L i d o d i V e n e z i a , 3 1 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - U n a d o m e n i c a a d a l t i s s i m a d e n s i t à d i s t a r e g r a n d e c i n e m a d ' a u t o r e p e r l a q u i n t a g i o r n a t a d e l l a 8 2 e s i m a M o s t r a d e l C i n e m a d i V e n e z i a . I l c o n c o r s o s i a c c e n d e c o n d u e d e i t i t o l i p i ù a t t e s i : ' F a t h e r M o t h e r S i s t e r B r o t h e r ' d i J i m J a r m u s c h e ' I l M a g o d e l C r e m l i n o ' d i O l i v i e r A s s a y a s . I l m a e s t r o d e l c i n e m a i n d i p e n d e n t e a m e r i c a n o , J i m J a r m u s c h , p r e s e n t a u n ' o p e r a d i v i s a i n t r e s t o r i e a m b i e n t a t e i n P a e s i d i v e r s i , t u t t e i n c e n t r a t e s u l t e m a d e l l e r e l a z i o n i f a m i l i a r i d i f f i c i l i . A d a r e v o l t o a i p e r s o n a g g i u n c a s t s t e l l a r e c h e i n c l u d e , t r a g l i a l t r i , T o m W a i t s , A d a m D r i v e r , M a y i m B i a l i k , C h a r l o t t e R a m p l i n g e C a t e B l a n c h e t t . A s f i d a r l o è i l r e g i s t a f r a n c e s e O l i v i e r A s s a y a s c o n l ' a t t e s i s s i m o ' I l M a g o d e l C r e m l i n o ' , c h e v e d r à J u d e L a w v e s t i r e i p a n n i d i P u t i n e P a u l D a n o n e l r u o l o d e l s u o s p i n d o c t o r . N e l c a s t a n c h e A l i c i a V i k a n d e r , T o m S t u r r i d g e e J e f f r e y W r i g h t . R i c c o a n c h e i l p r o g r a m m a F u o r i C o n c o r s o , c h e p a r l a i t a l i a n o c o n ' I l M a e s t r o ' d i A n d r e a D i S t e f a n o . I l f i l m v e d r à P i e r f r a n c e s c o F a v i n o n e l r u o l o d i u n i n s e g n a n t e d i t e n n i s i n c a p a c e e T i z i a n o M e n i c h e l l i i n q u e l l o d e l s u o a l l i e v o p r i v o d i t a l e n t o . S p a z i o a n c h e a l l ' i m p e g n o c i v i l e c o n ' N u e s t r a T i e r r a ' , p r i m o d o c u m e n t a r i o d e l l a c e l e b r e r e g i s t a a r g e n t i n a L u c r e c i a M a r t e l . L ' o p e r a r i c o s t r u i s c e i l t r a g i c o o m i c i d i o d e l l ' a t t i v i s t a J a v i e r C h o c o b a r , u c c i s o n e l 2 0 0 9 p e r l a s u a d i f e s a d e l l e t e r r e i n d i g e n e c o n t r o l e s p e c u l a z i o n i m i n e r a r i e . I n f i n e , p e r l a s e z i o n e O r i z z o n t i , l ' I t a l i a t o r n a p r o t a g o n i s t a c o n ' U n a n n o d i s c u o l a ' d i L a u r a S a m a n i , i n t e r p r e t a t o d a S t e l l a W e n d i c k , G i a c o m o C o v i , P i e t r o G i u s t o l i s i e S a m u e l V o l t u r n o . ( D a l l e i n v i a t e L o r e d a n a E r r i c o e L u c r e z i a L e o m b r u n i )