R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N a p o l i e n t r a n e l c i r c u i t o i n t e r n a z i o n a l e d i B i e n a l s u r 2 0 2 5 , l a b i e n n a l e d ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a d i f f u s a c h e q u e s t ’ a n n o a p p r o d a p e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a . D a l 3 o t t o b r e i l M u s a i l M u s e o d e l l e S c i e n z e e d e l l e A r t i d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l a C a m p a n i a ' L u i g i V a n v i t e l l i ' a p r e l a m o s t r a d i P a b l o L a P a d u l a ' A n a t o m i a d e l l e Q u a l i t à ' , a c u r a d i D i a n a W e c h s l e r d i r e t t r i c e a r t i s t i c a d i B i e n a l s u r . L ’ e v e n t o s i a v v a l e d e l p a t r o c i n i o d e l M i c - m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a e d e l l ’ U n e s c o . L ’ o p e r a s i t e - s p e c i f i c d e l l ’ a r t i s t a a r g e n t i n o , r e a l i z z a t a i n c o p r o d u z i o n e t r a M u s a e B i e n a l s u r , e n t r e r à a f a r p a r t e d e l l a c o l l e z i o n e d e l M u s e o A n a t o m i c o d e l l ’ A t e n e o V a n v i t e l l i e p r o p o n e u n d i a l o g o t r a a r t e , s c i e n z a e m e m o r i a , m e t t e n d o i n r e l a z i o n e l a r i c e r c a a r t i s t i c a c o n t e m p o r a n e a c o n i l p a t r i m o n i o u n i c o d e l M u s e o . L a t a p p a n a p o l e t a n a r a p p r e s e n t a u n a v i r t u o s a c o l l a b o r a z i o n e t r a l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l a C a m p a n i a “ L u i g i V a n v i t e l l i ” e l ’ U n t r e f – U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e T r e s d e F e b r e r o d i B u e n o s A i r e s , e d è u n o d e g l i a p p u n t a m e n t i i t a l i a n i d e l l a q u i n t a e d i z i o n e d i B i e n a l s u r . L a c e r i m o n i a i n a u g u r a l e s i è t e n u t a ( o g g i g i o v e d ì 2 o t t o b r e ) p r e s s o l ’ A u l a M a g n a d e l l ’ U n i v e r s i t à V a n v i t e l l i , a l l a p r e s e n z a d i L u c i a M o n a c o , D e l e g a t a d e l R e t t o r e p e r l a T e r z a M i s s i o n e e P r o m o z i o n e d e l T e r r i t o r i o U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l a C a m p a n i a " L u i g i V a n v i t e l l i " , d i D i a n a W e c h s l e r , D i r e t t r i c e a r t i s t i c a d i B i e n a l S u r , d e l l ’ a r t i s t a P a b l o L a P a d u l a . H a c o n c l u s o l a p r e s e n t a z i o n e l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ O n . G i u s e p p i n a C a s t i e l l o , S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o . L ’ i n c o n t r o è s t a t o i n t r o d o t t o e m o d e r a t o d a M i c h e l e P a p a , D i r e t t o r e d e l M u s a . A l t e r m i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e è s t a t a i n a u g u r a t a l a m o s t r a A n a t o m i a d e l l e Q u a l i t à . B i e n a l s u r , b i e n n a l e i n t e r n a z i o n a l e d ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a è p r o m o s s a d a U n t r e f - U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e T r e s d e F e b r e r o , U n i v e r s i t à p u b b l i c a a r g e n t i n a , e o r g a n i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e F o r o d e l S u r . S i c a r a t t e r i z z a p e r u n a m o d a l i t à “ d i f f u s a ” e s i e s p a n d e s u p i ù c i t t à a l i v e l l o g l o b a l e ( o l t r e 7 0 c i t t à i n 2 7 p a e s i d a l l ’ A m e r i c a L a t i n a a l l ’ E u r o p a , d a l l ’ A f r i c a a l M e d i o O r i e n t e , f i n o a l l a C i n a ) . I n I t a l i a d o p o N a p o l i s a r à l a v o l t a d i R o m a , M i l a n o , B i e l l a e M a t e r a . I n o c c a s i o n e d e l l ’ a p e r t u r a , s a b a t o 4 e d o m e n i c a 5 o t t o b r e i l M u s e o u n i v e r s i t a r i o o s s e r v e r à u n ’ a p e r t u r a s t r a o r d i n a r i a c o n i n g r e s s o g r a t u i t o , d a l l e 9 . 3 0 a l l e 1 6 . 