R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a v i t t o r i a d i M a i a S a n d u i n M o l d a v i a h a u n g r a n d e s i g n i f i c a t o s t o r i c o e p o l i t i c o : i c i t t a d i n i h a n n o s c e l t o l a l i b e r t à , l a d e m o c r a z i a e i l p e r c o r s o v e r s o l ’ E u r o p a . S o n o s t a t e r e s p i n t e l e p u l s i o n i f i l o r u s s e , c h e a n c o r a u n a v o l t a s i s o n o m a n i f e s t a t e a t t r a v e r s o f a k e n e w s e d i s i n f o r m a z i o n e . E ’ u n p u n t o d i r i s c o s s a p e r q u e l m o n d o l i b e r o c h e i n q u e s t o m o m e n t o l o t t a p e r r i a f f e r m a r s i d i f r o n t e a l l ’ a g g r e s s i v i t à d e l l e a u t o c r a z i e ” . C o s ì D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d i p a r t i m e n t o E s t e r i .