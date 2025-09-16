R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n o s t r a s f i d a è p o r t a r e a n c h e g l i a l t r i q u a t t r o d e i d i e c i c h e o g g i n o n s c e l g o n o i l t r e n o s u l t r e n o ” , a f f e r m a M a r i a A n n u n z i a t a G i a c o n i a , d i r e t t o r e O p e r a t i o n s R e g i o n a l e ( T r e n i t a l i a ) , a m a r g i n e d i E c o F e s t i v a l d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e d e l l e c i t t à i n t e l l i g e n t i , t e n u t o s i a R o m a . “ C o n i n u o v i c o n v o g l i , p i ù c o n f o r t e v o l i e a c c e s s i b i l i , v o g l i a m o c o n v i n c e r e c h i o g g i u s a l ’ a u t o a s c e g l i e r e i l t r e n o : s p a z i p e r c a r r o z z i n e , p r e s e p e r c o m p u t e r , b i g l i e t t i d i g i t a l i f l e s s i b i l i e i n d e n n i z z i i n c a s o d i r i t a r d o r e n d o n o l ’ e s p e r i e n z a d i v i a g g i o m o l t o p i ù m o d e r n a ” , s p i e g a . G i a c o n i a s o t t o l i n e a a n c h e l ’ i m p e g n o s u l f r o n t e d e l l ’ i n t e r m o d a l i t à : “ A b b i a m o l a v o r a t o i n s i e m e a l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e p e r l ’ u l t i m o m i g l i o , i n t e g r a n d o i s e r v i z i n e l l a p i a t t a f o r m a T r e n i t a l i a c o s ì d a r a g g i u n g e r e a n c h e l o c a l i t à n o n d i r e t t a m e n t e s e r v i t e d a l t r e n o ” .