R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - L a m o s t r a ' A r t f r o m I n s i d e . C a p o l a v o r i s v e l a t i t r a a r t e e s c i e n z a ' , p r o g e t t o c u l t u r a l e m u l t i d i s c i p l i n a r e i d e a t o d a F o n d a z i o n e B r a c c o e p r e s e n t a t o p e r l a p r i m a v o l t a i n u n g r a n d e c o n t e s t o e s p o s i t i v o c o m e P a l a z z o R e a l e d i M i l a n o , a p a r t i r e d a l 9 o t t o b r e 2 0 2 5 f i n o a l 6 g e n n a i o 2 0 2 6 , p r o p o n e a l v i s i t a t o r e u n a d o m a n d a s o l o a p p a r e n t e m e n t e s e m p l i c e , m a c h e a p r e a u n i n t e r o u n i v e r s o : c o s a s i c e l a d i e t r o - e d e n t r o - u n ’ o p e r a d ’ a r t e ? U n m o n d o d i r i c e r c a , r e s t a u r o , t u t e l a e v a l o r i z z a z i o n e , a s p e t t i f o n d a m e n t a l i e s p e s s o i n v i s i b i l i , s u c u i r a r a m e n t e i l p u b b l i c o e i n v i t a t o a r i f l e t t e r e . L a m o s t r a ' A r t f r o m I n s i d e . C a p o l a v o r i s v e l a t i t r a a r t e e s c i e n z a ' , p r o m o s s a d a l C o m u n e d i M i l a n o - C u l t u r a e p r o d o t t a d a P a l a z z o R e a l e e F o n d a z i o n e B r a c c o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n 2 4 O R E C u l t u r a - G r u p p o 2 4 O r e , e u n p r o g e t t o i n n o v a t i v o c h e c o n i u g a a r t e , r i c e r c a e a l t a d i v u l g a z i o n e . I l p r o g e t t o s i a v v a l e d e l l a c o n s u l e n z a s c i e n t i f i c a d e l t e a m c o o r d i n a t o d a I s a b e l l a C a s t i g l i o n i , p r o f e s s o r e s s a O r d i n a r i a d i F i s i c a A p p l i c a t a p r e s s o l ' U n i v e r s i t a d e g l i S t u d i d i M i l a n o - B i c o c c a , i r e t t o r e s c i e n t i f i c o C e n t r o D i a g n o s t i c o I t a l i a n o - C d i , e d e l l o s t o r i c o d e l l ’ a r t e S t e f a n o Z u f f i . I l p e r c o r s o e s p o s i t i v o a c c o m p a g n a i l v i s i t a t o r e i n u n v i a g g i o n e l l ’ a r t e t r a Q u a t t r o c e n t o e S e t t e c e n t o , s v e l a n d o g l i s t r a t i n a s c o s t i d i n o v e c a p o l a v o r i , a t t r a v e r s o u n r a c c o n t o i m m e r s i v o e m u l t i m e d i a l e . I n q u e s t o d i a l o g o t r a a r t e e s c i e n z a , l a t e c n o l o g i a s i f a s t r u m e n t o d i l e t t u r a e m e r a v i g l i a , p e r m e t t e n d o d i a c c e d e r e a d i m e n s i o n i n o r m a l m e n t e n o n v i s i b i l i . D a B e a t o A n g e l i c o a P i e r o d e l l a F r a n c e s c a , d a P i e r o d e l P o l l a i o l o a l l e o n a r d e s c o G i o v a n n i A n t o n i o B o l t r a f f i o , f i n o a C a r a v a g g i o , G i o v a n n a G a r z o n i - a r t i s t a t r a l e m a g g i o r i d e l s u o s e c o l o - e a u n p r e z i o s o v i o l i n o s e t t e c e n t e s c o d i L o r e n z o S t o r i o n i , l ’ e s p o s i z i o n e p r o p o n e u n p a n t h e o n d i m a e s t r i c h e h a n n o s e g n a t o l a s t o r i a d e l l ’ a r t e i t a l i a n a , o r a i n d a g a t i d a u n a p r o s p e t t i v a i n e d i t a . G r a z i e a u n ’ a c c u r a t a i n d a g i n e s c i e n t i f i c a , o g n i o p e r a r i v e l a u n a " v i t a s e g r e t a ” : d e c i s i o n i n a s c o s t e , p e n t i m e n t i , c a m b i d i c o m m i t t e n z a , v a r i a z i o n i c o m p o s i t i v e e s t r a t i f i c a z i o n i t e c n i c h e . T u t t i e l e m e n t i c h e s f u g g o n o a l l ’ o s s e r v a z i o n e d i r e t t a , m a c h e e m e r g o n o g r a z i e a l c o n t r i b u t o d e l l e p i u a v a n z a t e t e c n o l o g i e d i a g n o s t i c h e . D o v e s i f e r m a n o g l i o c c h i d e l r e s t a u r a t o r e e d e l l o s t o r i c o d e l l ’ a r t e i n t e r v i e n e o g g i l a s c i e n z a – s v e l a n d o c i o c h e p e r s e c o l i e r i m a s t o c e l a t o s o t t o l a s u p e r f i c i e . U n a r a d i c a l e e a v v i n c e n t e i m m e r s i o n e n e l p r o c e s s o c r e