q u a d r i d i C l a u d e M o n e t e d e l s u o m a e s t r o e a m i c o E u g è n e B o u d i n , d i T h è d o r e G e r i c a u l t , d i J e a n - B a p t i s t e C a m i l l e C o r o t , d i A d o l p h e - F é l i x C a l s , s e m p r e p o c o n o t o m a r e p u t a t o d a p a r t e d e l l a c r i t i c a c o m e i l v e r o a n t e s i g n a n o d e l l ’ I m p r e s s i o n i s m o , d i G u s t a v e C o u r b e t , d i E u g è n e D e l a c r o i x , d i J a c q u e s V i l l o n , d i P i e r r e - A u g u s t e R e n o i r e B e r t h e M o r i s o t , u n i c a d o n n a i n m o s t r a . A c u r a r e l ’ e s p o s i z i o n e è A l a i n T a p i é , c o n s e r v a t o r e c a p o o n o r a r i o d e i m u s e i d i F r a n c i a e d i r e t t o r e d e l l a C o l l e z i o n e P e i n d r e e n N o r m a n d i e . I n s i e m e a l u i A n t o n e l l a R a z e t e , d i r e t t o r e g e n e r a l e a d i n t e r i m d e l l a F o n d a z i o n e F e d e r i c o I I e i l c o - c u r a t o r e e p r o j e c t m a n a g e r G a b r i e l e A c c o r n e r o . L a F o n d a z i o n e F e d e r i c o I I q u e s t ’ a n n o c o m p i e t r e n t ’ a n n i e l a m o s t r a ' T e s o r i i m p r e s s i o n i s t i : M o n e t e l a N o r m a n d i a ' d à l ’ a v v i o a u n a n n o c e l e b r a t i v o c h e s a r à c o n t r a d d i s t i n t o , a n c o r a u n a v o l t a , d a e v e n t i e i n i z i a t i v e a r t i c o l a t e t r a l a s t o r i a , l a m e m o r i a , l a r i c e r c a e l a s p e r i m e n t a z i o n e d i n u o v i l i n g u a g g i d e l l ’ a r t e . L ’ e s p o s i z i o n e s i a r t i c o l a e s i s v i l u p p a s u c i n q u e s e z i o n i c h e r i f l e t t o n o d e i p u n t i f o c a l i c o m e l a n a s c i t a d e l g r u p p o , l e t e c n i c h e , l a r a f f i g u r a z i o n e d e l l a N o r m a n d i a e d e l l a n a t u r a , i l r u o l o d e g l i a r t i s t i , i l l o r o i n f l u s s o s u l l ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a : F a t t o r i a S a i n t - S i m e o n ( l u o g o d ’ i n c o n t r o e d i c o n f r o n t o d e g l i a r t i s t i s u l l a c o s t a n o r m a n n a ) ; I n r i v a a l m a r e , v i l l e g g i a t u r a ( s p i a g g e e l i t o r a l i , p o r t i e f a l e s i e , b a r c h e e b a g n i a l m a r e ) ; I n r i v a a l m a r e , l a v o r o ( l a r a p p r e s e n t a z i o n e d i u n m o n d o i m m e r s o n e l l a r e a l t à d e l l a f a t i c a q u o t i d i a n a ) ; T e r r a n o r m a n n a ( t e r r a p i t t o r e s c a , s e g n a t a d a m o l t e p l i c i m i c r o c o s m i n a t u r a l i c h e g l i a r t i s t i c o l g o n o d a n d o v i t a a d u n a p o e t i c a d e l f r a m m e n t o ) ; L u n g o l a S e n n a ( l u n g o l e r i v e d e l l a S e n n a , l ’ a r i a e l ’ a c q u a s o n o l e p r o t a g o n i s t e , r i t r a t t e n e l l a l o r o a t m o s f e r a m u t e v o l e e p i e n a d i f a s c i n o , l a S e n n a c h e g u a r d a a P a r i g i ) . “ L a F o n d a z i o n e F e d e r i c o I I p r o s e