R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a n u o v a c l a s s i f i c a z i o n e i n t e n d e v a l o r i z z a r e e c o n c e n t r a r e l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i s u l l e z o n e a u t e n t i c a m e n t e m o n t a n e , d a n d o a t t u a z i o n e a l l ’ a r t i c o l o 4 4 d e l l a C o s t i t u z i o n e , c h e p r e v e d e p r o v v e d i m e n t i a f a v o r e d e l l e z o n e ' M o n t a n e ' , n o n c e r t o d e l l e p a r z i a l m e n t e m o n t a n e o p e r s i n o p r e v a l e n t e m e n t e p i a n e g g i a n t i , c o m e s e m b r e r e b b e r o v o l e r e g l i i n t e r r o g a n t i " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i r e g i o n a l i , R o b e r t o C a l d e r o l i , r i s p o n d e n d o a l Q u e s t i o n t i m e d e l l a C a m e r a a d u n ' i n t e r r o g a z i o n e d e l P d . " L a l e g g e 1 3 1 / 2 0 2 5 - h a s p i e g a t o l ' e s p o n e n t e d e l G o v e r n o - p r e v e d e l a c l a s s i f i c a z i o n e d e i C o m u n i m o n t a n i s u l l a b a s e d e i c r i t e r i a l t i m e t r i c o e d e l l a p e n d e n z a . L ’ o b i e t t i v o , d i c h i a r a t o d a l l o s t e s s o l e g i s l a t o r e , è q u e l l o d i r i d u r r e l ’ a t t u a l e e l e n c o d i o l t r e 4 m i l a C o m u n i , c h e c o n t i e n e r e a l t à q u a l i R o m a e B o l o g n a c h e , c o n u n ’ a l t i m e t r i a m e d i a r i s p e t t i v a m e n t e d i 6 7 e 8 2 m e t r i , n o n h a n n o c e r t o l e c a r a t t e r i s t i c h e g e o g r a f i c h e d e l l a m o n t a g n a " . " S u l l a b a s e d e i n u o v i c r i t e r i , s a r a n n o m o n t a n i 2 . 8 4 4 C o m u n i , d i s t r i b u i t i i n m o d o e q u i l i b r a t o t r a l e d i v e r s e z o n e d e l P a e s e . I n p a r t i c o l a r e , i l s e c o n d o c r i t e r i o ( a l t i m e t r i a m e d i a s u p e r i o r e a i 5 0 0 m e t r i ) i n t e n d e v a l o r i z z a r e l a d o r s a l e a p p e n n i n i c a e l e i s o l e , i n s e r e n d o u l t e r i o r i C o m u n i c h e t i p i c a m e n t e n o n r a g g i u n g o n o l ’ a l t i m e t r i a d e l l ’ a r c o a l p i n o . I l t e r z o c r i t e r i o p r e n d e p o i i n c o n s i d e r a z i o n e l a s i t u a z i o n e s p e c i f i c a d e i 2 1 C o m u n i i n t e r c l u s i ; p r e a n n u n c i o s i n d ’ o r a l a d i s p o n i b i l i t à d e l G o v e r n o a i n c l u d e r e , n e l c o n f r o n t o c o n g l i E n t i t e r r i t o r i a l i , u l t e r i o r i p e c u l i a r i s i t u a z i o n i d i i n t e r c l u s i o n e , p e r g i u n g e r e a d u n t o t a l e d i q u a s i 2 . 9 0 0 c o m u n i m o n t a n i . " S e è v e r o c h e o l t r e 1 1 0 0 C o m u n i n o n s a r a n n o p i ù q u a l i f i c a t i c o m e m o n t a n i , q u e s t i s t e s s i - h a c o n c l u s o C a l d e r o l i - s o n o i C o m u n i c h e s i n o r a i m p r o p r i a m e n t e h a n n o f r u i t o d e i v a n t a g g i p r e v i s t i p e r l a m o n t a g n a , s o t t r a e n d o r i s o r s e a l l e z o n e r e a l m e n t e m o n t a n e c h e s o n o l e u n i c h e l e g i t t i m a t e a p r o t e s t a r e s u l c o m e s i a n o s t a t e g e s t i t e l e r i s o r s e d e l l a m o n t a g n a d a 7 3 a n n i f a a d o g g i " .