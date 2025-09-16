M i l a n o , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a s e d e s t o r i c a d e l M i l s - M u s e o d e l l e i n d u s t r i e e d e l l a v o r o s a r o n n e s e o s p i t a l a m o s t r a f o t o g r a f i c a ' S e g n i e t r a c c e , i l m o n d o d i i e r i a S a r o n n o ' . I l p e r c o r s o s i a r t i c o l a i n 7 2 s c a t t i c h e r a c c o n t a n o l a m e m o r i a c i v i l e e i n d u s t r i a l e d e l l a c i t t à n e l N o v e c e n t o , d a g l i a n n i T r e n t a a l b o o m e c o n o m i c o f i n o a l p e r i o d o p o s t i n d u s t r i a l e , a t t r a v e r s o l e f o t o g r a f i e d i E d i o B i s o n e d e l l ’ A r c h i v i o L o n g o n i . L ' e s p o s i z i o n e , p r o m o s s a d a S a r o n n o c i t t à d e i b e n i c o m u n i c o n i l p a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i S a r o n n o e d i F e r r o v i e n o r d e l a c o l l a b o r a z i o n e d e l M i l s , s a r à a p e r t a a l p u b b l i c o n e i d u e f i n e s e t t i m a n a d e l 2 0 - 2 1 s e t t e m b r e e d e l 2 7 - 2 8 s e t t e m b r e , d a l l e 1 0 a l l e 1 2 e d a l l e 1 5 . 3 0 a l l e 1 8 , p r e s s o i l M u s e o d e l l e i n d u s t r i e e d e l l a v o r o s a r o n n e s e ( i n g r e s s o d a v i a D o n G r i f f a n t i , 6 – S a r o n n o ) . L ’ i n g r e s s o è l i b e r o . S c u o l e e g r u p p i p o t r a n n o p r e n o t a r e u n a v i s i t a g u i d a t a n e i g i o r n i f e r i a l i c o n t a t t a n d o i l n u m e r o 3 3 8 3 5 3 0 9 2 1 . L ’ i n a u g u r a z i o n e u f f i c i a l e s a r à s a b a t o 2 0 s e t t e m b r e a l l e o r e 1 7 . S a r o n n o c i t t à d e i b e n i c o m u n i , d o p o i l r e c u p e r o e l a s a l v a g u a r d i a d e l l ’ a r c h i v i o E x P r e t u r a e l e m o s t r e s u l l a t r a s f o r m a z i o n e e r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l ’ a r e a E x I s o t t a F r a s c h i n i , p r o s e g u e c o n q u e s t a m o s t r a i l s u o p e r c o r s o d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l a m e m o r i a i n d u s t r i a l e e p r o d u t t i v a a S a r o n n o , a s o s t e g n o d e l d i b a t t i t o s u l f u t u r o d e l l a c i t t à : " L a m o s t r a f o t o g r a f i c a ' S e g n i e t r a c c e , i l m o n d o d i i e r i a S a r o n n o ' r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e i m p o r t a n t e p e r v a l o r i z z a r e i l p a t r i m o n i o s t o r i c o d e l l a c i t t à - s p i e g a P i e r A n t o n i o R o s s e t t i , p r e s i d e n t e d i F e r r o v i e n o r d - . A t t r a v e r s o l e f o t o g r a f i e d i B i s o n e d e l l ’ A r c h i v i o L o n g o n i , g l i s p a z i d e l M u s e o t o r n a n o a r a c c o n t a r e l a s t o r i a c i v i l e e i n d u s t r i a l e d i S a r o n n o , c o n f e r m a n d o n e i l r u o l o d i c u s t o d e d e l l a m e m o r i a d e l t e r r i t o r i o . F e r r o v i e n o r d v u o l e c o n t i n u a r e a s o s t e n e r e i n i z i a t i v e c h e m a n t e n g a n o v i v o i l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e d e l l a c i t t à e l o r e n d a n o a c c e s s i b i l e , i n a t t e s a c h e l a c o l l e z i o n e d e l M i l s p o s s a r i a p r i r e a l p u b b l i c o a l l ’ i n t e r n o d e g l i s p a z i r i n n o v a t i p r e v i s t i d a l p r o g e t t o S a r o n n o c i t y h u b " . " L a n u o v a A m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e è o r g o g l i o s a d i a v e r s o s t e n u t o q u e s t a i n i z i a t i v a a l l a q u a l e h a s c e