3 0 . ' A n a t o m i a d e l l e Q u a l i t à ' è i l f r u t t o d i u n a r e s i d e n z a n a p o l e t a n a e d i u n l a v o r o n a t o d a l l o s g u a r d o d e l l ’ a r t i s t a s u l l a r i c e r c a b i o l o g i c a a t t r a v e r s o i s e c o l i , i n d i a l o g o c o n i l p a t r i m o n i o d i i n e g u a g l i a b i l e v a l o r e s t o r i c o , s c i e n t i f i c o e d i d a t t i c o d i u n a d e l l e f a c o l t à m e d i c h e p i ù a n t i c h e d e l m o n d o , c o n u n a r i c c a c o l l e z i o n e d i p r e p a r a t i a n a t o m i c i , c e r o p l a s t i c h e , s c h e l e t r i e s t r u m e n t i s t o r i c i e r e p e r t i u n i c i c o m e t e s t e c i c l o p i c h e e l a c o l l e z i o n e d i c r a n i d e l l a V i c a r i a . N e g l i s p a z i d e l M u s e o A n a t o m i c o p r e s s o i l s u g g e s t i v o C o m p l e s s o d i S a n t a P a t r i z i a , l ’ a l l e s t i m e n t o d e l l a m o s t r a , c u r a t o d a l l ’ a r c h . R a o u l B a s i l e , p r e s e n t a t r e l a v o r i s i t e - s p e c i f i c . I n C o r p o d i f u m o , c u o r e d e l l ’ i n s t a l l a z i o n e , l ’ a r t i s t a l a v o r a s p e r i m e n t a l m e n t e u t i l i z z a n d o f u o c o e f u m o m a t e r i a l i a t t r a v e r s o c u i i m p r i m e i m p r o n t e d e l c o r p o u m a n o s u g r a n d i l a s t r e d i v e t r o ( 9 0 x 8 0 x 2 0 0 c m ) . I l s e g n o r i s u l t a n t e s i c o l l o c a a m e t à s t r a d a t r a l a t r a d i z i o n e d e l r i t r a t t o i n d i v i d u a l i z z a t o e l e r a p p r e s e n t a z i o n i n o r m a t i v e d e l l a s c i e n z a a n a t o m i c a , a c u i l o l e g a l a m a n c a n z a d i r i c o n o s c i b i l i t à . D i s s e m i n a t e n e l l e v e t r i n e e s p o s i t i v e d e l m u s e o s i r i v e l a n o a l p u b b l i c o G e o m e t r i c p l a t e s v i e w s , d i e c i f i g u r e g e o m e t r i c h e , a n c h ’ e s s e r e a l i z z a t e c o n f u o c o e f u m o , c h e a l l u d o n o s i m b o l i c a m e n t e a i p r o c e s s i s c i e n t i f i c i d i r a p p r e s e n t a z i o n e a n a t o m i c a . A p a r t i r e d a l l a p r o p o r z i o n e a u r e a i n t r o d o t t a n e l R i n a s c i m e n t o , i l c o r p o u m a n o c o m i n c i a a e s s e r e s e z i o n a t o e d e c o s t r u i t o s e c o n d o p r i n c i p i m a t e m a t i c i e f o r m e g e o m e t r i c h e : i l q u a d r a t o , i l c e r c h i o e i l t r i a n g o l o d i v e n t a n o s t r u m e n t i d i o g g e t t i v a z i o n e d e l c o r p o . ' L e s p e c o l o d e f u m m o o r t h e S m o k e b o o k ' è i l t e r z o l a v o r o e s p o s t o i n m o s t r a c h e a f f i a n c a l ’ i n s t a l l a z i o n e c e n t r a l e : u n l i b r o i m m a g i n a r i o i n d i a l o g o c o n i l m o n u m e n t a l e e p r e z i o s o A t l a n t e A n a t o m i c o d i P a o l o M a s c a g n i ( 1 8 2 3 ) c u s t o d i t o n e l m u s e o . I n t r o d u c e n d o u n a d i m e n s i o n e s o g g e t t i v a , p r e s u m i b i l m e n t e a s s e n t e n e i p e z z i s c i e n t i f i c i , l ’ a r t i s t a i n A n a t o m i a d e l l e Q u a l i t à i n t r e c c i a l ’ e l e m e n t o s p e r i m e n t a l e , l a d i m e n s i o n e p e r s o n a l e , l a s e n s u a l i t à e u n p r e s e n t e s i t u a t o n e l l o s t u d i o d e l v i v e n t e . “ T e n e n d o c o n t o d e l l a p r o f o n d a t r a d i z i o n e m u s e o g r a f i c a d e l l a b i o m e d i c i n a s v i l u p p a t a s i n e l c o r s o d e i s u o i c i n q u e s e c o l i d i s t o r i a , l ’ i n s t a l l a z i o n e ' A n a t o m i a d e l l e q u a l i t à ' - a f f e r m a P a b l o L a P a d u l a - p r o p o n e u n a r i c e r c a r e l a z i o n a l e e d e r i v a t i v a s u l l e d i v e r s e m a t e r i a l i t à d e l l a s t o r i a d e l l ’ a n a t o m i a e s u i m o d i e f f i c a c i d i p r e s e n t a r e e f i s s a r e i l c o r p o b i o l o g i c o , m e s s o a n u d o d a v a n t i a l l ’ o b i e t t i v o d e l l ’ o g g e t t i v i t à . A n a t o m i a d e l l e q u a l i t à d i a l o g a c o n l e c o l l e z i o n i d e l X V I I I e X I X s e c o l o d e l M u s a , p a r t e n d o d a l l ’ i d e a d i a u t o r i t r a t t o c o m e p i a t t a f o r m a p e r i l c o r p o a n a t o m i c o c o n t e m p o r a n e o ; a t t r a v e r s o f u o c o e f u m o , l ’ i m p r o n t a v i v a d e l c o r p o u m a n o v i e n e t r a c c i a t a s u l a s t r e d i v e t r o . I n u o v i m o d i e s t e t i c i s p e r i m e n t a l i d e l l ’ a r t e p o t r a n n o f o r s e f a r e l u c e s p e c u l a t i v a m e n t e s u r e g i o n i a n c o r a n e b u l o s e , d o v e l a s c i e n z a p o t r à p o i e s p a n d e r e i l p r o p r i o r a z i o c i n i o e l a p r o p r i a c a p a c i t à e s p l i c a t i v a ” . ' A n a t o m i a d e l l e q u a l i t à ' a l M u s a , i l M u s e o d e l l e S c i e n z e e d e l l e A r t i d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l a C a m p a n i a ' L u i g i V a n v i t e l l i ' s a r à a p e r t a a l p u b b l i c o f i n o a l 3 0 g e n n a i o 2 0 2 6 e s a r à v i s i t a b i l e n e g l i o r a r i d i a p e r t u r a d e l m u s e o . I n f o e o r a r i s u w w w . m u s a . u n i c a m p a n i a . i t