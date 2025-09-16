Roma 16 set. (Adnkronos) - Amazon è pienamente consapevole del proprio ruolo in merito alla mobilità sostenibile e allimpatto ambientale in generale, ha dichiarato Alfredo Perna, direttore generale di Amazon Transport Service, a margine dellEco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti tenutosi a Roma. Per questo "dal 2019 siamo stati i primi firmatari del Climate Pledge, un impegno a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, dieci anni prima rispetto al Trattato di Parigi. Oggi più di 500 aziende nel mondo hanno aderito a questo pledge. Perna ha spiegato che la sostenibilità di Amazon si concretizza attraverso diversi pilastri: Oltre alla mobilità, puntiamo allapprovvigionamento da fonti carbon free, alla riduzione del packaging e ad educare i nostri clienti per adottare soluzioni più eco-friendly. Sul fronte dei trasporti, il direttore generale ha sottolineato come Amazon punti a modalità di consegna più sostenibili, non solo elettrificando la rete dei nostri partner, ma anche sfruttando lintermodalità ferroviaria e marittima. Questo è un fattore fondamentale per noi perché la sostenibilità non riguarda solo la mobilità, ma ogni aspetto del nostro impatto ambientale.