R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o l a r e a z i o n e d i q u a l c h e g i o r n o f a d i F r a n c e s c a A l b a n e s e , c h e a l s o l o s e n t i r n o m i n a r e i l n o m e d i L i l i a n a S e g r e , i n d i r e t t a s u L a 7 , s i è a l z a t a e s e n e è a n d a t a , s a r e i c u r i o s a d i s a p e r e c o s a n e p e n s a n o g l i o n o r e v o l i S c o t t o e S c u d e r i . P e n s o a l o r o p e r c h é q u e s t a m a t t i n a h a n n o p a r t e c i p a t o a u n a c o n f e r e n z a c o n l a A l b a n e s e , e n o n m i s e m b r a s i s i a n o e s p r e s s i i n s o l i d a r i e t à d e l l a s e n a t r i c e S e g r e , e q u i n d i l a d o m a n d a s o r g e s p o n t a n e a , a n c h e l o r o d u e c r e d o n o c h e l a s e n a t r i c e n o n s i a l u c i d a ? " C o s ì i n u n a n o t a A n t o n e l l a Z e d d a , s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o . " Q u e s t a s t e s s a d o m a n d a l a v o g l i o r i v o l g e r e a n c h e a l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , s o n o d a l l a p a r t e d e l l a A l b a n e s e o c o n d i v i d o n o l e p a r o l e c h e a b b i a m o l e t t o n e l l ’ i n t e r v i s t a s u l C o r r i e r e d e l l a S e r a a l f i g l i o d i L i l i a n a S e g r e ? S e r v o n o p a r o l e d i c o n d a n n a p e r g l i a t t e g g i a m e n t i a n t i s e m i t i d e l l a A l b a n e s e , e n o i c o n t i n u e r e m o a c h i e d e r l e f i n o a c h e n o n a r r i v e r a n n o " , c o n c l u d e .