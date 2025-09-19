R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i d o b b i a m o g u a r d a r e a l l a s o s t e n i b i l i t à i n m o d o d i v e r s o , a n d a n d o o l t r e l a c l a s s i c a d e f i n i z i o n e d i s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , s o c i a l e e d e c o n o m i c a e c o m p r e n d e n d o i t r e n d c h e i n t e r e s s a n o i l n o s t r o P a e s e e l ' E u r o p a . L e a r e e i n t e r n e s i s v u o t a n o r i s p e t t o a l l e g r a n d i c i t t à c h e d i v e n t a n o s e m p r e p i ù g r a n d i e c o n c e n t r a n o s e m p r e p i ù s e r v i z i e a l l o r a s i a m o c h i a m a t i a s f r u t t a r e l a t e o r i a d e l l a c o n n e t t o g r a f i a p e r f a r s ì c h e l e c i t t à d i v e n t i n o p o r t e , i n g r a d o d i a t t i r a r e l a v o r o , p e r s o n e , i n v e s t i m e n t i p e r u n s i s t e m a t e r r i t o r i a l e p i ù a r t i c o l a t o e c o n n e s s o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i A s s t r a , A n d r e a G i b e l l i , i n t e r v e n u t o o g g i a C a g l i a r i d u r a n t e i l c o n v e g n o ' M o d e l l i d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e p e r c i t t à i n e v o l u z i o n e ' o r g a n i z z a t o d a l C t m p e r l a S e t t i m a n a e u r o p e a d e l l a m o b i l i t à . " I l n o s t r o P a e s e è i n t e r e s s a t o d a u n p r o c e s s o d i d e n a t a l i t à c h e s e m b r a e s s e r e i r r e v e r s i b i l e e p e r q u e s t o m o t i v o d o b b i a m o p o r r e l ' a c c e n t o s u l l a w e l f a r e m o b i l i t y i n m o d o c h e l e p e r s o n e p o s s a n o c o n t i n u a r e a s e n t i r s i p a r t e i n t e g r a n t e d i u n a c o m u n i t à e c h e q u e s t e p o s s a n o c o n t i n u a r e a d a c c e d e r e a q u e i s e r v i z i n e c e s s a r i p e r l a l o r o v i t a q u o t i d i a n a " , a g g i u n g e .