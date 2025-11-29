M i l a n o , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D e e p T i e r , F e r r a r e l l e , O l i d a t a . S o n o s o l o a l c u n i d e i n o m i s v e l a t i i e r i a l R a d i s s o n B l u G h r H o t e l d i R o m a c o m e v i n c i t o r i d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e i M o n e y A w a r d s 2 0 2 5 , i l r i c o n o s c i m e n t o i d e a t o d a M o n e y . i t i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C r e d i t s a f e p e r c e l e b r a r e l e e c c e l l e n z e d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a i t a l i a n a . S u l p o d i o d e l l e a z i e n d e c h e h a n n o r e g i s t r a t o l a m a g g i o r e c r e s c i t a a n n u a , l a c a t e g o r i a G r o w t h M o n e y A w a r d s h a p r e m i a t o D e e p T i e r p e r l ’ A r e a N o r d , O l i d a t a p e r l ’ A r e a C e n t r o e L i o n G r e e n p e r i l S u d e l e I s o l e . L u c a B e r t i , c o u n t r y m a n a g e r e C e o d i C r e d i t s a f e I t a l i a , h a s o t t o l i n e a t o c o m e i d a t i s i a n o l o s t r u m e n t o s t r a t e g i c o p e r u n a c r e s c i t a s o l i d a e s o s t e n i b i l e , m e n t r e i v a l o r i a z i e n d a l i g u i d a n o d e c i s i o n i c o n s a p e v o l i . N e l l a s e z i o n e F u t u r e M o n e y A w a r d s , d e d i c a t a a l l ’ i n n o v a z i o n e e a l l a s o s t e n i b i l i t à , i r i c o n o s c i m e n t i p e r l a s o s t e n i b i l i t à s o n o a n d a t i a I d L a b ( p r i m o p o s t o ) , G l o c a l A c t S . r . l . S o c i e t à B e n e f i t ( s e c o n d o p o s t o ) e F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t ( t e r z o p o s t o ) , m e n t r e p e r l ’ i n n o v a z i o n e i l p o d i o h a v i s t o Y o c a b e a l p r i m o p o s t o , s e g u i t a d a D - O r b i t S . p . A . e A S L a b r u n a S . r . l . A i v i n c i t o r i è s t a t o c o n s e g n a t o a n c h e u n o g g e t t o d i d e s i g n s i m b o l i c o r e a l i z z a t o c o n i l l e g n o d ’ u l i v o p u g l i e s e c o l p i t o d a l l a X y l e l l a , a c u r a d i P i t i c a g n a – R i t u a l i d a l S u d , u n g e s t o d i r i n a s c i t a e r e s i l i e n z a . I l p u b b l i c o d i M o n e y . i t h a e s p r e s s o l e p r o p r i e p r e f e r e n z e o n l i n e , a s s e g n a n d o i P e o p l e ’ s M o n e y A w a r d s a P a c k S . r . l . , c o m e m i g l i o r s t a r t u p i n n o v a t i v a , e a T e m u , c o m e m i g l i o r e - c o m m e r c e . A g u i d a r e l a c e r i m o n i a è s t a t o L u c a L a M e s a , i m p r e n d i t o r e e i n v e s t i t o r e , s e g u i t o d a i s a l u t i d i A n t o n e l l a C o p p o t e l l i , r e s p o n s a b i l e M a r k e t i n g & P r d i M o n e y . i t , c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l p r e m i o v o g l i a d a r e v i s i b i l i t à a l l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e m e n o c o n o s c i u t e m a f o n d a m e n t a l i p e r i l t e s s u t o e c o n o m i c o d e l P a e s e . D u r a n t e l a s e r a t a s i s o n o s v o l t i a n c h e d u e p a n e l t e m a t i c i : i l p r i m o s u s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e , c o n D i m i t r i S t a g n i t t o , L u c a B e r t i , A l f o n s o P e c o r a r o S c a n i o e S i m o n a F a l a s c a , i l s e c o n d o s u l r u o l o d e l l e s t a r t u p e d e g l i e - c o m m e r c e c o m e m o t o r i d i s v i l u p p o , c o n G i a n m a r c o C a r n o v a l e , B e n e d e t t o B u o n o , F i l i p p o A p a r o e M i c h e l e F r a n z e s e . D i m i t r i S t a g n i t t o , F o u n d e r d i M o n e y . i t , h a s p i e g a t o c o m e l ’ o b i e t t i v o d e i M o n e y A w a r d s s i a r i c o n o s c e r e l e r e a l t à p i ù b r i l l a n t i e s t i m o l a r e l a n a s c i t a d i n u o v e i n i z i a t i v e i m p r e n d i t o r i a l i : “ V o g l i a m o c e l e b r a r e c h i f a i n n o v a z i o n e , c h i c r e s c e c o n r e s p o n s a b i l i t à e c h i i s p i r a a l t r i a f a r l o . ” L a p r i m a e d i z i o n e s i c h i u d e c o s ì c o n u n s u c c e s s o e c o n l ’ a p p u n t a m e n t o g i à f i s s a t o a l l a p r o s s i m a e d i z i o n e , p r o n t a a p r e m i a r e l e n u o v e e c c e l l e n z e d e l p a n o r a m a i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o .