R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l v i a l i b e r a d i A i f a a l l a r i m b o r s a b i l i t à d i o s i m e r t i n i b p i ù c h e m i o t e r a p i a n e l t r a t t a m e n t o i n p r i m a l i n e a d e i p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a p o l m o n a r e m e t a s t a t i c o n o n a p i c c o l e c e l l u l e ( N s c l c ) e m u t a z i o n e d i E g f r " è u n a t a p p a i m p o r t a n t e , a r r i v a t a d o p o 1 0 a n n i d a l l a p r i m a a u t o r i z z a z i o n e d e l l a F d a ( F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n ) d i o s i m e r t i n i b . Q u e s t a è q u i n d i u n a b e l l a s t o r i a c h e c o n t i n u a , s u c u i c o n t i n u i a m o a d i m p e g n a r c i " . L o h a d e t t o P a o l a M o r o s i n i , M e d i c a l A f f a i r s H e a d O n c o l o g y d i A s t r a Z e n e c a I t a l i a , a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a s u l l e n u o v e f r o n t i e r e d e l t r a t t a m e n t o d e l l a p a t o l o g i a e o r g a n i z z a t o d a l l a f a r m a c e u t i c a o g g i a M i l a n o . D a l l o s t u d i o d i f a s e I I I F l a u r a 2 , c h e c o n f r o n t a g l i e s i t i d e l l ' a s s o c i a z i o n e d i o s i m e r t i n i b e c h e m i o t e r a p i a c o m e t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a c o n q u e l l i d i o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a , e m e r g o n o " r i s u l t a t i s o r p r e n d e n t i - c o m m e n t a M o r o s i n i - U n p a z i e n t e m e t a s t a t i c o c h e h a u n a o v e r a l l s u r v i v a l , c i o è u n a s o p r a v v i v e n z a m e d i a n a , d i q u a s i 4 a n n i " è u n d a t o c h e " n o n c i s i a s p e t t a v a a l t e m p o d e l l ' a v v e n t o d i o s i m e r t i n i b . E ' u n e l e m e n t o c h e r a p p r e s e n t a u n a s p e r a n z a p e r t u t t i q u e i p a z i e n t i c o n q u e s t a d i a g n o s i e c o n l a m u t a z i o n e E g f r , c h e p e r m e t t e d i i n d i r i z z a r e l a t e r a p i a s u l m e c c a n i s m o a l l a b a s e d e l l a c r e s c i t a t u m o r a l e . L o s t e s s o v a l e p e r l a s e c o n d a n u o v a i n d i c a z i o n e " , a g g i u n g e , c h e p r e v e d e l a r i m b o r s a b i l i t à d i o s i m e r t i n i b , s u c c e s s i v a m e n t e a l l a c h e m i o - r a d i o t e r a p i a n e i p a z i e n t i c o n N s c l c e m u t a z i o n e E g f r a l l o s t a d i o 3 n o n r e s e c a b i l e . " A n c h e i n q u e s t o c a s o - o s s e r v a - s i t r a t t a d i r i s u l t a t i c h e m a n c a v a n o p e r q u e s t i p a z i e n t i " . " E ' f o n t e d i o r g o g l i o e d i s o d d i s f a z i o n e v e d e r e i r i s u l t a t i t a n g i b i l i d e l n o s t r o l a v o r o , d e l l a n o s t r a r i c e r c a e d e i n o s t r i i n v e s t i m e n t i - c o n c l u d e M o r o s i n i - V o g l i a m o c o n t i n u a r e a i m p e g n a r c i a f f i n c h é l a d i a g n o s i d i t u m o r e a l p o l m o n e n o n s i a u n a c o n d a n n a , m a u n a p o s s i b i l i t à d i t r a t t a m e n t o e c h e , i n f u t u r o , n o n s i a p i ù c a u s a d i m o r t e . A b b i a m o t a n t e m o l e c o l e s u c u i i m p e g n a r c i . S p e r i a m o d i a v e r e ' a l t r i o s i m e r t i n i b ' , f o r s e n o n c o s ì i m p o r t a n t i , m a d a v v e r o s i g n i f i c a t i v i " .