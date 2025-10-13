R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G u e r r a f i n i t a e o s t a g g i i s r a e l i a n i l i b e r a t i : i n q u e s t a s t o r i c a g i o r n a t a s i è f i n a l m e n t e a p e r t a u n a n u o v a p a g i n a p e r i l M e d i o O r i e n t e n e l s e g n o d e l l a s t a b i l i t à e d e l l a p a c e . G r a z i e a l p r e s i d e n t e T r u m p p e r q u e s t o i m p o r t a n t i s s i m o r i s u l t a t o c h e c o n f e r m a q u a n t o i l d i a l o g o e l a d i p l o m a z i a s i a n o f o n d a m e n t a l i p e r r i s o l v e r e t u t t i i c o n f l i t t i , n o n l e i n u t i l i ‘ f l o t t i g l i e ’ , l a v i o l e n z a e i l c a o s n e l l e p i a z z e d e l l e b a n d i e r e P r o P a l " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a E u g e n i o Z o f f i l i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l ’ a s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e O s c e e c a p o g r u p p o d e l l a L e g a i n c o m m i s s i o n e D i f e s a a l l a C a m e r a .