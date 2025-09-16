R o m a 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ A m a z o n è p i e n a m e n t e c o n s a p e v o l e d e l p r o p r i o r u o l o i n m e r i t o a l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e a l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e i n g e n e r a l e ” , h a d i c h i a r a t o A l f r e d o P e r n a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i A m a z o n T r a n s p o r t S e r v i c e , a m a r g i n e d e l l ’ E c o F e s t i v a l d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e d e l l e c i t t à i n t e l l i g e n t i t e n u t o s i a R o m a . P e r q u e s t o " d a l 2 0 1 9 s i a m o s t a t i i p r i m i f i r m a t a r i d e l C l i m a t e P l e d g e , u n i m p e g n o a r a g g i u n g e r e z e r o e m i s s i o n i n e t t e d i C O 2 e n t r o i l 2 0 4 0 , d i e c i a n n i p r i m a r i s p e t t o a l T r a t t a t o d i P a r i g i . O g g i p i ù d i 5 0 0 a z i e n d e n e l m o n d o h a n n o a d e r i t o a q u e s t o p l e d g e ” . P e r n a h a s p i e g a t o c h e l a s o s t e n i b i l i t à d i A m a z o n s i c o n c r e t i z z a a t t r a v e r s o d i v e r s i p i l a s t r i : “ O l t r e a l l a m o b i l i t à , p u n t i a m o a l l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d a f o n t i c a r b o n f r e e , a l l a r i d u z i o n e d e l p a c k a g i n g e a d e d u c a r e i n o s t r i c l i e n t i p e r a d o t t a r e s o l u z i o n i p i ù e c o - f r i e n d l y ” . S u l f r o n t e d e i t r a s p o r t i , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e h a s o t t o l i n e a t o c o m e A m a z o n p u n t i a “ m o d a l i t à d i c o n s e g n a p i ù s o s t e n i b i l i , n o n s o l o e l e t t r i f i c a n d o l a r e t e d e i n o s t r i p a r t n e r , m a a n c h e s f r u t t a n d o l ’ i n t e r m o d a l i t à f e r r o v i a r i a e m a r i t t i m a . Q u e s t o è u n f a t t o r e f o n d a m e n t a l e p e r n o i p e r c h é l a s o s t e n i b i l i t à n o n r i g u a r d a s o l o l a m o b i l i t à , m a o g n i a s p e t t o d e l n o s t r o i m p a t t o a m b i e n t a l e ” .