g u e c o n d e t e r m i n a z i o n e , a n c h e i n q u e s t o 2 0 2 6 - h a d e t t o G a e t a n o G a l v a g n o , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e F e d e r i c o I I - i l p r o p r i o i m p e g n o n e l r e n d e r e i l P a l a z z o R e a l e d i P a l e r m o u n c e n t r o c u l t u r a l e d i r e s p i r o i n t e r n a z i o n a l e . C o n q u e s t a m o s t r a d e d i c a t a a l l ’ I m p r e s s i o n i s m o o f f r i a m o a l p u b b l i c o u n p e r c o r s o d i a l t o v a l o r e s c i e n t i f i c o . U n p r o g e t t o c a p a c e d i r a c c o n t a r e , s e c o n d o c a n o n i c l a s s i c i e i n n o v a t i v i , l a s t o r i a d i u n o t r a i p i ù i m p o r t a n t i m o v i m e n t i a r t i s t i c i d i s e m p r e . S c e l t a c h e u n i s c e t u t e l a , i n n o v a z i o n e e a p e r t u r a a l m o n d o , r a f f o r z a n d o l a v o c a z i o n e d e l l a s e d e d e l P a l a z z o R e a l e c o m e l u o g o v i v o d i c u l t u r a ” . “ A l l a f i n e d e l l ’ 8 0 0 - i l l u s t r a A l a i n T a p i é c u r a t o r e d e l l a m o s t r a - l a t e r r a , i l c i e l o e i l m a r e d e l l a N o r m a n d i a s i i m p o n g o n o c o m e s o g g e t t i i n c u i l a f i s i c a d e l l a n a t u r a r i s p o n d e a l l a f i s i c a d e l l a p i t t u r a , i n u n a m e s c o l a n z a s p e s s o i n a s p e t t a t a d i a t t i v i t à d i f a t i c a e d i v i l l e g g i a t u r a . S u l p a l c o s c e n i c o d i q u e s t a t e r r a n o r m a n n a , p i t t o r i c o m e M o n e t , R e n o i r , D e l a c r o i x e C o u r b e t c o l g o n o l ’ i m m e d i a t e z z a e l a v i t a l i t à d e l p a e s a g g i o i m p r i m e n d o s u l l a t e l a g l i u m o r i d e l c i e l o , l o s c i n t i l l i o d e l l ’ a c q u a e l e v a l l i v e r d e g g i a n t i d e l l a N o r m a n d i a , c u l l a d e l l ’ I m p r e s s i o n i s m o ” . N e l p e r c o r s o e s p o s i t i v o t r o v i a m o t r e i n s t a l l a z i o n i i m m e r s i v e - P i t t u r a e n P l e i n A i r , P a e s a g g i N o r m a n n i , C i e l i I m p r e s s i o n i s t i e o m a g g i o a l p o s t I m p r e s s i o n i s m o d i V i n c e n t V a n G o g h - c h e t r a s f o r m a n o l a m o s t r a i n u n v i a g g i o m u l t i s e n s o r i a l e n e l l ' i m p r e s s i o n i s m o . U n u l t e r i o r e t r a t t o d i s t i n t i v o è p o i q u e l l o d i u n a s e z i o n e d i d a t t i c a e d i v u l g a t i v a c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l a p i t t u r a e n p l e i n a i r e a l l e g a m e t r a l a S i c i l i a e l a N o r m a n d i a r i v o l t a a i p i ù g i o v a n i s u l f i l o d i u n a n a r r a z i o n e s e m p l i c e c o n l ’ o b i e t t i v o d e l l ’ e d u n t a i n m e n t , e d u c a r e i n t r a t t e n e n d o . I n f i n e u n a v i d e o i n t e r v i s t a a l c u r a t o r e A l a i n T a p i é . “ L ’ e n s e m b l e d i q u e s t a m o s t r a - s p i e g a G a b r i e l e A c c o r n e r o , c o - c u r a t