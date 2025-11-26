R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a n o v i t à p i ù i m p o r t a n t e s u l l a q u a l e a b b i a m o r a g i o n a t o a f o n d o c o n i l p r e s i d e n t e " h a r i g u a r d a t o l a r i u n i f i c a z i o n e " d e l s o c i a l e a l l a s a n i t à , p e r c h é l e p e r s o n e v a n n o p r e s e i n c a r i c o i n t e r a m e n t e : q u e s t i d u e a m b i t i s o n o s e p a r a t i s o l o i n m o d o b u r o c r a t i c o , m a n e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e s o n o t e m i c h e s i i n t r e c c i a n o , p e r c h é l a d d o v e v i s o n o p r o b l e m i d i s a l u t e s i i n n e s t a n o s p e s s o p r o b l e m i l e g a t i a l l a p o v e r t à , a l l a d i f f i c o l t à d e l m a n t e n i m e n t o d e l p o s t o d i l a v o r o e a l l e m a r g i n a l i t à . P e r t a n t o l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e e r a s u p p o r t a r e l e p e r s o n e n o n g u a r d a n d o a l l o r o s i n g o l o b i s o g n o , m a p r e n d e r l e i n c a r i c o i n t e r a m e n t e " . L o h a d e t t o M o n i a M o n n i , a s s e s s o r e a l l a S a l u t e d e l l a R e g i o n e T o s c a n a , a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t g i u n t o a l l a 2 0 e s i m a e d i z i o n e e i n c o r s o f i n o a l 2 7 n o v e m b r e a d A r e z z o . Q u e s t o , s p i e g a M o n n i , " c o m p o r t a l a s f i d a d i p o r t a r e l a s a n i t à s u l t e r r i t o r i o . D o p o u n l a v o r o i n t e n s o , d u r a t o a n n i , p e r i l q u a l e v o g l i o r i n g r a z i a r e c h i m i h a p r e c e d u t o , s i a m o a l l e p o r t e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d i 7 0 C a s e d e l l a c o m u n i t à c h e r a p p r e s e n t e r a n n o l a f r o n t i e r a p i ù v i c i n a a i c i t t a d i n i . S a r a n n o l u o g h i m o l t o v i v i c h e d a r a n n o r i s p o s t e i m p o r t a n t i , d o v e c o s t r u i r e m o p e r c o r s i d e d i c a t i a l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . I l t e m a d e l l ' u m a n i z z a z i o n e p u ò s e m b r a r e l a t e r a l e r i s p e t t o a l l e c o m p l e s s i t à d i u n s i s t e m a c h e d e v e t o r n a r e a d e s s e r e u n i c o , m a r i t e n g o s i a f o n d a m e n t a l e p e r c h é ' c u r a ' n o n h a s o l o u n s i g n i f i c a t o m e d i c o , m a è l a p r e s a i n c a r i c o s o c i a l e , l ' a s s i s t e n z a , i l s u p p o r t o , l a r e l a z i o n e . C r e d o c h e s i a f o n d a m e n t a l e d i r e a l l e n o s t r e c i t t a d i n e e c i t t a d i n i c h e l i g u a r d i a m o e s a p p i a m o c h e n o n s o n o s o l o l a m a l a t t i a . V o g l i a m o p e r t a n t o c r e a r e u n a r e l a z i o n e s o l i d a , c h e p a s s a d a u n a u m a n i z z a z i o n e d e l l e c u r e c h e v e n g o n o o f f e r t e e a n c h e d a l l ' a v e r e c u r a d i c h i c i c u r a t u t t i i g i o r n i " . A t a l e p r o p o s i t o , l a R e g i o n e c o p r e a n c h e " q u e i s e r v i z i c h e n o n s o n o r i c o n o s c i u t i n e i L e a a l i v e l l o n a z i o n a l e , q u i n d i n o n c o p e r t i , m a c h e d e c i d i a m o c o m u n q u e d i o f f r i r e a l l a p o p o l a z i o n e t o s c a n a p e r c h é f o n d a m e n t a l i p e r i l l o r o b e n e s s e r e e p e r l a l o r o s a l u t e - r i m a r c a l ' a s s e s s o r e - S i t r a t t a d i i n v e s t i m e n t i d a g a r a n t i r e c o n c o n t i n u i t à " . I n q u e s t o c o n t e s t o t o g l i e r e l ' a d d i z i o n a l e , c h e è s t a t a a u m e n t a t a , " è u n o b i e t t i v o c h e i l p r e s i d e n t e s i è p o s t o : v e r i f i c h e r e m o s e c i s o n o l e c o n d i z i o n i p e r f a r l o - c h i a r i s c e M o n n i - E ' n e c e s s a r i o p r i m a d i t u t t o g a r a n t i r e a s s i s t e n z a e s e r v i z i d i q u a l i t à a i c i t t a d i n i , s o p r a t t u t t o q u e l l i c h e r i g u a r d a n o l a s a l u t e . L o f a c c i a m o i n u n c o n t e s t o d i f f i c i l e , i n c u i l e r i s o r s e n a z i o n a l i s u c u i p o g g i a i l s i s t e m a s o n o s e m p r e p i ù f r a g i l i e i n c e r t e , n o n c h é m i n o r i i n t e r m i n i q u a n t i t a t i v i . I n t e r v e r r e m o p e r r a z i o n a l i z z a r e u l t e r i o r m e n t e i l s i s t e m a e l a s p e s a . L a c r e a z i o n e d i u n a s a n i t à t e r r i t o r i a l e e f f i c a c e e d e f f i c i e n t e , d o v e i c i t t a d i n i t r o v a n o r i s p o s t e i m m e d i a t e a t u t t i i l o r o b i s o g n i - c o n c l u d e - s a r à u n f i l t r o i m p o r t a n t e r i s p e t t o a g l i o s p e d a l i e s a r à a n c h e u n m o l t i p l i c a r s i d e i p u n t i d o v e s i p o s s o n o t r o v a r e r i s p o s t e . E ' i n o l t r e n e c e s s a r i o v a l o r i z z a r e i l p e r s o n a l e . E ' n e c e s s a r i o v a l o r i z z a r l i a n c h e q u a n d o s c e l g o n o d i a n d a r e i n p o s t i d o v e s i v a m e n o v o l e n t i e r i , d o v e c i s o n o m e n o p o s s i b i l i t à d i c a r r i e r a o d o v e è d i f f i c i l e a r r i v a r e " .