a t i v o d e g l i a r t i s t i . F o n d a z i o n e B r a c c o , c o r p o r a t e f o u n d a t i o n d e l G r u p p o B r a c c o – a z i e n d a l e a d e r g l o b a l e n e l c a m p o d e l l a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i e d e i m e z z i d i c o n t r a s t o , d a a n n i v a l o r i z z a l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l e t e c n i c h e d i i m a g i n g n o n i n v a s i v o a l l o s t u d i o e a l l a c o n s e r v a z i o n e d e l l e o p e r e d ’ a r t e . P r o g e t t i d i r i c e r c a , c o n v e g n i d i v u l g a t i v i , i n i z i a t i v e e s p o s i t i v e d i a l t o v a l o r e c u l t u r a l e – c o m e q u e s t a m o s t r a – t e s t i m o n i a n o u n i m p e g n o c o n c r e t o a f a v o r e d e l c o n n u b i o t r a s c i e n z a e p a t r i m o n i o s t o r i c o - a r t i s t i c o . L a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i , n a t a i n a m b i t o m e d i c o p e r a n a l i z z a r e l o s t a t o d i s a l u t e d e l l ’ o r g a n i s m o u m a n o , e o r m a i r i c o n o s c i u t a c o m e u n o s t r u m e n t o p r e z i o s o d i c o n o s c e n z a a n c h e i n c a m p o a r t i s t i c o . L e i n d a g i n i s c i e n t i f i c h e o f f r o n o i n f a t t i u n a s t r a o r d i n a r i a o p p o r t u n i t a p e r c o m p r e n d e r e i n p r o f o n d i t a l e m o d a l i t a o p e r a t i v e d e g l i a r t i s t i , l e t e c n i c h e i m p i e g a t e , i m a t e r i a l i u t i l i z z a t i e l e f a s i d i r e a l i z z a z i o n e d e l l e o p e r e . Q u e s t a m o s t r a n a s c e p r o p r i o c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a c c o n t a r e a l g r a n d e p u b b l i c o i p r o g r e s s i r a g g i u n t i d a a n n i d i s t u d i d i a g n o s t i c i s o s t e n u t i d a F o n d a z i o n e B r a c c o . “ L a m o s t r a ‘ A r t f r o m I n s i d e ’ r a p p r e s e n t a u n a s t r a o r d i n a r i a s i n t e s i t r a a r t e e s c i e n z a , d u e l i n g u a g g i f o n d a m e n t a l i c h e , q u a n d o s i i n c o n t r a n o , g e n e r a n o c o n o s c e n z a , s t u p o r e e c i t t a d i n a n z a c u l t u r a l e . S i a m o o r g o g l i o s i d i o s p i t a r e a P a l a z z o R e a l e u n p r o g e t t o c h e , g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d i F o n d a z i o n e B r a c c o e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i p u b b l i c h e e c e n t r i d i r i c e r c a d ’ e c c e l l e n z a , r a c c o n t a a l g r a n d e p u b b l i c o i l d i e t r o l e q u i n t e d e l l a c r e a z i o n e a r t i s t i c a : n o n s o l o i l c a p o l a v o r o f i n i t o , m a a n c h e i l p r o c e s s o , i l d u b b i o , l ’ e v o l u z i o n e t e c n i c a e m a t e r i c a d e l l ’ o p e r a - d i c h i a r a l ' a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a T o m m a s o S a c c h i - . M i l a n o i n v e s t e d a a n n i n e l l a c u l t u r a c o m e m o t o r e d i i n n o v a z i o n e , a c c e s s i b i l i t à e f o r m a z i o n e . Q u e s t a m o s t r a , g r a t u i t a e p e n s a t a a n c h e p e r l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i , è u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e l ’ i n t e r d i s c i p l i n a r i t à p o s s a a p r i r e n u o v e s t r a d e d i c o n o s c e n z a e d i f u t u r o . I n v i t o t u t t e e t u t t i a l a s c i a r s i g u i d a r e i n q u e s t o v i a g g i o i m m e r s i v o t r a p i g m e n t i , r a g g i X e v i s i o n i c r e a t i v e : n e u s c i r e m o c o n u n o s g u a r d o p i ù r i c c o e c o n s a p e v o l e s u l l ’ a r t e e s u l m o n d o . ” “ P e r n o i l ’ a r t e e l a s c i e n z a s o n o d u e f a c c e d e l l o s t e s s o a m o r e p e r i l s a p e r e e i l b e l l o c h e , d a s e m p r e , a c c e n d e i l d e s i d e r i o d e g l i u o m i n i ” , a f f e r m a D i a n a B r a c c o , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B r a c c o e d e l G r u p p o B r a c c o . “ C o n q u e s t a m o s t r a a P a l a z z