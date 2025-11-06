R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - B r a g h e t t i " l ' h o c o n o s c i u t a , l ' h o v i s t a a n n i f a a d u n c o n v e g n o e l e h o s t r e t t o l a m a n o v o l e n t i e r i . . . " . G i o v a n n i B a c h e l e t è i l f i g l i o d i V i t t o r i o B a c h e l e t , v i c e p r e s i d e n t e d e l C s m u c c i s o i l 1 2 f e b b r a i o d e l l ' ' 8 0 s u l l e s c a l e d e l l a S a p i e n z a d a l f u o c o b r i g a t i s t a , c o l p i t o a m o r t e d a l l a t e r r o r i s t a A n n a L a u r a B r a g h e t t i , s c o m p a r s a o g g i a 7 2 a n n i . B a c h e l e t è u n a f f e r m a t o f i s i c o e p r o p r i o o g g i s t a p a r t e c i p a n d o , p r e s s o l a s e d e d e l C s m - e x p a l a z z o d e i M a r e s c i a l l i , o g g i i n t i t o l a t o a l p a d r e V i t t o r i o - a u n e v e n t o p r o m o s s o d a l l ' A s s o c i a z i o n e i n t i t o l a t a a s u o p a p à , d o v e s i r i c o r d a l ' e x c a p o d e l l o S t a t o G i o v a n n i G r o n c h i . S o l l e c i t a t o d a l l ' A d n K r o n o s e s o r d i s c e c o n " s ì , l o s o , l a b u o n a A n n a L a u r a è m o r t a , m a a l m e n o d o p o t a n t i a n n i d i c a r c e r e , q u a l c h e a n n o d a p e r s o n a l i b e r a l ' h a p o t u t o f a r e . . . " . B a c h e l e t s p i e g a i l s e n s o d e l l e s u e p a r o l e : " S i a m i o p a d r e , c h e a n c h e A l d o M o r o , c h e l a C o s t i t u z i o n e l ' h a p u r e s c r i t t a , s a r e b b e r o d i c e r t o c o n t e n t i c h e l ' a r t . 2 7 d e l l a C a r t a , a l m e n o n e l c a s o d e l l a B r a g h e t t i e d i a l t r i , è s t a t o r i s p e t t a t o , l a p e n a d e v e r i e d u c a r e , d a r e u n ' a l t r a p o s s i b i l i t à . . . " . B a c h e l e t j u n i o r c r e d e c o n v i n t a m e n t e n e l l a " f u n z i o n e r i e d u c a t i v a d e l l a p e n a , c h e d e v e t e n d e r e a l r e i n s e r i m e n t o s o c i a l e d e l c o n d a n n a t o " . E q u e s t o v a l e a n c h e p e r c h i g l i h a p o r t a t o v i a i l p a d r e . L a s u a i d e a d i p e r d o n o f u g i à c h i a r a a r i d o s s o d e l l ' o m i c i d i o b r i g a t i s t a , i n o c c a s i o n e d e l f u n e r a l e d e l l ' a l l o r a v i c e p r e s i d e n t e d e l C s m . " P r e g h i a m o a n c h e - d i s s e i n c h i e s a i l 2 5 e n n e G i o v a n n i - p e r q u e l l i c h e h a n n o c o l p i t o i l m i o p a p à p e r c h é , s e n z a n u l l a t o g l i e r e a l l a g i u s t i z i a c h e d e v e t r i o n f a r e , s u l l e n o s t r e b o c c h e c i s i a s e m p r e i l p e r d o n o e m a i l a v e n d e t t a , s e m p r e l a v i t a e m a i l a r i c h i e s t a d e l l a m o r t e d e g l i a l t r i " . P a r o l e c h e s o n o l e s t e s s e a n c o r a o g g i , a d i s t a n z a d i 4 5 a n n i . " M i a m a m m a , c h e s i c h i a m a M i e s i , h a o r a 1 0 2 a n n i e q u e s t a - a s s i c u r a - è s e m p r e s t a t a l a s u a p o s i z i o n e d a s e m p r e , c o m e a n c h e q u e l l a d i m i a s o r e l l a M a r i a G r a z i a " . " M i o z i o A d o l f o , c h e e r a p i ù g r a n d e d i p a p à , d a p r e t e a n d ò s p e s s o i n c a r c e r e a t r o v a r e i t e r r o r i s t i , d a n d o v i t a a u n d i a l o g o d i r i c o n c i l i a z i o n e t r a v i t t i m e e a s s a s s i n i : q u a l c h e p a g i n a n e i s u o i l i b r i l a B r a g h e t t i l ' h a d e d i c a t a a n c h e a l u i " . " O r a s i i n c o n t r e r a n n o t u t t i i n P a r a d i s o , d o v e p e n s o - l o d i c o d a c r i s t i a n o - c i s i a p o s t o p e r c h i h a s c o n t a t o l a s u a p e n a , p a g a n d o i l p r e z z o p r e v i s t o d a l l a l e g g e s u l l a t e r r a e o r a s i t r o v e r à d i f r o n t e a l l ' E t e r n o . . . " . P e r q u a n t o c o n c e r n e l e c o s e d i q u e s t o m o n d o , l a p e n a d e l l a B r a g h e t t i - c h e è r i m a s t a o l t r e 2 0 a n n i i n c a r c e r e , p e r p o i u s u f r u i r e d e l l a s e m i l i b e r t à - è q u a n t o B a c h e l e t r i t i e n e s i a l a v e r a g i u s t i z i a t e r r e n a . " Q u a n d o a v v i e n e q u e s t o , q u a n d o l a p e n a n o n è u n a c o n d a n n a s e n z a s p e r a n z a , è u n s u c c e s s o d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a , d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e " , r i b a d i s c e p i ù v o l t e , s a l e n d o s u l t a x i c h e l o p o r t e r à a l r i s t o r a n t e p e r i l p r a n z o c o n i m e m b r i d e l l ' A s s o c i a z i o n e B a c h e l e t , g u i d a t i d a l p r e s i d e n t e R e n a t o B a l d u z z i . ( d i F r a n c e s c o S a i t a )