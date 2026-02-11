P a r m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - U n c o n f r o n t o s u u n t e m a p o c o n o t o a l g r a n d e p u b b l i c o m a c e n t r a l e p e r l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e p e r l ’ i n d u s t r i a d i p r o c e s s o : i M . O . C . A . , c i o è i m a t e r i a l i e o g g e t t i a c o n t a t t o c o n g l i a l i m e n t i . L ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ a v v o c a t a V a l e r i a P u l l i n i , d a l t i t o l o “ M . O . C . A e g u a r n i z i o n i : l e n o v i t à d a c o n o s c e r e ” , h a o f f e r t o u n a p a n o r a m i c a c h i a r a e a c c e s s i b i l e s u n o r m e , o b b l i g h i e a g g i o r n a m e n t i e u r o p e i c h e c o i n v o l g o n o n o n s o l o i m b a l l a g g i , m a a n c h e m a c c h i n e e c o m p o n e n t i i n d u s t r i a l i . P u l l i n i h a s p i e g a t o c h e p e r M . O . C . A . s i i n t e n d o n o t u t t i q u e i m a t e r i a l i d e s t i n a t i a e n t r a r e i n c o n t a t t o d i r e t t o o i n d i r e t t o c o n g l i a l i m e n t i : n o n s o l o c o n f e z i o n i e p a c k a g i n g , m a a n c h e m a c c h i n a r i , g u a r n i z i o n i e s t r u m e n t i u t i l i z z a t i n e l l a p r o d u z i o n e e n e l c o n f e z i o n a m e n t o . U n a m b i t o a m p i o c h e s p e s s o v i e n e s o t t o v a l u t a t o . “ A b b i a m o f a t t o c h i a r e z z a s u u n q u a d r o n o r m a t i v o g i à e s i s t e n t e m a n o n s e m p r e c o n o s c i u t o — h a s o t t o l i n e a t o — r i c o r d a n d o c h e i M . O . C . A . c o m p r e n d o n o a n c h e m a c c h i n e , c o m p o n e n t i e s t r u m e n t a z i o n i c h e e n t r a n o i n c o n t a t t o c o n g l i a l i m e n t i , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e ” . L ’ i n t e r v e n t o h a m e s s o i n e v i d e n z a c o m e i l s i s t e m a r e g o l a t o r i o s i a c o m p o s t o d a n o r m e g e n e r a l i , v a l i d e t r a s v e r s a l m e n t e , e d a d i s p o s i z i o n i s p e c i f i c h e l e g a t e a i s i n g o l i m a t e r i a l i . N e l c a s o d e l l e m a c c h i n e p e r i l s e t t o r e a l i m e n t a r e e p e r l a p r o d u z i o n e d i i m b a l l a g g i , l e d u e d i s c i p l i n e d e v o n o e s s e r e a p p l i c a t e i n s i e m e . “ N o n s i t r a t t a d i d i f f e r e n z e , m a d i p e c u l i a r i t à — h a s p i e g a t o P u l l i n i — p e r c h é l e m a c c h i n e a l i m e n t a r i e q u e l l e p e r i l p a c k a g i n g d e v o n o r i s p e t t a r e s i a l a n o r m a t i v a s u i m a t e r i a l i a c o n t a t t o c o n g l i a l i m e n t i s i a q u e l l a s p e c i f i c a s u l l e m a c c h i n e , g a r a n t e n d o s i c u r e z z a l u n g o t u t t a l a f i l i e r a ” . P a r t i c o l a r e r i l i e v o è s t a t o d a t o a l l e n o v i t à l e g i s l a t i v e e u r o p e e e n t r a t e r e c e n t e m e n t e i n v i g o r e , t r a c u i i l r e g o l a m e n t o s u i m b a l l a g g i e r i f i u t i d i i m b a l l a g g i o d e l 2 0 2 5 , i n s e r i t o n e l l e p o l i t i c h e d e l G r e e n D e a l e d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . S i t r a t t a d i a g g i o r n a m e n t i c h e i n c i d o n o s u p r o g e t t a z i o n e , s c e l t a d e i m a t e r i a l i e g e s t i o n e d e l f i n e v i t a d e g l i i m b a l l a g g i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n i u g a r e t u t e l a d e l c o n s u m a t o r e e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . I l m e s s a g g i o e m e r s o d a l p a n e l è c h i a r o : c o n o s c e r e l a n o r m a t i v a M . O . C . A . n o n è s o l o u n a d e m p i m e n t o t e c n i c o , m a u n e l e m e n t o s t r a t e g i c o p e r l e i m p r e s e c h e o p e r a n o n e l s e t t o r e a l i m e n t a r e e d e l p a c k a g i n g . U n a c o n s a p e v o l e z z a c h e r i g u a r d a l ’ i n t e r a c a t e n a p r o d u t t i v a — d a l l e m a c c h i n e a g l i a c c e s s o r i f i n o a i m a t e r i a l i — e c h e d i v e n t a s e m p r e p i ù c e n t r a l e i n u n c o n t e s t o i n d u s t r i a l e o r i e n t a t o a q u a l i t à , s i c u r e z z a e s o s t e n i b i l i t à .