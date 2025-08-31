L i d o d i V e n e z i a , 3 1 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - U n f i l m c h e v a o l t r e P u t i n . O l i v i e r A s s a y s , r e g i s t a d e l f i l m c o n P a u l D a n o e J u d e L a w p a r l a e ‘ I l M a g o d e l C r e m l i n o ' , d i t r a t t o d a l l ' o m o n i m o l i b r o d i G i u l i a n o d a E m p o l i , i n c o n c o r s o a l l a 8 2 e s i m a M o s t r a d e l C i n e m a d i V e n e z i a . “ N o n h o p e n s a t o a r i p e r c u s s i o n i ” , h a d e t t o d a l c a n t o s u o J u d e L a w c h e n e l f i l m i n t e r p r e t a i l l e a d e r r u s s o . ' I l M a g o d e l C r e m l i n o ' " è u n f i l m s u c i ò c h e è d i v e n t a t a l a p o l i t i c a e d e l l a s i t u a z i o n e p e r i c o l o s a i n c u i c i s e n t i a m o t u t t i . N o n è l a s i t u a z i o n e d i P u t i n n e l l o s p e c i f i c o m a r i g u a r d a a n c h e t a n t i a l t r i l e a d e r " , h a d e t t o A s s a y s . P e r i l r e g i s t a f r a n c e s e , c l a s s e 1 9 5 5 , è " u n f i l m c h e p a r l a m o l t o g e n e r i c a m e n t e d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l a p o l i t i c a d u r a n t e l ’ a r c o d e l l e n o s t r e v i t e , s p e c i a l m e n t e p e r l a n o s t r a g e n e r a z i o n e . E ' a n c o r a p i ù t e r r i f i c a n t e p e r c h é n o n a b b i a m o a n c o r a t r o v a t o l a r i s p o s t a " . E a c h i g l i c h i e d e , c i t a n d o i l f i l m , s e l a R u s s i a c o m a n d a i l m o n d o , i l r e g i s t a r i s p o n d e n e g a t i v a m e n t e . J u d e L a w , d a l c a n t o s u o , h a r i f l e t t u t o s u " c o s ’ è i l p o t e r e m a n o n h o u n a r i s p o s t a f i n a l e . C r e d o s i a q u a l c o s a d i a m o r f o ” . N e l l ’ i n t e r p r e t a z i o n e , s p i e g a l ’ a t t o r e , “ l a p a r t e p i ù c o m p l e s s a è s t a t o i l v o l t o p u b b l i c o c h e n o i v e d i a m o e c h e l a s c i a t r a p e l a r e p o c o . E c o m e a t t o r e e r o i n u n c o n f l i t t o , t r a i l c e r c a r e d i r i v e l a r e p o c o e s e n t i r e m o l t o . P e r m e è s t a t o t u t t o u n a r i v e l a z i o n e p e r c h é s a p e v o b e n e p o c o d i l u i " . N e l l a c o s t r u z i o n e d e l p e r s o n a g g i o , s p i e g a l ' a t t o r e , " a b b i a m o c e r c a t o d i t r o v a r e d e i t r a t t i f a m i l i a r i s u d i m e . È s t r a o r d i n a r i o c o s a p u ò f a r e u n a p a r r u c c a " , s c h e r z a . E l e m e n t i p o s i t i v i ? " H o i m p a r a t o i l j u d o " , c o n c l u d e .