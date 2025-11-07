R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " O g g i l a m o d a p a r l a u n l i n g u a g g i o d i v e r s o d a q u e l l o c h e h o a f f r o n t a t o i o e , c o m u n q u e , r a c c o n t a l a s o c i e t à e l a n o s t r a c u l t u r a i m p r e n d i t o r i a l e . L a m o d a i t a l i a n a r a c c o n t a l a c u l t u r a , l ’ a r t e e l a s a r t o r i a l i t à d e l n o s t r o P a e s e , p u r i n u n c o n t e s t o i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e , è c a p a c e d i c o n i u g a r e t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e " . Q u e s t e l e p a r o l e d i A l b e r t a F e r r e t t i , c a v a l i e r e d e l l a v o r o e i m p r e n d i t r i c e d e l l a m o d a i t a l i a n a , p r e m i a t a c o n l a l a u r e a h o n o r i s c a u s a i n C o m u n i c a z i o n e d i g i t a l e e m a r k e t i n g d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ A n n o A c c a d e m i c o 2 0 2 5 / 2 0 2 6 d e l l ’ U n i v e r s i t a s M e r c a t o r u m , l ’ u n i v e r s i t à d e l l e c a m e r e d i c o m m e r c i o i t a l i a n e d e l G r u p p o M u l t i v e r s i t y , c h e s i è t e n u t a a R o m a p r e s s o l ' A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a m u s i c a . R i v o l g e n d o s i a i g i o v a n i , h a i n v i t a t o a n o n p e r d e r e f i d u c i a d i f r o n t e a l l e d i f f i c o l t à , r i c o r d a n d o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p a s s i o n e e d e l l a d e t e r m i n a z i o n e n e l p e r s e g u i r e i p r o p r i s o g n i : " I l m e s s a g g i o c h e v o g l i o d a r e a i r a g a z z i è d i t e n e r e d u r o : s i p u ò r i u s c i r e . A n c h e d a i f a l l i m e n t i s i i m p a r a , l ’ i m p o r t a n t e è n o n s m e t t e r e d i c r e d e r c i e c o n t i n u a r e a c r e a r e c o n p a s s i o n e " .