C i t t à d e l V a t i c a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C a r l o è i l p r i m o r e b r i t a n n i c o a p r e g a r e c o l P a p a d o p o 5 0 0 a n n i . I n V a t i c a n o i l p r i m o i n c o n t r o , c o n s v o l t a s t o r i c a , t r a C a r l o e P a p a L e o n e . " B e n v e n u t o " : i l P a p a a c c o g l i e c o s ì i l m o n a r c a n e l l a B i b l i o t e c a p r i v a t a p r i m a d e l l ' i n i z i o d e l c o l l o q u i o p r i v a t o . " I ' m t h r i l l e d " , r e p l i c a C a r l o a m m i r a t o d a l l e b e l l e z z e a r t i s t i c h e d e l P a l a z z o A p o s t o l i c o . C o n C a r l o , l a r e g i n a C a m i l l a i n a b i t o n e r o . A l m o m e n t o d e l l o s c a m b i o d e i d o n i , r e C a r l o h a d o n a t o a L e o n e u n a g r a n d e f o t o g r a f i a i n a r g e n t o c h e r i t r a e l a c o p p i a r e a l e e u n a i c o n a d i S . E d o a r d o c o n f e s s o r e . A s u a v o l t a , i l P a p a h a o m a g g i a t o i l r e c o n u n a r i p r o d u z i o n e d e l m o s a i c o d i C r i s t o P a n t o c r a t o r e c h e s i t r o v a n e l l a c a t t e d r a l e d i C e f a l ù . N e l P a l a z z o A p o s t o l i c o V a t i c a n o , L e o n e X I V h a r i c e v u t o i n u d i e n z a i l R e C a r l o I I I d e l R e g n o U n i t o , a c c o m p a g n a t o d a l l a c o n s o r t e , l a R e g i n a C a m i l l a . S u c c e s s i v a m e n t e , r e C a r l o I I I s i è i n c o n t r a t o c o n i l C a r d i n a l e P i e t r o P a r o l i n , S e g r e t a r i o d i S t a t o d i S u a S a n t i t à , a c c o m p a g n a t o d a m o n s . P a u l R i c h a r d G a l l a g h e r , S e g r e t a r i o p e r i R a p p o r t i c o n g l i S t a t i e l e O r g a n i z z a z i o n i I n t e r n a z i o n a l i . “ N e l c o r s o d e i c o r d i a l i c o l l o q u i i n S e g r e t e r i a d i S t a t o , n e l l ’ e s p r i m e r e a p p r e z z a m e n t o p e r i b u o n i r a p p o r t i b i l a t e r a l i e s i s t e n t i , s i è a v u t o u n o s c a m b i o d i v a l u t a z i o n i s u a l c u n e t e m a t i c h e d i c o m u n e i n t e r e s s e , q u a l i l a t u t e l a d e l l ’ a m b i e n t e e l a l o t t a a l l a p o v e r t à . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a r i v o l t a a l l ’ i m p e g n o c o m u n e p e r p r o m u o v e r e l a p a c e e l a s i c u r e z z a d i f r o n t e a l l e s f i d e g l o b a l i . I n f i n e , r i c h i a m a n d o l a s t o r i a d e l l a C h i e s a n e l R e g n o U n i t o , n o n è m a n c a t a u n a r i f l e s s i o n e c o n g i u n t a s u l l a n e c e s s i t à d i c o n t i n u a r e a p r o m u o v e r e i l d i a l o g o e c u m e n i c o ” , f a s a p e r e i l V a t i c a n o . P o i i l m o m e n t o s t o r i c o i n C a p p e l l a S i s t i n a : C a r l o d i v e n t a i l p r i m o r e b r i t a n n i c o a p r e g a r e c o l P a p a d o p o 5 0 0 a n n i . P r e v o s t h a p r e s i e d u t o u n a p r e g h i e r a e c u m e n i c a p e r l a c u r a d e l C r e a t o n e l l a C a p p e l l a S i s t i n a a l l a q u a l e h a n n o p a r t e c i p a t o r e C a r l o e C a m i l l a . A d a f f i a n c a r e i l p o n t e f i c e l ’ a r c i v e s c o v o d i Y o r k , S t e p h e n C o t t r e l l , c h e h a a c c o m p a g n a t o i r e a l i n e l l a v i s i t a i n V a t i c a n o : s i t r a t t a d e l l a s e c o n d a c a r i c a p i ù i m p o r t a n t e n e l l a C h i e s a i n g l e s e d