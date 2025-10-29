R o m a , 2 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " I f a t t i r e s i n o t i d a l l e i n d a g i n i s u l m o n d o d e l l a m o d a e l a r i s p o s t a s b a g l i a t a c h e i l g o v e r n o s t a d a n d o p e r f e r m a r e i l p r o b l e m a d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l a v o r o i n q u e s t o s e t t o r e s o n o q u a l c o s a d i a l t a m e n t e a l l a r m a n t e " . L o h a d e t t o d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e L a v o r o d e l P d M a r i a C e c i l i a G u e r r a c h i e d e n d o u n ' i n f o r m a t i v a u r g e n t e d e l m i n i s t r o U r s o a l l a C a m e r a . " N o n v a c e r t o c r i m i n a l i z z a t o i l c o m p a r t o d e l l a m o d a , m a a l c o n t r a r i o v a s a l v a g u a r d a t a t u t t a l a f i l i e r a , d a l l e g r a n d i d i t t e e c c e l l e n z e m o n d i a l i a l l e p i ù p i c c o l e a z i e n d e , c o n t r o q u e s t i f e n o m e n i c o n c l a m a t i . E s i s t e u n a c a t e n a d i f o r n i t u r e , a p p a l t i e s u b a p p a l t i , c h e p o r t a i n m o l t e s i t u a z i o n i a l l o s f r u t t a m e n t o e a l c a p o r a l a t o ” , h a p r o s e g u i t o . " T u t t e l e a z i e n d e c o m m i t t e n t i s o n o c h i a m a t e a u n a r e s p o n s a b i l i t à i n s o l i d o n e i c o n f r o n t i d i q u e i l a v o r a t o r i s f r u t t a t i c h e s i s o n o r i v o l t i a l l a g i u s t i z i a e c h e d e v o n o o t t e n e r e r i m b o r s i . A n c h e i c o m m i t t e n t i h a n n o l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n t r o l l o d e l l a l o r o f i l i e r a e n o n s i p o s s o n o n a s c o n d e r e d i e t r o i l p r i n c i p i o d e l l a b u o n a f e d e d a v a n t i a f e n o m e n i c h e s o n o t r o p p o l a p a l i s s i a n i : s e u n c a p o v i e n e v e n d u t o a d u n a c i f r a e s o r b i t a n t e e n e l l a c a t e n a d i f o r n i t u r a è s t a t o p a g a t o a d u n a c i f r a i r r i s o r i a è i m p o s s i b i l e c h e i l l a v o r o s i a s t a t o r e t r i b u i t o i n b a s e a l l e n o r m e c o n t r a t t u a l i s t a n d a r d ” , h a d e t t o a n c o r a G u e r r a . " L a s c a p p a t o i a c h e i l g o v e r n o h a a p p e n a f a t t o a p p r o v a r e c o l s u o p a r e r e f a v o r e v o l e d a l S e n a t o d i o t t e n e r e d e l l e c e r t i f i c a z i o n i c h e m e t t a n o i n s a l v o l e a z i e n d e r i s p e t t o a l l e l o r o r e s p o n s a b i l i t à n o n p u ò e s s e r e a p p l i c a t a a l s e t t o r e d e l l a m o d a , n é t a n t o m e n o , i n q u e i s e t t o r i d o v e q u e s t i f e n o m e n i d i s f r u t t a m e n t o e c a p o r a l a t o s i s t a n n o r i p e t e n d o c o m e n e l l a l o g i s t i c a ” , h a c o n c l u s o G u e r r a .