L o s A n g e l e s , 1 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - A d d i o a E d W i l l i a m s , i n d i m e n t i c a b i l e v o l t o d e l b i z z a r r o s c i e n z i a t o T e d O l s o n n e l l a s e r i e t v ' Q u e l l i d e l l a p a l l o t t o l a s p u n t a t a ' e n e l l a t r i l o g i a c i n e m a t o g r a f i c a ' U n a p a l l o t t o l a s p u n t a t a " . L ' a t t o r e s t a t u n i t e n s e è d e c e d u t o a L o s A n g e l e s a l l ' e t à d i 9 8 a n n i . A d a r n e n o t i z i a è s t a t a l a n i p o t e , S t e p h a n i e W i l l i a m s , a ' T h e H o l l y w o o d R e p o r t e r ' , p r e c i s a n d o c h e i l d e c e s s o è a v v e n u t o i l 2 o t t o b r e . D i e t r o i l c a m i c e d a l a b o r a t o r i o e i l s o r r i s o i m p a s s i b i l e d e l p r o f e s s o r O l s o n , s i n a s c o n d e v a u n a c a r r i e r a a t i p i c a : p r i m a c h e i l g r a n d e p u b b l i c o l o c o n o s c e s s e a c c a n t o a L e s l i e N i e l s e n n e i p a n n i d e l l ' i m p e r t u r b a b i l e d e t e c t i v e F r a n k D r e b i n , W i l l i a m s e r a s t a t o p e r d e c e n n i u n i n s e g n a n t e d i c o m u n i c a z i o n e e s p e a k e r r a d i o f o n i c o , p r i m a d i t o r n a r e a l l a r e c i t a z i o n e i n e t à a v a n z a t a . N a t o a S a n J o s e , i n C a l i f o r n i a , i l 2 6 n o v e m b r e 1 9 2 6 , E d w i n W a l l a c e W i l l i a m s s i e r a a v v i c i n a t o a l l a r e c i t a z i o n e f i n d a g i o v a n e , r e c i t a n d o i n r a d i o e i n t e a t r o , a n c h e s o t t o l a d i r e z i o n e d i L i l l i a n F o n t a i n e , m a d r e d e l l e c e l e b r i a t t r i c i O l i v i a d e H a v i l l a n d e J o a n F o n t a i n e . M a f u i l l a v o r o d i d o c e n t e a i m p o r s i : d o p o i l t r a s f e r i m e n t o a L o s A n g e l e s n e l 1 9 5 5 , W i l l i a m s i n s e g n ò p r i m a a l l a D o n M a r t i n S c h o o l o f R a d i o a n d T e l e v i s i o n A r t s a n d S c i e n c e s , p o i a l L o s A n g e l e s C i t y C o l l e g e , d o v e f u p r o f e s s o r e d i b r o a d c a s t i n g e d i z i o n e p e r q u a s i t r e n t ' a n n i . T r a i s u o i s t u d e n t i f i g u r a n o n o m i n o t i c o m e i l D J ' R e a l ' D o n S t e e l e e B o b E u b a n k s , f u t u r o c o n d u t t o r e d i ' T h e N e w l y w e d G a m e ' . S o l o n e g l i a n n i ' 8 0 , o r m a i s e s s a n t e n n e , d e c i s e d i t o r n a r e a r e c i t a r e : f u a l l o r a c h e o t t e n n e i l r u o l o d i T e d O l s o n n e l l a s e r i e p a r o d i c a ' Q u e l l i d e l l a p a l l o t t o l a s p u n t a t a ' ( 1 9 8 2 ; ' P o l i c e S q u a d ! ' i l t i t o l o o r i g i n a l e ) , c r e a t a d a i f r a t e l l i Z u c k e r e J i m A b r a h a m s , g l i s t e s s i d i e t r o a ' L ' a e r e o p i ù p a z z o d e l m o n d o ' . L a s e r i e d u r ò s o l o s e i e p i s o d i , m a d i v e n n e c o l t e m p o u n c u l t , d a n d o v i t a a l l a f o r t u n a t a t r i l o g i a c i n e m a t o g r a f i c a ' U n a p a l l o t t o l a s p u n t a t a ' ( 1 9 8 8 . 1 9 9 1 , 1 9 9 4 ) , d o v e W i l l i a m s f u u n o d e i p o c h i s s i m i a t t o r i - i n s i e m e a N i e l s e n - a t o r n a r e d a l c a s t o r i g i n a l e . C o n i l s u o s t i l e a s c i u t t o e l a c o m i c i t à s u r r e a l e , i l p e r s o n a g g i o d i O l s o n - l o s c i e n z i a t o c h e s p i e g a v a e s p e r i m e n t i a i b a m b i n i c o n e s i t i a s s u r d i - r i m a s e t r a i p i ù a m a t i d a i f a n d e l g e n e r e . W i l l i a m s c o m p a r v e a n c h e i n " I l p a d r e d e l l a s p o s a " ( 1 9 9 1 ) , n e l r u o l o d e l m i n i s t r o c h e c e l e b r a l e n o z z e t r a K i m b e r l y W i l l i a m s e G e o r g e N e w b e r n , o l t r e a p a r t e c i p a r e a f i l m c o m e " C a r n o s a u r " ( 1 9 9 3 ) , " H i g h S t r u n g " ( 1 9 9 2 ) e " N i c k e l & D i m e " ( 1 9 9 2 ) , e i n s e r i e t v c o m e " M a c G y v e r " , " M a t l o c k " , " A v v o c a t i a L o s A n g e l e s " , " D r . H o u s e " , " C h e e r s " e " F a t h e r D o w l i n g M y s t e r i e s " . N o n o s t a n t e i l s u c c e s s o , W i l l i a m s c o n t i n u ò a c o n s i d e r a r s i p r i m a d i t u t t o u n i n s e g n a n t e . " N o n a p p r o v a v o i p r o f e s s o r i c h e i n s e g u i v a n o i l s u c c e s s o t r a s c u r a n d o g l i s t u d e n t i " , d i c h i a r ò i n u n ' i n t e r v i s t a d e l 2 0 1 7 . S o l o d o p o a v e r o t t e n u t o u n o r a r i o p i ù l e g g e r o , n e g l i a n n i ' 7 0 , r i p r e s e a f r e q u e n t a r e i c o r s i s e r a l i d i r e c i t a z i o n e . “ " M i s e n t i v o c o m e u n c h i r u r g o a d d e s t r a t o c h e n o n e r a m a i e n t r a t o i n s a l a o p e r a t o r i a . V o l e v o o p e r a r e " , d i s s e . A n c h e i n e t à m o l t o a v a n z a t a n o n r i n u n c i ò m a i a l l a p a s s i o n e p e r l a r e c i t a z i o n e : c o n t i n u ò a l a v o r a r e s u l p i c c o l o s c h e r m o f i n o a i s u o i 9 0 a n n i . E d W i l l i a m s l a s c i a l a m o g l i e N a n c y , c o n c u i e r a s p o s a t o d a l 1 9 5 4 , i f i g l i F r e d e I a n , e d u e n i p o t i , S t e p h a n i e e M a u r e e n . ( d i P a o l o M a r t i n i )