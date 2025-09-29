R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l v o t o i n M o l d o v a s e g n a u n a t a p p a s t o r i c a : u n p o p o l o c h e h a s c e l t o l ’ E u r o p a , r e s p i n g e n d o p r e s s i o n i e c a m p a g n e d i d i s i n f o r m a z i o n e , e r i a f f e r m a n d o c o n c o r a g g i o i l v a l o r e d e l l a l i b e r t à . L a l e a d e r s h i p d e l P r e s i d e n t e M a i a S a n d u è s t a t a d e t e r m i n a n t e , m a è s o p r a t t u t t o l a d e t e r m i n a z i o n e d e i c i t t a d i n i m o l d a v i a d a v e r r e s o p o s s i b i l e q u e s t o r i s u l t a t o . O r a s p e t t a a n o i s o s t e n e r e c o n c r e t a m e n t e q u e s t o p e r c o r s o d i a d e s i o n e , p r e m i a n d o l a f o r z a e l a f i d u c i a d i m o s t r a t e d a u n P a e s e c h e g u a r d a a d u n f u t u r o e u r o p e o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . “ I l l e g a m e t r a I t a l i a e M o l d o v a , s o l i d o s u l p i a n o p o l i t i c o e d e c o n o m i c o , t r o v a n e l l a c u l t u r a i l s u o t e r r e n o p i ù f e r t i l e . N e è s t a t o e s e m p i o i l F e s t i v a l l i r i c o D e s c O p e r a a O r h e i u l V e c h i , d o v e h o a v u t o l ’ o n o r e d i a c c o m p a g n a r e l a d e l e g a z i o n e d e l T e a t r o d e l l ’ O p e r a d i R o m a i n s i e m e a l p r e s i d e n t e S a n d u e a l l e i s t i t u z i o n i m o l d a v e : u n m o m e n t o c h e h a c o n f e r m a t o l a c a p a c i t à d e l l a c u l t u r a d i s u p e r a r e i c o n f i n i , c o s t r u i r e a m i c i z i a d u r a t u r a e e v i d e n z i a r e l e r a d i c i c o m u n i c o n s o l i d a t e d a l v o t o d i i e r i . Q u e s t a v i t t o r i a n o n è s o l o d e l l a M o l d o v a , m a d i t u t t a l ’ E u r o p a d e l l e r a d i c i : u n ’ E u r o p a c h e d i f e n d e i s u o i v a l o r i , l a m e m o r i a c o n d i v i s a e i l r i s p e t t o r e c i p r o c o , e c h e o g g i t r o v a n u o v a l i n f a n e l l a s c e l t a c o r a g g i o s a d e l p o p o l o m o l d a v o " , c o n c l u d e .