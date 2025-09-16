Roma, 16 set. (Adnkronos) - La nostra sfida è portare anche gli altri quattro dei dieci che oggi non scelgono il treno sul treno, afferma Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations Regionale (Trenitalia), a margine di Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, tenutosi a Roma. Con i nuovi convogli, più confortevoli e accessibili, vogliamo convincere chi oggi usa lauto a scegliere il treno: spazi per carrozzine, prese per computer, biglietti digitali flessibili e indennizzi in caso di ritardo rendono lesperienza di viaggio molto più moderna, spiega. Giaconia sottolinea anche limpegno sul fronte dellintermodalità: Abbiamo lavorato insieme al trasporto pubblico locale per lultimo miglio, integrando i servizi nella piattaforma Trenitalia così da raggiungere anche località non direttamente servite dal treno.