o R e a l e s o t t o l i n e i a m o e g r e g i a m e n t e i l v a l o r e d e l l e t e c n i c h e d i i m a g i n g d i a g n o s t i c o , d i c u i s i a m o l e a d e r n e l m o n d o , p e r v a l o r i z z a r e i l n o s t r o s t r a o r d i n a r i o p a t r i m o n i o c u l t u r a l e . I l v i s i t a t o r e v e r i f i c h e r à c o n c r e t a m e n t e c h e l e t e c n o l o g i e p e r l a c u r a d e l c o r p o u m a n o s o n o a n c h e p r e z i o s i s t r u m e n t i p e r p r e n d e r s i c u r a d e l l e o p e r e d ’ a r t e , d e l l o r o r e s t a u r o e d e l l a l o r o c o n s e r v a z i o n e . C o n q u e s t o p r o g e t t o i n t e r d i s c i p l i n a r e o f f r i a m o a l g r a n d e p u b b l i c o e i n p a r t i c o l a r e a i p i ù g i o v a n i l ’ o p p o r t u n i t à d i a c c e d e r e a d i m e n s i o n i n o r m a l m e n t e i n v i s i b i l i , s o t t e r r a n e e , m a f o n d a m e n t a l i . P e r q u e s t o a b b i a m o v o l u t o r e n d e r e l a v i s i t a g r a t u i t a e a p e r t a a t u t t i : s e l a c o n o s c e n z a d i v e n t a u n p a t r i m o n i o c o n d i v i s o g e n e r a u n i m p a t t o p r o f o n d o e d u r a t u r o n e l l a c o m u n i t à ” . “ I l p r o g e t t o s c i e n t i f i c o è u n e s e m p i o d i c r o s s - f e r t i l i z a t i o n t r a d i s c i p l i n e d i v e r s e m a a f f i n i , o p e r a d i u n t e a m d i r i c e r c a t o r i d i e c c e l l e n z a d e l l ’ U n i v e r s i t à S t a t a l e d i M i l a n o , d e l l o s p i n - o f f u n i v e r s i t a r i o I u s s - P a v i a D e e p T r a c e T e c h n o l o g i e s e d e l C e n t r o C o n s e r v a z i o n e e R e s t a u r o L a V e n a r i a R e a l e ” , c o m m e n t a I s a b e l l a C a s t i g l i o n i . “ L e t e c n i c h e d i d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i u t i l i z z a t e p e r l e r i c e r c h e s f r u t t a n o l ’ i n t e r a z i o n e d e l l a r a d i a z i o n e c o n l a m a t e r i a b i o l o g i c a p e r f o r n i r e i n f o r m a z i o n i i n v i s i b i l i a g l i e s p e r t i s u l m e t o d o d i c r e a z i o n e e s u l l o s t a t o d i c o n s e r v a z i o n e d e i d i p i n t i , c o n s e n t e n d o c i d i s t u d i a r l i s e n z a m a n i p o l a r l i e s e n z a e f f e t t u a r e p r e l i e v i . ” L a m o s t r a è d u n q u e u n p r o g e t t o d i v u l g a t i v o a i n g r e s s o g r a t u i t o , d a l f o r t e v a l o r e c i v i c o , p e n s a t o p e r t u t t e l e p e r s o n e c h e s i a v v i c i n a n o a l l ’ a r t e c o n c u r i o s i t a e s p i r i t o c r i t i c o . A l t e m p o s t e s s o , i n t e n d e a c c e n d e r e i r i f l e t t o r i s u l m o n d o d e l l a f o r m a z i o n e e s u l l e n u o v e o p p o r t u n i t à p r o f e s s i o n a l i c h e e m e r g o n o d a l l ’ i n c o n t r o t r a s a p e r i s c i e n t i f i c i e u m a n i s t i c i . I l p e r c o r s o e s p o s i t i v o d i m o s t r a i n f a t t i c o m e i l l a v o r o c o n g i u n t o t r a e s p e r t i i n m e d i c i n a r a d i o d i a g n o s t i c a e s p e c i a l i s t i i n s t o r i a d e l l ’ a r t e e r e s t a u r o p o s s a o f f r i r e n u o v i s t r u m e n t i d i l e t t u r a a n c h e p e r c a p o l a v o r i a p p a r e n t e m e n t e g i a n o t i i n o g n i d e t t a g l i o . È u n e s e m p i o c o n c r e t o d i i n t e r d i s c i p l i n a r i t a a p p l i c a t a a l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e . P r o p r i o p e r q u e s t o , u n o d e g l i o b i e t t i v i d e l l a m o s t r a e c o i n v o l g e r e s t u d e n t i e s t u d e n t e s s e d i s c u o l e d i o g n i o r d i n e e g r a d o , s t i m o l a n d o l ’ i n t e r e s s e v e r s o l e d i s c i p l i n e S t e m a p p l i c a t e a i b e n i c u l t u r a l i e a p r e n d o s c e n a r i p r o f e s s i o n a l i i n n o v a t i v i i n c u i t e c n o l o g i a , s c i e n z a e a r t e s i i n c o n t r a n o a l s e r v i z i o d e l l a c o n o s c e n z a e d e l l a c o n s e r v a z i o n e .