R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l r i s u l t a t o d e l l e e l e z i o n i i n M o l d o v a è u n a v i t t o r i a p e r l a d e m o c r a z i a . T r a a t t a c c h i c y b e r , c o r r u z i o n e e l e t t o r a l e e a z i o n i i b r i d e i l C r e m l i n o h a m e s s o i n c a m p o t u t t o i l s u o a r s e n a l e m a i m o l d a v i h a n n o s c e l t o a n c o r a u n a v o l t a d i g u a r d a r e a v a n t i , d i e s s e r e e u r o p e i , e d i a v e r e a n c o r a f i d u c i a n e l l a g u i d a c o r a g g i o s a d i M a i a S a n d u . S a p p i a m o c h e P u t i n n o n m o l l e r à , l o d i m o s t r a n o l a g u e r r a i n U c r a i n a , q u e l l o c h e a c c a d e i n G e o r g i a e l e c o n t i n u e p r o v o c a z i o n i m e s s e i n c a m p o , m a i n s i e m e s i a m o p i ù f o r t i . E o g g i è u n a g i o r n a t a i m p o r t a n t e " . L o s c r i v e s u X l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o .