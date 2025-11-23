R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o i l m i o s i n c e r o c o r d o g l i o p e r l a s c o m p a r s a d i L o r i s R i s p o l i , u o m o d e t e r m i n a t o e i n s t a n c a b i l e n e l s u o i m p e g n o p e r l a v e r i t à e l a g i u s t i z i a d o p o l a t r a g e d i a d e l M o b y P r i n c e . L a s u a v o c e , f e r m a e c o r a g g i o s a , h a t r a s f o r m a t o i l d o l o r e i n m e m o r i a e r e s p o n s a b i l i t à g i u r i d i c a , l a s c i a n d o u n ’ e r e d i t à c h e c i r i c h i a m a o g n i g i o r n o a l d o v e r e d i n o n d i m e n t i c a r e . O g g i s o n o v i c i n o a l l a s u a f a m i g l i a e a t u t t i i f a m i l i a r i d e l l e v i t t i m e , c o n l ' i m p e g n o d i p r o s e g u i r e i l l a v o r o d i L o r i s " . C o s ì i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e , i n u n a n o t a .