o r e d e l l a m o s t r a - r a c c o n t a l a f a s c i n a z i o n e d e l c o n n u b i o t r a l a l u c e , i l v e n t o , l a n a t u r a , l e f a l e s i e e i l m a r e c h e a t t i r ò g l i I m p r e s s i o n i s t i v e r s o l a N o r m a n d i a . I d i v e r s i p i a n i d i l e t t u r a d e l l a m o s t r a , q u e l l o s t o r i c o a r t i s t i c o c o n q u a s i 1 0 0 d i p i n t i , q u e l l o e m o z i o n a l e e i m m e r s i v o s u s p a z i m o l t o a m p i e s p e t t a c o l a r i e d i n f i n e q u e l l o d i d a t t i c o e d i v u l g a t i v o d i a l o g a n o i n m o d o c o e r e n t e , o f f r e n d o a l v i s i t a t o r e u n ’ e s p e r i e n z a u n i c a , a v v o l g e n t e e d i n t e g r a t a ” . “ D e s i d e r o e s p r i m e r e i l m i o a p p r e z z a m e n t o p e r u n ’ i n i z i a t i v a c h e r e n d e o m a g g i o a u n a d e l l e s t a g i o n i p i ù l u m i n o s e d e l l ’ a r t e f r a n c e s e , - s o t t o l i n e a M a r t i n B r i e n s , a m b a s c i a t o r e d i F r a n c i a i n I t a l i a - p r e s e n t a n d o l a a l p u b b l i c o s i c i l i a n o e i t a l i a n o i n u n c o n t e s t o d i e c c e z i o n a l e p r e s t i g i o q u a l e i l P a l a z z o d e i N o r m a n n i d i P a l e r m o . L a m o s t r a , c h e r i u n i s c e c i r c a c e n t o o p e r e p r o v e n i e n t i d a i m p o r t a n t i i s t i t u z i o n i f r a n c e s i e c o l l e z i o n i p r i v a t e , o f f r e u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r r i s c o p r i r e l a N o r m a n d i a c o m e c u l l a d e l l ’ I m p r e s s i o n i s m o e p e r c e l e b r a r e q u e l d i a l o g o f e c o n d o t r a n a t u r a , l u c e e p i t t u r a c h e h a s e g n a t o i n p r o f o n d i t à l a s t o r i a d e l l ’ a r t e m o d e r n a . L a p r e s e n z a d i o p e r e d i M o n e t , i n s i e m e a q u e l l e d i R e n o i r , B o u d i n , C o u r b e t , C o r o t , B o n n a r d e d i a l t r i m a e s t r i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a n a s c i t a e a l l ’ e v o l u z i o n e d i q u e s t o m o v i m e n t o , t e s t i m o n i a l a q u a l i t à s c i e n t i f i c a e l a r i l e v a n z a i n t e r n a z i o n a l e d e l p r o g e t t o ” . “ Q u e s t a m o s t r a n o n è s o l o u n e v e n t o a r t i s t i c o – d i c h i a r a H e r v é M o r i n , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e N o r m a n d i a - S ’ i n s c r i v e i n u n a s t o r i a c o m u n e d e i p o p o l i e u r o p e i . D a l l a l u c e i m p r e s s i o n i s t a a l l e p i e t r e m e d i e v a l i , d a l l a p i t t u r a a l l e e p o p e e , l a N o r m a n d i a r a c c o n t a s é s t e s s a , o r g o g l i o s a d e l s u o p a s s a t o e p r o i e t t a t a v e r s o i l f u t u r o . A P a l e r m o c o m e a l t r o v e , i n v i t a a u n v i a g g i o s e n s i b i l e e i n t e l l e t t u a l e t r a a r t e , m e m o r i a e d i p l o m a z i a , p e r c o n t i n u a r e a b r i l l a r e i n E u r o p a e n e l m o n d o ” .