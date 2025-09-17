R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ C i s o n o t r e r a g i o n i p r i n c i p a l i p e r c u i l ’ I t a l i a è i n d i e t r o n e l l ’ e l e t t r i f i c a z i o n e : i l c o s t o a n c o r a a l t o d e l l e a u t o e l e t t r i c h e , l a p e r c e z i o n e d i p o c h e c o l o n n i n e d i r i c a r i c a e s o p r a t t u t t o u n f a t t o r e p s i c o l o g i c o : c h i p r o v a u n v e i c o l o e l e t t r i c o n o n t o r n a p i ù i n d i e t r o . L e a u t o e l e t t r i c h e s o n o c o m o d e , s i l e n z i o s e , m o d e r n e e a f f i d a b i l i , e g r a z i e a l l a t e c n o l o g i a , c o m e i l s i s t e m a G o o g l e i n t e g r a t o , g l i u t e n t i s a n n o s e m p r e d o v e r i c a r i c a r e i n s i c u r e z z a l u n g o i l p e r c o r s o ” . C o s ì S é b a s t i e n G u i g u e s , C e o R e n a u l t I t a l i a , d u r a n t e i l ' t a g l i o d e l n a s t r o ' d e l l a n u o v a f l o t t a d e s t i n a t a a l C a r S h a r i n g e l e t t r i c o p r e s s o i l C a m p u s L u i s s a R o m a , i n i z i a t i v a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A c e a . G u i g u e s h a s o t t o l i n e a t o c o m e l ’ i n d u s t r i a d e l l ’ a u t o s t i a a t t r a v e r s a n d o u n c a m b i a m e n t o s t o r i c o , c o n l a t r a n s i z i o n e v e r s o v e i c o l i e l e t t r i c i , c o n n e s s i e a u t o n o m i , e l a c o n c o r r e n z a d i n u o v i a t t o r i i n t e r n a z i o n a l i , c o m e i p r o d u t t o r i c i n e s i . “ I l n o s t r o k n o w - h o w e u r o p e o e l a l u n g a e s p e r i e n z a s u l m e r c a t o c i p e r m e t t o n o d i a f f r o n t a r e q u e s t a s f i d a , s u p p o r t a t i a n c h e d a g l i i n c e n t i v i s t a t a l i f i n o a 1 1 . 0 0 0 e u r o p e r l ’ a c q u i s t o d i v e i c o l i e l e t t r i c i , u n ’ o p p o r t u n i t à d a c o g l i e r e s e n z a e s i t a z i o n i ” , h a a g g i u n t o .