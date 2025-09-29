R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l v o t o i n M o l d a v i a r a p p r e s e n t a u n m e s s a g g i o i m p o r t a n t e p e r t u t t o l a z o n a B a l c a n i c a : n o n o s t a n t e l e i n t e r f e r e n z e e l a p r e s s i o n e d i u n a v e r a e p r o p r i a g u e r r a p s i c o l o g i c a e i b r i d a , i l p o p o l o m o l d a v o h a s c e l t o d i c o n f e r m a r e c o n f o r z a i l p r o p r i o o r i e n t a m e n t o e u r o p e o . È l a d i m o s t r a z i o n e c h e l a v o l o n t à d i d e m o c r a z i a e l i b e r t à è p i ù f o r t e d i o g n i t e n t a t i v o d i c o n d i z i o n a m e n t o e s t e r n o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a B e a t r i z C o l o m b o , p r e s i d e n t e U i p I t a l i a - R e p u b b l i c a d i M o l d o v a . " L a p r e s i d e n t e M a i a S a n d u e i l s u o p a r t i t o h a n n o s a p u t o g u i d a r e i l P a e s e i n u n a s f i d a d i f f i c i l i s s i m a , c o n c o r a g g i o e d e t e r m i n a z i o n e . A l o r o v a n n o l e c o n g r a t u l a z i o n i d e l g r u p p o d i a m i c i z i a I n t e r p a r l a m e n t a r e I t a l i a - M o l d o v a d i c u i s o n o p r e s i d e n t e e i l r i c o n o s c i m e n t o p e r i l g r a n d e l a v o r o d i s a c r i f i c i o c o m p i u t o , c h e o g g i a p r e l a s t r a d a a u n f u t u r o d i s t a b i l i t à e r i f o r m e . L ’ I t a l i a e l ’ U n i o n e e u r o p e a r e s t e r a n n o a l f i a n c o d e l l a M o l d a v i a , c o s ì c o m e d i t u t t i i P a e s i c h e , p u r t r a o s t a c o l i e d i f f i c o l t à , i n t r a p r e n d o n o i l p e r c o r s o d i a v v i c i n a m e n t o a l l a f a m i g l i a e u r o p e a " , c o n c l u d e .