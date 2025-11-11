R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a r i c h i e s t a c h e a r r i v a d a l S u m a i è c h i a r a : r i c u c i r e l a f r a t t u r a t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o . P e r f a r l o , s e r v o n o n u o v e f o r m e d i v a l o r i z z a z i o n e p r o f e s s i o n a l e . S i p r o p o n e , a d e s e m p i o , d i p e r m e t t e r e a g l i s p e c i a l i s t i d i l a v o r a r e i n é q u i p e s i a n e g l i o s p e d a l i s i a n e g l i a m b u l a t o r i , s u p e r a n d o l e a t t u a l i i n c o m p a t i b i l i t à c h e s p e s s o l i v i n c o l a n o a u n s o l o s e t t o r e . I n o l t r e , s i c h i e d e d i r i c o n o s c e r e u n ' i n d e n n i t à e c o n o m i c a a n a l o g a a q u e l l a d e i c o l l e g h i c h e o p e r a n o n e i p r o n t o s o c c o r s o . U n ' a l t r a p r o p o s t a è c o n c e d e r e m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à a l l e R e g i o n i n e l l ' u t i l i z z o d e l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , i n m o d o d a p o t e r d e s t i n a r e u n a p a r t e d e l l e r i s o r s e r i s p a r m i a t e a l l ' i n c e n t i v a z i o n e d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e L e t i z i a M o r a t t i , e u r o p a r l a m e n t a r e d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n u t a a l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i S u m a i - A s s o p r o f , ' D o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a ' , i n c o r s o a R o m a . S e c o n d o A n t o n i o M a g i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d i S u m a i - A s s o p r o f , " g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i s o n o l a c h i a v e p e r r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a " . N o n a c a s o , n e l c o r s o d e l l o r o c o n g r e s s o i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a c a t e g o r i a h a n n o l a n c i a t o u n a p p e l l o a l l a p o l i t i c a - d i m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e - p e r a f f r o n t a r e u n a d e l l e e m e r g e n z e p i ù s e n t i t e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o : l a c a r e n z a d i m e d i c i s p e c i a l i s t i . P r o n t a l a r i s p o s t a d i M o r a t t i : " T r a l e i d e e a l l o s t u d i o d i F o r z a I t a l i a - s p i e g a - c ' è a n c h e u n ' B t p S a n i t à ' , u n o s t r u m e n t o f i n a n z i a r i o i n n o v a t i v o , u n t i t o l o d i S t a t o d e d i c a t o p r o p r i o a s o s t e n e r e i l p e r s o n a l e s a n i t a r i o e a r e n d e r e p i ù a t t r a t t i v a l a p r o f e s s i o n e p e r i g i o v a n i m e d i c i " . I n t a n t o s e m p r e m e n o g i o v a n i s c e l g o n o d i d i v e n t a r e s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i . A l c u n i r e p a r t i , c o m e m i c r o b i o l o g i a o a n a t o m i a p a t o l o g i c a , f a t i c a n o a t r o v a r e p e r s o n a l e . " S e r v e u n a v a l o r i z z a z i o n e c o n c r e t a , a n c h e e c o n o m i c a , p e r r e n d e r e q u e s t e c a r r i e r e a p p e t i b i l i - o s s e r v a M o r a t t i - S u p e r a r e l e r i g i d i t à a t t u a l i , p e r m e t t e n d o a u n m e d i c o d i o p e r a r e i n p i ù a m b i t i c o m p a t i b i l i , p o t r e b b e n o n s o l o m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l e c u r e e l a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e , m a a n c h e r i d u r r e i t e m p i d ' a t t e s a e g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o p i ù c o m p l e t a d e i p a z i e n t i , s o p r a t t u t t o p e r l e m a l a t t i e c r o n i c h e o c o m p l e s s e c h e r i c h i e d o n o c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e " . I n f i n e , s u l t e m a d e l l a m i g r a z i o n e s a n i t a r i a e d e l l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e , " F o r z a I t a l i a p r o p o n e , i n q u e s t a l e g g e d i B i l a n c i o , d i a u m e n t a r e l e r i s o r s e d e s t i n a t e a g l i s t i p e n d i d i m e d i c i e i n f e r m i e r i , c o n l ' o b i e t t i v o d i a s s u m e r e 1 0 . 0 0 0 m e d i c i e 2 0 . 0 0 0 i n f e r m i e r i i n p i ù . O g g i c i r c a i l 3 0 % d e l l a s p e s a s a n i t a r i a è a s s o r b i t o d a l p e r s o n a l e , m a s e r v o n o f o n d i a g g i u n t i v i p e r r e n d e r e p i ù c o m p e t i t i v a l a s a n i t à i t a l i a n a e g a r a n t i r e a t u t t i i c i t t a d i n i t e m p i e q u a l i t à d i c u r a a d e g u a t i " , c o n c l u d e M o r a t t i .