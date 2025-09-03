R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N u o v a s t a g i o n e d i m i s u r e p r e v i s t a n e l l e D o l o m i t i V e n e t e a l c o n f i n e c o n i l T r e n t i n o p e r i l p r o g e t t o “ L o R a S n o w ” , c h e m i r a a s v i l u p p a r e u n a t e c n o l o g i a w i r e l e s s p e r i l s a l v a t a g g i o d e i d i s p e r s i i n v a l a n g a . O b i e t t i v o f i n a l e d e l p r o g e t t o , p o r t a t o a v a n t i d a l W i r e l e s s N e t w o r k s L a b d e l l ’ I s t i t u t o d i s c i e n z a e t e c n o l o g i e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e “ A . F a e d o ” d i P i s a ( C n r - I s t i ) i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l s e r v i z i o R e M o T e d e l l ’ A r e a d e l l a r i c e r c a d e l C n r d i P i s a e d i l P e r v a s i v e E l e c t r o m a g n e t i c L a b d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , è q u e l l o d i s t u d i a r e l ’ e f f i c a c i a d i a l c u n e t e c n o l o g i e w i r e l e s s d a i m p i e g a r e p e r l a r i c e r c a e s o c c o r s o e q u e l l o d i r e a l i z z a r e u n p r o t o t i p o p o r t a t i l e a b a s s i c o n s u m i , i n t e g r a b i l e s u d r o n i , c h e c o n s e n t a a l l e s q u a d r e d i s o c c o r s o d i i n d i v i d u a r e , i n t e m p i r a p i d i e d a g r a n d e d i s t a n z a , p e r s o n e s e p o l t e d a v a l a n g h e . “ L a s p e r i m e n t a z i o n e s i b a s a s u l l a c o m b i n a z i o n e d i d u e t e c n o l o g i e g i à e s i s t e n t i ” , s p i e g a M i c h e l e G i r o l a m i , r i c e r c a t o r e d e l C n r - I s t i e c o o r d i n a t o r e d e l p r o g e t t o . “ L a p r i m a è a s s o c i a t a a l l a t e c n o l o g i a A r t v a ( A p p a r e c c h i o d i r i c e r c a d e i t r a v o l t i i n v a l a n g a ) , d i s p o s i t i v o o b b l i g a t o r i o p e r c h i f r e q u e n t a l a m o n t a g n a c o n c o n d i z i o n i d i p e r i c o l o v a l a n g h e . L ’ A r t v a e m e t t e u n s e g n a l e r a d i o d e l r a g g i o d i q u a l c h e d e c i n a d i m e t r i c h e f o r n i s c e u n a s t i m a d e l l a d i s t a n z a d e l l a p e r s o n a c h e l o i n d o s s a . L a s e c o n d a è l a t e c n o l o g i a L o R a , c h e p e r m e t t e l a t r a s m i s s i o n e d i s e g n a l i r a d i o c h e p o s s o n o a r r i v a r e a n c h e a c e n t i n a i a d i m e t r i . I l n o s t r o i n t e n t o è q u e l l o d i c o m b i n a r l e a l f i n e d i u t i l i z z a r e d u e t e c n o l o g i e a s s i e m e , m e t t e n d o l e s q u a d r e d i s o c c o r s o n e l l e c o n d i z i o n i d i p o t e r s t a b i l i r e u n p r i m o c o n t a t t o r a d i o c o n i l d i s p e r s o a d i s t a n z e m o l t o m a g g i o r i d i q u e l l e a t t u a l m e n t e c o n s e n t i t e , f a c i l i t a n d o c o s ì l e f a s i d i l o c a l i z z a z i o n e e d i d i s s e p p e l l i m e n t o ” . L a t e m p e s t i v i t à è f o n d a m e n t a l e : “ N e i p r i m i 1 5 m i n u t i s i h a n n o g r a n d i p o s s i b i l i t à d i t r o v a r e i n v i t a u n a p e r s o n a s e p o l t a s o t t o l a n e v e , m a t a l e p r o b a b i l i t à c a l a i n m o d o m o l t o r a p i d o n e i m o m e n t i s u c c e s s i v i , p o i c h é l a s a c c a d ’ a r i a a d i s p o s i z i o n e d e l s e p o l t o d i m i n u i s c e c o n r a p i d i t à . È q u i n d i c r u c i a l e a b b a t t e r e l e t e m p i s t i c h e d i l o c a l i z z a z i o n e ” , a g g i u n g e G i r o l a m i . “ I l r i t r o v a m e n t o i