R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o p r o g e t t o , c h e è c r e s c i u t o n e g l i a n n i , n a s c e d a l l ’ i d e a d i a p p l i c a r e a l l e o p e r e d ’ a r t e l e t e c n o l o g i e d i a g n o s t i c h e c h e n o r m a l m e n t e v e n g o n o a d o t t a t e p e r l e p e r s o n e . Q u e s t o a p p r o c c i o h a c o n s e n t i t o d i o t t e n e r e u n a s e r i e d i a p p r o f o n d i m e n t i e d i n u o v e c o n o s c e n z e a s s o l u t a m e n t e n o n p r e v e d i b i l i ” . C o s ì D i a n a B r a c c o , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B r a c c o e d e l G r u p p o B r a c c o , a l l a v i s i t a i n a n t e p r i m a d e l l ' e s p o s i z i o n e ' A r t f r o m I n s i d e . C a p o l a v o r i s v e l a t i t r a a r t e e s c i e n z a ' , n a t a d a l p r o g e t t o m u l t i d i s c i p l i n a r e d e l l a F o n d a z i o n e e p r o d o t t a c o n P a l a z z o R e a l e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n 2 4 O r e C u l t u r a - G r u p p o 2 4 O r e e p r o m o s s a d a l C o m u n e d i M i l a n o - C u l t u r a . A p e r t a a l p u b b l i c o d a l 9 o t t o b r e a l 6 g e n n a i o a P a l a z z o R e a l e , l a m o s t r a m u l t i m e d i a l e s v e l a i d i v e r s i s t r a t i e l e t e c n i c h e c h e c o m p o n g o n o i c a p o l a v o r i p i t t o r i c i d e i g r a n d i m a e s t r i d e l ‘ 4 0 0 - ‘ 7 0 0 g r a z i e a l l ’ a u s i l i o d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e , c o m e l a T a c , i r a g g i x e l a s p e t t r o s c o p i a . " L a m o s t r a è g r a t u i t a , a p e r t a a t u t t i , s o p r a t t u t t o a i g i o v a n i , c h e s p e r o v e n g a n o e t e n g a n o i n c o n s i d e r a z i o n e c h e i l l a v o r o d i e t r o a q u e s t a m o s t r a è u n l a v o r o d i c o l l a b o r a z i o n e - a g g i u n g e B r a c c o - T u t t e l e d i s c i p l i n e c o i n v o l t e s o n o m a t e r i e S t e m , c r e d o q u i n d i c h e i g i o v a n i p o s s a n o t r o v a r e q u i d e g l i s p u n t i p e r i l l o r o p e r c o r s o f u t u r o " .