P a l e r m o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - È u n a d e l l e m o s t r e p i ù i m p o r t a n t i s u l l ' a r t i s t a p o l a c c o I g o r M i t o r a j ' L o s g u a r d o – H u m a n i t a s P h y s i s ' , q u e l l a c h e s i c h i u d e r à i l 3 1 o t t o b r e p r o s s i m o , c o n l e 2 9 o p e r e m o n u m e n t a l i d e l m a e s t r o M i t o r a j c o l l o c a t e t r a i l P a r c o A r c h e o l o g i c o N e a p o l i s , i l C a s t e l l o M a n i a c e a O r t i g i a , e a R a g a l n a , s u l l ' E t n a . A e s s e r n e c e r t o è P a o l o P a t a n è , d i r e t t o r e d e l l a p r o d u z i o n e e s e c u t i v a d e l l a m o s t r a , c o m e h a d i c h i a r a t o a m a r g i n e d e l f i n i s s a g e d i s a b a t o s c o r s o . U n e v e n t o i n c u i l e p e r f o r m a n c e a r t i s t i c h e i d e a t e d a G i s e l l a C a l ì , d o c e n t e d i m u s i c a l t h e a t r e a p p r e z z a t a p e r i s u o i s p e t t a c o l i d i t e a t r o i m m e r s i v o , d e d i c a t e a i 4 e l e m e n t i s u i q u a l i è s t a t a s v i l u p p a t a l a m o s t r a , h a n n o i n c a n t a t o i p r e s e n t i , t u t t i c o l l e z i o n i s t i e a p p a s s i o n a t i d e l l e o p e r e d i M i t o r a j . " C e r t a m e n t e è l a m o s t r a p i ù a r t i c o l a t a . T r e s i t i m o l t o d i v e r s i : O r t i g i a , l a N e a p o l i s e l ' E t n a . S i t i a r c h e o l o g i c i e s i t i n a t u r a l i s t i c i " , h a d e t t o . " U n r a c c o n t o p o d e r o s o - h a a g g i u n t o - , n o n s o l o p e r l a m o n u m e n t a l i t à d e l l e o p e r e , p e r i l t e n t a t i v o - c r e d o r i u s c i t o - d i r a c c o n t a r e n o n l a f r a g i l i t à d e l l ' u o m o m a l a s u a a u t o d e t e r m i n a z i o n e , i l c o r a g g i o , l a c a p a c i t à d i c e r c a r e l a s u a l i b e r t à , d i c o n q u i s t a r l a , c o n u n p a s s a g g i o d a l g u a r d a r e a l v e d e r e c h e s i g n i f i c a c o n s a p e v o l e z z a , a u t o d e t e r m i n a z i o n e e , q u i n d i , a n c h e s c e l t a . U n s i t o s t r a o r d i n a r i o , c h e m i s u r a l ' i d e n t i t à d i M i t o r a j . M i t o r a j h a u n a c a p a c i t à d i l e g g e r e i l u o g h i q u a s i i r r i p e t i b i l e , i n m o d o t a l e d a s e m b r a r e q u a s i s o r g e r e d a i l u o g h i s t e s s i i n c u i è e s p o s t o . D ' a l t r a p a r t e , è a n c h e v e r o c h e s i t r a t t a d i u n a m o s t r a c h e c i s p i e g a c o m e e q u a n t o i s i t i a r c h e o l o g i c i p o s s a n o p a r l a r e a l l a c o n t e m p o r a n e i t à . L a s f i d a è f a r l o a n c h e a l t r o v e - h a c o n c l u s o P a t a n è - , f a r l o c o n M i t o r a j , f a r l o a n c h e c o n a l t r i , p u r c h é s i a n o c a p a c i d i r a c c o n t a r e l a g r a n d e z z a d e l l ' a r t e , u n o s p e s s o r e c u l t u r a l e e u n a v i s i o n e d e l m o n d o d i c u i q u e s t a c o n t e m p o r a n e i t à h a b i s o g n o " .