n a m b i e n t e v a l a n g h i v o è p a r t i c o l a r m e n t e o s t i c o p e r c h é l a p r o p a g a z i o n e d i u n s e g n a l e r a d i o e m e s s o d a l d i s p o s i t i v o d i l o c a l i z z a z i o n e , d e v e a t t r a v e r s a r e s t r a t i d i n e v e d i v a r i e t i p o l o g i e t a l v o l t a a n c h e d i d i v e r s i m e t r i d i s p e s s o r e . U n a t e c n o l o g i a i n g r a d o d i e s t e n d e r e l a d i s t a n z a d i r i c e z i o n e d e l s e g n a l e d i r i c h i e s t a d i s o c c o r s o a u m e n t e r e b b e n o t e v o l m e n t e l e p r o b a b i l i t à d i s a l v a t a g g i o ” . L ’ u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a p a r t e c i p a a t t i v a m e n t e a q u e s t a i n i z i a t i v a . A t t r a v e r s o i l s u o g r u p p o d i r i c e r c a , G a e t a n o M a r r o c c o , d o c e n t e d i C a m p i E l e t t r o m a g n e t i c i a l d i p a r t i m e n t o d i I n g e g n e r i a c i v i l e e I n g e g n e r i a I n f o r m a t i c a , c o n d i v i d e l ’ i m p e g n o d e l t e a m , i m p e g n a t o , t r a l ’ a l t r o , n e l l ’ e l a b o r a z i o n e d e i t a n t i d a t i r a c c o l t i n e l l e c a m p a g n e d i m i s u r a p e r i l p r o g e t t o : “ Q u e s t a a t t i v i t à s i c o l l o c a i n c o n t i n u i t à c o n a n n i d i r i c e r c h e p i o n i e r i s t i c h e c o n i l d o t t . G i u l i o M a r i a B i a n c o s u l c o m p o r t a m e n t o d e i c o l l e g a m e n t i L o R a t r a u t e n t i a t e r r a e s t a z i o n i d i s o c c o r s o , s i a f i s s e s i a m o b i l i , i n s c e n a r i a l p i n i , m e d i t e r r a n e i e u r b a n i ” , a f f e r m a . “ I n p a r t i c o l a r e , i l n o s t r o g r u p p o h a f o r n i t o s u p p o r t o a l l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l e c a m p a g n e d i m i s u r a e h a c u r a t o l ’ e l a b o r a z i o n e d e i d a t i e l e t t r o m a g n e t i c i s p e r i m e n t a l i p e r s v i l u p p a r e u n m o d e l l o d i p r o p a g a z i o n e d e l s e g n a l e L o R a i n a m b i e n t e m o n t a n o e n e v o s o . I l m o d e l l o p e r m e t t e d i c o r r e l a r e q u a n t i t a t i v a m e n t e l ’ a t t e n u a z i o n e d e l l i n k r a d i o a l l a d i s t a n z a d a l l ' u t e n t e , t e n e n d o a n c h e c o n t o d e l l a t i p o l o g i a d e l l a n e v e , e c o s t i t u i s c e l a b a s e s c i e n t i f i c a p e r l a p r o g e t t a z i o n e d i a l g o r i t m i d i l o c a l i z z a z i o n e d e i d i s p e r s i b a s a t i s u s o l i d e b a s e f i s i c o - m a t e m a t i c h e " . L ’ u l t i m a s t a g i o n e d i m i s u r e d e l p r o g e t t o L o R a S n o w , c o n d o t t a l a s c o r s a p r i m a v e r a p r e s s o l a l o c a l i t à C o l d e M e z ( T r e n t o ) , h a f o r n i t o a l c u n e b a s i t e o r i c h e e s p e r i m e n t a l i p e r t r e s c e n a r i a p p l i c a t i v i : l o s t u d i o d e l l a r a d i o p r o p a g a z i o n e d e l s e g n a l e p e r a n a l i z z a r e g l i e f f e t t i d e l l a p r o f o n d i t à d i s e p p e l l i m e n t o e d e l t i p o d i n e v e ; s t u d i o p e r a t i v i , c o n s i m u l a z i o n i d i r i c e r c a i n s c e n a r i r e a l i ; i n f i n e , t e s t c o n l ’ u s o d i d r o n i , u s a t i c o m e v e t t o r e p e r t r a s p o r t a r e l o s t r u m e n t o d i l o c a l i z z a z i o n e . I r i s u l t a t i d i q u e s t a f a s e h a n n o f o r n i t o u n s e t d i d a t i u t i l e a l l a v a l u t a z i o n e d e l f u n z i o n a m e n t o d e l l a t e c n o l o g i a L o R a i n d i v e r s e c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e , n i v o l o g i c h e e d a m b i e n t a l i ; i n p a r a l l e l o , s o n o s t a t i s v i l u p p a t i a l c u n i a l g o r i t m i d i l o c a l i z z a z i o n e , i n f o r m a d i c o m p o n e n t i s o f t w a r e , c h e s a r a n n o u t i l i z z a t i n e i p r o s s i m i m e s i p e r d a r e i s t r u z i o n i a l s i s t e m a . “ D u r a n t e l a s t a g i o n e c h e s t i a m o p i a n i f i c a n d o , c i p r o p o n i a m o d i l a v o r a r e s u d u e l i n e e d i a t t i v i t à : p e r p r i m a c o s a , i n t e n d i a m o c o n d u r r e a l c u n i t e s t p e r l a r a c c o l t a d a t i d i r e t t a m e n t e i n u n a m b i e n t e p o t e n z i a l m e n t e v a l a n g h i v o , c o n i l s u p p o r t o d i p e r s o n a l e t e c n i c o a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t o c h e g a r a n t i r à l a s i c u r e z z a d e l g r u p p o d i l a v o r o ; è i n f a t t i i m p o r t a n t e e s e g u i r e t e s t s u l l ’ e f f i c a c i a d e l l a t e c n o l o g i a i n c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i c h e s i a n o i l p i ù p o s s i b i l e s i m i l i a q u e l l e o p e r a t i v e ” , p r o s e g u e G i r o l a m i . “ L a s e c o n d a l i n e a d i r i c e r c a s i f o c a l i z z e r à s u l l o s v i l u p p o d i u n p r o t o t i p o u t i l i z z a b i l e i n a u t o n o m i a d a l l e s q u a d r e d i s o c c o r s o , s e n z a l a n e c e s s i t à d e l l a p r e s e n z a d i r e t t a d e i r i c e r c a t o r i ” . I l g r u p p o d i l a v o r o c o i n v o l t o n e l l a s p e r i m e n t a z i o n e p u n t e r à s u l l ’ i n t e g r a z i o n e d e l s i s t e m a s u d r o n e , v e l i v o l o c h e , r i s p e t t o a l l a r i c e r c a d a t e r r a , o f f r e n u m e r o s i v a n t a g g i . O l t r e a g a r a n t i r e u n a n o t e v o l e r a p i d i t à d i i n t e r v e n t o , i l d r o n e n o n a l t e r a l a s c e n a d e l l a v a l a n g a a l i v e l l o o l f a t t i v o , f a c i l i t a n d o i l l a v o r o d i e v e n t u a l i s q u a d r e c i n o f i l e p e r l a r i c e r c a . I n o l t r e , l ’ i m p i e g o d i d r o n i c o n s e n t e d i r a g g i u n g e r e i n s i c u r e z z a z o n e c r i t i c h e , s e n z a r i s c h i p e r g l i a d d e t t i a l s o c c o r s o . L ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i e q u i p a g g i a r e i l d r o n e c o n u n a c a p a c i t à d i e l a b o r a z i o n e a n c h e b a s a t a s u s t r u m e n t i d i A r t i f i c i a l I n t e l l i g e n c e , c h e s i o c c u p e r à d i s v o l g e r e i n t e m p o r e a l e l ’ a n a l i s i d a t i a c q u i s i t i n e c e s s a r i a a l l a s t i m a d e l p u n t o d i s e p p e l l i m e n t o , a b b a t t e n d o c o s ì i t e m p i r i c h i e s t i d a u n a p i ù t r a d i z i o n a l e a n a l i s i d a t i a t e r r a . “ N e l l a p r e c e d e n t e c a m p a g n a a b b i a m o u s a t o i d r o n i c o n r o t t e p r e d e f i n i t e f o r n i t e d a n o i r i c e r c a t o r i ” , c o n c l u d e A n d r e a B e r t o n d e l C n r - I g g , r e s p o n s a b i l e d e l s e r v i z i o R e M o T e . “ Q u e l l o a c u i p u n t i a m o , e c h e s a r à o g g e t t o d e i p r o s s i m i s t u d i , è d i p o t e r d o t a r e u n g i o r n o l e s q u a d r e d i s o c c o r s o d i u n o s t r u m e n t o i n t e l l i g e n t e i n g r a d o d i i n d i v i d u a r e u n d i s p e r s o s u l l u o g o d e l l ’ i n c i d e n t e , m u o v e n d o s i a u t o n o m a m e n t e v e r s o i l p u n t o d i p r o b a b i l e s e p p e l l i m e n t o , d o v e p o t e r i n d i r i z z a r e c o n p r o n t e z z a l e r i c e r c h e ” .