o p o l ' a r c i v e s c o v o d i C a n t e r b u r y c h e n o n è p r e s e n t e i n V a t i c a n o i n q u a n t o S a r a h M u l l a l l y p r e n d e r à p o s s e s s o d e l l ’ a r c i d i o c e s i a m a r z o 2 0 2 6 . L a p r e g h i e r a c o m u n e è s t a t a a l l i e t a t a d a l l e v o c i d i t r e c o r i . P e r l ’ o c c a s i o n e i n V a t i c a n o s o n o a r r i v a t e l e v o c i b i a n c h e d e l C h a p e l R o y a l C h o i r c h e s i e s i b i s c e n e l l a c a p p e l l a r e a l e d e l p a l a z z o d i S t J a m e s ’ s , e i l c o r o d e l l a c a p p e l l a d i S t G e o r g e a W i n d s o r , c h e h a n n o c a n t a t o a s s i e m e a l c o r o d e l l a c a p p e l l a S i s t i n a . " P r e g h e r a n n o a s s i e m e p a p a L e o n e X I V , l ’ a r c i v e s c o v o d i Y o r k S t e p h e n C o t t r e l l e i R e a l i , i n q u e l l a c h e s i p u ò d e f i n i r e u n ’ O r a M e d i a , g u i d a t i d a l t e m a d i D i o c r e a t o r e v i s t o c h e n e l 2 0 2 5 s o n o a n c h e i 1 0 a n n i d e l l a L a u d a t o S i " , a v e v a s p i e g a t o m o n s i g n o r F l a v i o P a c e r a c c o n t a n d o l ' e v e n t o s t o r i c o . " E l e m u s i c h e s c e l t e - a v e v a s p i e g a t o a n c o r a - r i f l e t t e r a n n o l ’ i n t e n t o e c u m e n i c o : l ’ i n n o d i S a n t ’ A g o s t i n o m a n e l l a t r a d u z i o n e d i S a n J o h n H e n r y N e w m a n , c o n v e r t i t o s i a l c a t t o l i c e s i m o , c h e s a r à p r o c l a m a t o D o t t o r e d e l l a C h i e s a d a L e o n e X I V l ’ 1 n o v e m b r e a l l a p r e s e n z a d i u n a n u t r i t a d e l e g a z i o n e d e l l a C h i e s a d ’ I n g h i l t e r r a " . S u c c e s s i v a m e n t e n e l l a S a l a R e g i a d e l P a l a z z o A p o s t o l i c o s i è s v o l t o u n i n c o n t r o c o n p e r s o n a l i t à , a s s o c i a z i o n i e a z i e n d e i m p e g n a t e n e l l a t u t e l a d e l l a c a s a c o m u n e , c o n u n o s c a m b i o d i o r c h i d e e b i a n c h e t r a i l P a p a e r e C a r l o . S i t r a t t a d i o r c h i d e e C y m b i d i u m , u n g e n e r e d i p i a n t a c h e v i v e i n q u a l s i a s i t i p o d i c l i m a , d a l p i ù m i t e a q u e l l o p i ù r i g i d o . I l g e s t o s i m b o l i c o a s i g n i f i c a r e l ' i n t e s a c o m u n e n e l l a c u r a d e l c r e a t o . N e l p r i m o p o m e r i g g i o , a l l e 1 4 . 3 0 , C a r l o e C a m i l l a v i s i t e r a n n o l a t o m b a d i S a n P a o l o e a C a r l o s a r à c o n f e r i t o i l t i t o l o d i R o y a l C o n f r a t e r ( ' c o n f r a t e l l o r e a l e ' ) n e l l a B a s i l i c a d i S a n P a o l o f u o r i l e M u r a c o m e r i c o n o s c i m e n t o d e l l e g a m e s p i r i t u a l e t r a i l c a p o d e l l a C h i e s a a n g l i c a n a e i l r o m a n o P o n t e f i c e : n e l c o r o m o n a s t i c o v e r r à d i s p o s t o u n o s c r a n n o c h e s a r à r i s e r v a t o a l r e b r i t a n n i c o . I n c a m b i o , c o n l ’ a p p r o v a z i o n e d e l r e , d e l d e c a n o e d e i c a n o n i c i d e l C o l l e g i o d i S a n G i o r g i o d i W i n d s o r , è s t a t o o f f e r t o a p a p a L e o n e X I V d i d i v e n t a r e ' P a p a l C o n f r a t e r ' d e l l a C a p p e l l a d i S a n G i o r g i o , n e l c a s t e l l o d i W i n d s o r , e i l P a p a h a a c c e t t a t o . L o s c a m b i o d i t i t o l i è d i f a t t o u n r i c o n