l t o d i d a r e i l p r o p r i o p a t r o c i n i o - c o m m e n t a l a s i n d a c a d i S a r o n n o , I l a r i a P a g a n i - . R i n g r a z i o i p r o m o t o r i e i n p a r t i c o l a r m o d o F e r r o v i e N o r d M i l a n o e i l s u o p r e s i d e n t e p e r a v e r r e s o p o s s i b i l e u n p e r c o r s o c h e r e s t i t u i s c e a l l a c i t t à i l M i l s e i l s u o p a t r i m o n i o s t o r i c o e u n o s g u a r d o a t t e n t o a l l e p r o p r i e r a d i c i , p o n e n d o l e b a s i p e r u n a c o l l a b o r a z i o n e s e m p r e p i ù p r o f i c u a t r a i s t i t u z i o n i , a s s o c i a z i o n i e c i t t a d i n i " . " U n a s t o r i c a i n t e s a f r a F e r r o v i e n o r d e M i l s - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d e l M i l s , A r n a l d o S i e n a - h a c o n s e n t i t o i n c i r c a t r e d e c e n n i d i c o s t r u i r e u n ’ e s p e r i e n z a c h e s i è m o s s a f r a c o n s e r v a z i o n e d e i r e p e r t i d e l l a c i v i l t à i n d u s t r i a l e d e l t e r r i t o r i o e d i f f u s i o n e d i u n s a p e r e t e c n i c o - s c i e n t i f i c o r i v o l t o , i n p a r t i c o l a r e , v e r s o l e g e n e r a z i o n i p i ù g i o v a n i . L a m o s t r a f o t o g r a f i c a c h e c i p r o p o n e g l i s c a t t i d i E d i o B i s o n e l e i m m a g i n i s t o r i c h e p r o v e n i e n t i d a l l ’ A r c h i v i o L o n g o n i , o s p i t a t a n e i c a p a n n o n i c h e h a n n o v i s t o m i g l i a i a d i v i s i t a t o r i o s s e r v a r e c o n m e r a v i g l i a g l i o g g e t t i f r u t t o d e l l ’ i n g e g n o c r e a t i v o d i t e c n i c i e m a e s t r a n z e , c o n s e n t e , o r a , d i r i t o r n a r e a r i v e d e r e l o s t e s s o l u o g o . S i a m o c o n v i n t i c h e l ’ i n t e s a v i r t u o s a f r a F e r r o v i e N o r d e M i l s s a r à i n g r a d o a n c h e i n f u t u r o d i r i p r o p o r r e u n o s p a z i o m u s e a l e r i n n o v a t o a l s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à " . L a m o s t r a s i a r t i c o l a i n 7 2 s c a t t i , 3 6 d e l f o t o g r a f o E d i o B i s o n e 3 6 p r o v e n i e n t i d a l l ‘ A r c h i v i o L o n g o n i s u g e n t i l e c o n c e s s i o n e d e l l a f a m i g l i a C e r i a n i . A t t r a v e r s o l e s u e f o t o g r a f i e , B i s o n p r e s e n t a l e a r e e d i s m e s s e n e l t e r r i t o r i o d i S a r o n n o . L e i m m a g i n i r a c c o n t a n o l a s t o r i a i n d u s t r i a l e d e l l a z o n a e d e v o c a n o l a f i n e d e l m i t o n o v e c e n t e s c o e d e l l a c e n t r a l i t à d e l l a f a b b r i c a . L a n a r r a z i o n e d e l f o t o g r a f o B i s o n s i i n t r e c c i a a l l e f o t o g r a f i e p r o v e n i e n t i d a l l ’ A r c h i v i o L o n g o n i , o r g a n i z z a t e i n s e i s e z i o n i : l e t r a s f o r m a z i o n i u r b a n i s t i c h e d e i p r i m i a n n i d e l 1 9 0 0 , l e a t t i v i t à a g r e s t i e i l m e r c a t o b o a r i o , l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , l e p r i m e i n d u s t r i a l i z z a z i o n i e l e m a n i f e s t a z i o n i p u b b l i c h e , S a r o n n o e l o s p o r t , i l c a r n e v a l e a S a r o n n o . Q u i i l r a c c o n t o h a c o m e p r o t a g o n i s t i v o l t i e s g u a r d i s a r o n n e s i p e r d e l i n e a r e i l p a s s a g g i o d a l m o n d o c o n t a d i n o a q u e l l o d e l l a f a b b r i c a n e g l i a n n i ’ 3 0 . I t e s t i s o n o a c u r a d i U l i a n o L u c a s , f o t o r e p o r t e r e s t o r i c o d e l f o t o g i o r n a l i s m o i n I t a l i a .