W a s h i n g t o n , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È u r g e n t e m e n t e n e c e s s a r i o u n a c c e s s o u m a n i t a r i o i l l i m i t a t o p e r f o r n i r e c i b o e a s s i s t e n z a s a l v a v i t a " . L o h a s c r i t t o s u X C i n d y M c C a i n , d i r e t t r i c e d e l P r o g r a m m a a l i m e n t a r e m o n d i a l e ( W f p ) , u n e n d o s i a l l ' a p p e l l o d e l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e A n t o n i o G u t e r r e s p e r u n c e s s a t e i l f u o c o i m m e d i a t o a G a z a . " I l W f p è s u l c a m p o e d è p r o n t o a i n t e n s i f i c a r e l e o p e r a z i o n i , m a d o b b i a m o a g i r e o r a : n o n c ' è t e m p o d a p e r d e r e " , h a a g g i u n t o . I n p r e c e d e n z a , G u t e r r e s a v e v a a c c o l t o c o n f a v o r e l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o e a v e v a a f f e r m a t o c h e " d e v e e s s e r e g a r a n t i t o l ' i n g r e s s o i m m e d i a t o e s e n z a o s t a c o l i a G a z a d i f o r n i t u r e u m a n i t a r i e e m a t e r i a l i e s s e n z i a l i " .