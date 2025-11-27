R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l p u n t o d i p a r t e n z a è a p p u n t o i l c o n c e t t o d i t r a s p a r e n z a , q u i n d i d i e t i c a i n g e n e r a l e . N e l c a s o d i P a g o P a l ' o b i e t t i v o è e s a t t a m e n t e q u e l l o d e l l ' a u t o m a z i o n e p e r p o r t a r e a u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a s o s t e n i b i l i t à , n o n s o l o a m b i e n t a l e m a i n a s s o l u t o d e l s i s t e m a , p a s s a n d o a n c h e t r a m i t e l ' o t t i m i z z a z i o n e d e l s i s t e m a e l a t u t e l a d e i d a t i . L a t u t e l a d e i d a t i è u n p u n t o a s s o l u t a m e n t e c e n t r a l e e q u i n d i i l c o s t a n t e c o n f r o n t o c o n i l G a r a n t e d e l l a p r i v a c y è u n p u n t o a s s o l u t a m e n t e c e n t r a l e n e l s i s t e m a . E p o i g l i e f f e t t i s u l l a P a . Q u a n d o c i l a m e n t i a m o d i t u t t e l e i n e f f i c i e n z e c h e l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e h a , s e n o i r i u s c i a m o t r a m i t e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a d o t t i m i z z a r e q u e s t i p r o c e s s i d a r e m o u n s e r v i z i o m i g l i o r e , s o p r a t t u t t o i n u n a s i t u a z i o n e d i c a l o d e m o g r a f i c o , e c o n l e c a t e g o r i e p i ù a n z i a n e c h e d i v e n t e r a n n o s e m p r e p i ù n u m e r o s e " . C o s ì A l e s s a n d r o M o r i c c a , a m m i n i s t r a t o r e u n i c o P a g o P a , i n t e r v e n e n d o a l l a t e r z a e d i z i o n e d e l l ’ e v e n t o ' I n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ' , p r o m o s s o d a A d n k r o n o s Q & A , o g g i p r e s s o P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e , i n P i a z z a M a s t a i a R o m a . " Q u e s t o - s o t t o l i n e a - è u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e , p e r ò c r e d o c i s i d i m e n t i c a s p e s s o d i a l t r i d u e a s p e t t i : i l p r i m o è q u e l l o d i c o m e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò i n f l u i r e s u l c i t t a d i n o . N o i d i P a g o P a a b b i a m o p a r t i c o l a r m e n t e a c u o r e d i t e n e r e i l c i t t a d i n o a l c e n t r o e p e r f a r l o è c h i a r o c h e b i s o g n a p o r t a r g l i u n l i n g u a g g i o c h e s i a p e r l u i p i ù c o m p r e n s i b i l e . I l l i n g u a g g i o d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e n o n è s e m p r e q u e l l o p i ù s e m p l i c e , e t r a m i t e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s i p u ò l a v o r a r e s u q u e s t o p e r a r r i v a r e a l c i t t a d i n o c o n u n l i n g u a g g i o p i ù s e m p l i c e e s e m p l i f i c a r e i s e r v i z i " , s o t t o l i n e a . " A b b i a m o p a r l a t o d i c i t t a d i n o , a b b i a m o p a r l a t o d i s o c i e t à , i n m e z z o p e r ò c i s o n o l e r e l a z i o n i t r a l e s o c i e t à e s p e s s o n o n t u t t e l e s o c i e t à , n o n t u t t i g l i e n t i i n p a r t i c o l a r e p a r l a n d o d i p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e h a n n o l o s t e s s o s t a t o d i a v a n z a m e n t o s u l d i g i t a l e e q u e s t o è u n p r o b l e m a e a n c h e l ì l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò a i u t a r e l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i a d i a l o g a r e t r a l o r o " , s o t t o l i n e a . E M o r i c c a r i c o r d a l e s o l u z i o n i c o n c r e t e m e s s e i n c a m p o d a P a g o P a : " A b b i a m o g i à i m p l e m e n t a t o d e i c h a t b o t p e r i l s e r v i z i o a l c l i e n t e , a l c i t t a d i n o , n e l l e o r e n o t t u r n e p e r i l m o m e n t o , n e i w e e k e n d , p e r p o t e r , p e r e s e m p i o , v e r i f i c a r e i l p a g a m e n t o d i u n a b o l l e t t a t r a m i t e i l n o s t r o s i s t e m a . M a s t i a m o l a v o r a n d o a n c h e s u d e l l e s o l u z i o n i c h e p e r m e t t a n o d i d a r e u n s e r v i z i o a n c h e p i ù i n c l u s i v o a l l e m i n o r a n z e l i n g u i s t i c h e , a n c h e a v a r i e f o r m e d i d i s a b i l i t à " , c o n c l u d e .