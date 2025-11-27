R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " N e l n o v e m b r e 2 0 2 2 O p e n A i i n t r o d u c e v a C h a t g p t , q u e s t o s t r u m e n t o g e n e r a t i v o , s u l m e r c a t o . I n o s t r i d a t i , e a n c h e q u e l l i d i m e r c a t o , c i d i c o n o c h e p i ù o m e n o i l 5 5 % d e l l e a z i e n d e p r i v a t e , e p i ù o m e n o i l 4 0 % d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e , h a n n o i n i z i a t o i n v a r i s t a t i d i m a t u r i t à a d u t i l i z z a r e q u e s t a t e c n o l o g i a n e i l o r o p r o c e s s i p r o d u t t i v i . Q u i n d i i n s o l i t r e a n n i l a c u r v a d i a d o z i o n e è s t a t a v e r a m e n t e m o l t o r a p i d a e m o l t o i n t e n s a . C h e c o s a a b b i a m o i m p a r a t o i n q u e s t i t r e a n n i ? C h e b i s o g n a a v e r e p a r s i m o n i a , c i o è b i s o g n a u s a r e u n a r i s o r s a c h e n o n è u n a r i s o r s a a b a s s o c o s t o e a d a l t a d i f f u s i o n e , m a è u n a r i s o r s a a d a l t o c o s t o e s c a r s a , p e r c h é a b b i a m o p a r l a t o p r i m a d i c o m p u t i n g , d i t u t t a l ' i n f r a s t r u t t u r a c h e s e r v e , n e l m o d o g i u s t o e q u a n d o s e r v e . Q u i n d i n o n l ' I a p e r c h é c ' è m a m a p e r c h é s e r v e , q u e s t o è i l p r i m o p a s s a g g i o . E q u i n d i b i s o g n a a v e r e l a c a p a c i t à d i a n d a r e a d a p p l i c a r l a e s a t t a m e n t e d o v e p u ò p o r t a r e v a l o r e " . C o s ì F a b i o M o m o l a , e x e c u t i v e v i c e p r e s i d e n t E n g i n e e r i n g , i n t e r v e n e n d o i n t e r v e n e n d o a l l a t e r z a e d i z i o n e d e l l ’ e v e n t o ' I n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ' , p r o m o s s o d a A d n k r o n o s Q & A , o g g i p r e s s o P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e , i n P i a z z a M a s t a i a R o m a .