o s c i m e n t o d i c o m u n i o n e s p i r i t u a l e e d e l c a m m i n o c h e l a C h i e s a d ’ I n g h i l t e r r a ( d i c u i r e C a r l o è g o v e r n a t o r e s u p r e m o ) e l a C h i e s a c a t t o l i c a r o m a n a h a n n o p e r c o r s o n e g l i u l t i m i 5 0 0 a n n i . P r e v i s t o i n o l t r e a n c h e u n o s c a m b i o d i o n o r i f i c e n z e : r e C a r l o c o n f e r i r à a l P a p a l ’ o n o r i f i c e n z a d i C a v a l i e r e d i G r a n C r o c e d e l l ’ O r d i n e d i B a t h ( l ’ O r d i n e t r a d i z i o n a l m e n t e c o n f e r i t o a i c a p i d i S t a t o ) . I l P o n t e f i c e c o n s e g n e r à i n v e c e a l r e l ’ o n o r i f i c e n z a d i C a v a l i e r e d i G r a n C r o c e c o n C o l l a r e d e l l ’ O r d i n e P i a n o . L e o n e X I V c o n f e r i r à i n o l t r e a l l a r e g i n a l ’ o n o r i f i c e n z a d i D a m a d i G r a n C r o c e d e l l o s t e s s o O r d i n e . R e C a r l o e l a r e g i n a C a m i l l a s o n o a r r i v a t i n e l p o m e r i g g i o d i i e r i a l l ' a e r o p o r t o d i C i a m p i n o , f o r m a l m e n t e a c c o l t i d a r a p p r e s e n t a n t i d e l l a S a n t a s e d e p e r l a v i s i t a d i S t a t o p r e s s o i l V a t i c a n o , s p i e g a u n a n o t a c o n d i v i s a d a B u c k i n g h a m P a l a c e . I n p a r t i c o l a r e , i r e a l i s o n o s t a t i a c c o l t i i n a e r o p o r t o d a l l ' a m b a s c i a t o r e d i S u a M a e s t à p r e s s o l a S a n t a S e d e , C h r i s t o p h e r T r o t t , d a l v i c e c a p o M i s s i o n e p r e s s o l a S a n t a S e d e , A n a b e l I n g e e d a l r e s p o n s a b i l e d e l l ' U f f i c i o d e l P r o t o c o l l o d e l l a C i t t à d e l V a t i c a n o , M o n s i g n o r J a v i e r D o m i n g o F e r n a n d e z G o n z á l e z e e d a l N u n z i o A p o s t o l i c o e m e r i t o , l ' A r c i v e s c o v o F r a n c e s c o C a n a l i n i . L ' u l t i m a v i s i t a d i r e C a r l o e d e l l a r e g i n a C a m i l l a a l l a S a n t a S e d e r i s a l e a d a p r i l e , q u a n d o h a n n o a v u t o u n i n c o n t r o p r i v a t o c o n P a p a F r a n c e s c o p o c o p r i m a d e l l a s u a m o r t e . I r e a l i e r a n o s t a t i r i c e v u t i d a l P o n t e f i c e a C a s a S a n t a M a r t a d u r a n t e l a l o r o v i s i t a d i S t a t o i n I t a l i a . R e C a r l o , i n q u a l i t à d i p r i n c i p e d i G a l l e s , a v e v a g i à v i s i t a t o l a S a n t a S e d e i n c i n q u e o c c a s i o n i : n e l l ' a p r i l e 1 9 8 5 , n e l l ' a p r i l e 2 0 0 5 p e r i f u n e r a l i d i P a p a G i o v a n n i P a o l o I I , n e l l ' a p r i l e 2 0 0 9 , n e l l ' a p r i l e 2 0 1 7 e n e l l ' o t t o b r e 2 0 1 9 p e r l a c a n o n i z z a z i o n e d e l C a r d i n a l e J o h n H e n r y N e w m a n . L a r e g i n a C a m i l l a , i n q u a l i t à d i d u c h e s s a d i C o r n o v a g l i a , h a a c c o m p a g n a t o S u a M a e s t à n e l l e v i s i t e d e l l ' a p r i l e 2 0 0 9 e d e l l ' a p r i l e 2 0 1 7 . C o m e p r i n c i p e d i G a l l e s , S u a M a e s t à è s t a t o r i c e v u t o d a P a p a B e n e d e t t o X V I d u r a n t e l a v i s i t a d e l 2 0 0 9 e d a P a p a F r a n c e s c o d u r a n t e l e s u e v i s i t e d e l 2 0 1 7 e d e l 2 0 1 9 . S u a M a e s t à h a a n c h e i n c o n t r a t o P a p a G i o v a n n i P a o l o I I a C a n t e r b u r y n e l 1 9 8 2 .